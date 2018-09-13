Умер пациент из-за застрявшей в грязи «скорой» в Новосибирской области

Первоочередные меры будут предприняты под контролем областного минтранса в Барабинске на улице Луначарского, где из-за плохого состояния дороги машина скорой помощи не смогла доехать до нуждающегося в медицинской помощи человека. Соответствующие меры финансового и организационного характера будут приняты по поручению главы региона Андрея Травникова на областном уровне, сообщили в региональном правительстве.

«Минтранс взял на контроль эту ситуацию. Здоровье людей – это безусловный приоритет. Недопустимо, чтобы повторялись подобные случаи, когда машина скорой помощи застряла на размытой после дождя дороге и не добралась к нуждающемуся в помощи человеку, – подчеркнул врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. – Минтранс региона в ежедневном режиме контролирует ситуацию на региональных и межмуниципальных автодорогах, однако ответственность за состояние дорог местного значения лежит непосредственно на муниципалитетах. Ежегодно им из областного бюджета направляются средства на ремонт и содержание дорог и местные власти обязаны следить за их состоянием, знать проблемные участки, при необходимости взаимодействовать с жителями и минтрансом».

Как сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства, министерство рекомендовало администрациям Барабинска и Барабинского района незамедлительно принять первоочередные меры по ул. Луначарского, а именно: обеспечить водоотведение, профилирование покрытия, подсыпку дорожного полотна каменными материалами.

Анатолий Костылевский также сообщил, что минтранс региона предусмотрит финансирование для Барабинска на следующий год именно по улице Луначарского, для этого муниципальному образованию необходимо в срочном порядке разработать проектно-сметную документацию. Администрациям Барабинска и Барабинского района минтранс также дал поручение проанализировать состояние улично-дорожной сети, обратив особое внимание на данную улицу и ее проблемные участки.

Как сообщили в администрации Барабинского района, ул. Луначарского проходит практически через весь город Барабинск и имеет разные типы покрытия. Ситуация с машиной скорой помощи произошла на участке между переулками Майский и Почтовый протяженностью 970 метров. По этому участку на следующий год запланированы работы по планово-предупредительному ремонту. В целом, в Барабинске планируется разработать программу, в соответствии с которой предполагается постепенно перевести дороги муниципалитета с грунтовым покрытием, которых в городе сейчас много, в твердое покрытие – щебеночное. В свою очередь, в администрации г. Барабинска сообщили, что на участке, где застряла машина скорой помощи, уже проведен ряд первоочередных мероприятий.