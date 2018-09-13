Продавцы замаскируют повышение цен из-за обвала рубля

Обесценение национальной валюты, как правило, приводит к ускорению инфляции из-за фактора переноса импортных цен. РБК разобрался, как повлияет на цены нынешнее 10-процентное ослабление рубля.

С начала августа рубль упал более чем на 10% — если 1 августа доллар стоил около 63 руб., то по состоянию на 11 сентября он держался вокруг отметки 70 руб. Инфляцию падение российской валюты пока не разогнало, хотя она и ускорилась в августе (главным образом из-за слабого урожая). Цены на продукты резко вырасти не должны — ретейлеры приспособились к скачкам валюты, объясняют эксперты, а наиболее ощутимое влияние девальвация окажет на туристические услуги и импортные товары, в частности автомобили.

Что произошло в августе

Почти год инфляция находилась ниже 3% (при таргете ЦБ в 4%), но этот период закончился — в августе рост цен ускорился и достиг 3,1% в годовом выражении. Еще в июле инфляция составляла 2,5%. Ускорение в августе совпало с новым этапом падения рубля, курс которого слабел на фоне угрозы новых санкций.

Но инфляция в августе росла не за счет переноса курса: в первую очередь ускоренный ценовой рост показали те товары, на которые больше повлияли другие факторы, объясняет макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Например, свинина за август подорожала на 2,6%, а за июль — только на 0,5–1%. На это повлияла африканская чума свиней, объясняет Мурашов.

Ускорение инфляции в августе в основном объясняется низкой базой прошлого года, пишет Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции». По его оценке, вклад ослабления рубля в инфляцию составил порядка 0,1 п.п. в августе, и на том же уровне он сохранится в сентябре—октябре «с учетом распределенного во времени влияния обменного курса рубля на инфляцию, а также с учетом снижения эффекта переноса, наблюдаемого в последние два с половиной года». В связи с импортозамещением доля импортируемых товаров резко снизилась по сравнению с 2014 годом, говорит заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир​ Бессонов.

«Эффект переноса обменного курса в цены уже не такой сильный, как это было тогда, — отмечает он. — Само снижение обменного курса рубля невелико по сравнению с тем, что было в 2014 году». В 2014 году Банк России оценивал вклад ослабления рубля в инфляцию в 2,6 п.п. (инфляция по итогам года составила 11,4%).

На что не повлияет падение рубля

В целом продовольственные товары за август, как и за июль, подешевели на 0,4%. «Ускорение инфляции в августе связано не столько с курсом рубля, сколько с особенностями сельского хозяйства — в прошлом году сельхозсезон сложился существенно удачнее, чем в этом, и, безусловно, это повлияло на цены», — указывает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Минэкономразвития пишет, что масштаб летнего снижения цен на овощи и фрукты в этом году оказался ниже, чем в прошлом, в том числе из-за повышения цен на импортные фрукты, связанного с ослаблением рубля.

«Поскольку часть сельхозпродукции торгуемая, например зерно, которое котируется в долларах, понятно, что его цена в рублях (особенно в экспортирующих регионах) отреагировала быстро, могли немного подорожать и какие-то хлебобулочные изделия. Однако доля зерна даже в простом хлебе весьма скромна, и хлеб на бирже уже не торгуется, поэтому даже если зерно как-то отреагировало, то в потребительскую корзину это влияние еще толком и не успело передаться и будет довольно скромным», — объясняет Надоршин. В августе рост цен хлебобулочных изделий остался на уровне июля (0,3% по сравнению с предыдущим месяцем), следует из данных Росстата.

Ретейлеры приспособились к скачкам валют. Как объясняет Мурашов, хотя они и не смогут проигнорировать большое ослабление рубля, но малое «пытаются как-то замаскировать, например держать цены на товары-маркеры (хлеб, овощи. — РБК), но повышать цены на импульсные товары (товары, которые потребитель покупает незапланированно. — РБК)». «Надо понимать, что средний чек ретейлеров с начала года вообще не растет. Если цены повысить сейчас, то выручка ретейлера упадет. Ретейлеру это не надо, поэтому он лучше возьмет часть издержек на себя, чем повысит цены», — говорит аналитик. В августе средний чек (его оценивает «Ромир») снизился четвертый месяц подряд и достиг 496 руб., что стало минимумом за последние четыре года.

Цены на продукты, которые Россия импортирует из СНГ или Турции, также не росли, так как ослабление рубля компенсировалось девальвацией национальных валют ближайших торговых партнеров России, объясняет Надоршин. «Вообще очень большое количество завозимых нами товаров производятся в развивающихся экономиках, чьи валюты в последние месяцы существенно подешевели в отношении к доллару. Например, в случае с Турцией девальвация лиры перекрыла ослабление рубля. Это означает, что и товары из этих стран во многих случаях дорожать не будут из-за произошедшего обесценения рубля», — говорит он.

На бытовые товары ослабление рубля также почти не влияет, отмечает Мурашов. Во многом их производство локализовано, а компании собирают технику из деталей, закупленных еще по старому курсу. Продавцы техники тоже понимают, что, если они будут повышать цены, их выручка упадет, говорит Мурашов, поэтому стараются их сдерживать.

Бытовая техника в основном производится в Азии, и существенная часть азиатских валют, в том числе китайский юань, подешевели в последние месяцы, объясняет Надоршин. «Рубль опережает их обесценение, поэтому удорожания можно ожидать, но я не думаю, что оно будет быстро транслироваться в локальные цены. Многие китайские бренды, как показали 2014–2015 годы, делают это постепенно — они перекладывают ослабление валюты на потребителей не резко. Если рубль не скорректируется, а останется на уровне 70 руб. за доллар и выше, то через какое-то время цены по ряду этих товаров могут подняться, но это будет, например, с нового года», — говорит аналитик.

Представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» сообщил РБК, что эти розничные сети пока не меняли ценовую политику и делают все возможное для сохранения цен. «Розничные цены на технику зависят не только от курсов валют и, как показал опыт 2014–2015 годов, реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме. В апреле (тогда рубль ослабел из-за введения новых санкций. — РБК) этого года мы смогли сохранить цены и обойтись без повышения», — отметил он.

Источник: РБК