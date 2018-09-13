КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Срочно продам комнату
Срочно продам квартиру студию
Продам 1-ю квартиру
продам двухкомнатную
продам
Продам 89139475128
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Проект Дуэльного кодекса между чиновниками рассмотрит Госдума

Когда дадут тепло в дома Бердска? Неизвестно

«Кросс нации» пробегут дедушки и малыши на лыжной базе «Метелица» в Бердске

Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Продавцы замаскируют повышение цен из-за обвала рубля

Умер пациент из-за застрявшей в грязи «скорой» в Новосибирской области

Костин: новые санкции США банки России выдержат

Минимальный размер оплаты труда составит 11 280 рублей в 2019 году

Отдаст зарплату вожатым лагеря «Красная горка» в Бердске правительство региона

Путин предложил «отравителям» Скрипалей «самим рассказать все» в СМИ

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Минимальный размер оплаты труда составит 11 280 рублей в 2019 году

МРОТ увеличится на 117 рублей по сравнению с 2018 годом. Он будет соответствовать прожиточному минимуму трудоспособного россиянина.

13.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Минимальный размер оплаты труда составит 11 280 рублей в 2019 году

В Бердске дворниками работают в основном мигранты из Средней Азии

Минтруда издал приказ об установлении прожиточного минимума (ПМ) на душу населения и по основным социально-демографическим группам за второй квартал этого года, передает РГ.

Согласно документу, прожиточный минимум в среднем по стране за второй квартал составил 10 444 рубля. Для трудоспособного населения — 11 280 рублей. Для детей — 10 390 рублей, для пенсионеров — 8583 рубля.

А по действующему законодательству минимальная заработная плата устанавливается на уровне размера прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года. Таким образом, если за второй квартал 2018 года ПМ для трудоспособных людей посчитан в 11 280 рублей, значит, до этого уровня должен вырасти и МРОТ в 2019 году.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Проект Дуэльного кодекса между чиновниками рассмотрит Госдума Когда дадут тепло в дома Бердска? Неизвестно «Кросс нации» пробегут дедушки и малыши на лыжной базе «Метелица» в Бердске

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Почему бы на детей не платить эту минималку ….всего то 10 т.р.,тогда бы м.б. и рожали больше и меньше было бы брошенных или оставленных в роддомах детей.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика