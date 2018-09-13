Минимальный размер оплаты труда составит 11 280 рублей в 2019 году

Минтруда издал приказ об установлении прожиточного минимума (ПМ) на душу населения и по основным социально-демографическим группам за второй квартал этого года, передает РГ.

Согласно документу, прожиточный минимум в среднем по стране за второй квартал составил 10 444 рубля. Для трудоспособного населения — 11 280 рублей. Для детей — 10 390 рублей, для пенсионеров — 8583 рубля.

А по действующему законодательству минимальная заработная плата устанавливается на уровне размера прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года. Таким образом, если за второй квартал 2018 года ПМ для трудоспособных людей посчитан в 11 280 рублей, значит, до этого уровня должен вырасти и МРОТ в 2019 году.