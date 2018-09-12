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Матери впавшего в кому после лечения зуба отказал в экспертизе в Санкт-Петербурге суд Бердска

Медэкспертиза пройдет в Международном бюро судебных экспертиз оценки и медиации в Новосибирске. Подавшая иск на 15 млн рублей бердчанка, полагает, что больницы-ответчики экономят деньги.

12.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: vc.com Один комментарий

Матери впавшего в кому после лечения зуба отказал в экспертизе в Санкт Петербурге суд Бердска

Теперь мама Антона Ермоленко только на фотографиях может увидеть, каким жизнерадостным и счастливым был ее сын

Второе судебное заседание по иску матери Антона Ермоленко, пережившего клиническую смерть и кому после лечения зуба, прошло 11 сентября в горсуде Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в прошлом году визит к стоматологу обернулся для 27-летнего Антона Ермоленко гнойным воспалением. На операционном столе он перенес клиническую смерть. В результате впал в кому, в которой пребывал больше месяца. Более года некогда здоровый молодой человек прикован к постели. История бердчанина прошла в соцсетях и СМИ. Благотворители собрали для его реабилитации более 160 тыс. рублей.

В августе этого года мама Антона Виктория Ермоленко подала исковое заявление в отношении областной клинической больницы и бердской ЦГБ. Бердчанка намерена взыскать с медучреждений компенсацию морального вреда в размере 15 млн рублей. Если ей удастся получить компенсацию, то вся она пойдет на реабилитацию Антона. Известный адвокат по медицинским вопросам Юлия Стибикина защищает интересы Виктории Анатольевны.

Первое заседание суда по иску к бердской и областной горбольницам Виктории Ермоленко прошло 4 сентября.

Присутствующие были ознакомлены с исковым заявлением. Суд выслушал представителей бердской и областной горбольницы. Бердская горбольница частично опровергла иск. Областная полностью опровергает исковое заявление. Была проведена министерская проверка, которая не обнаружила никаких нарушений.

Как отметила Ермоленко, в документах бердской горбольницы имеются нестыковки с теми фактами, которыми владеет она. Например, что в первый визит Антона ему поставили пломбу, а врач утверждал, что этого не делала. Мол, отправила его на рентген, а на следующий день пригласила вместе со снимком на прием.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Виктория Ермоленко, на судебном заседании 11 сентября заслушали двоих свидетелей — стоматолога-терапевта и стоматолога-хирурга.

— Они говорили полнейшую неправду. Терапевт говорила, что она открыла каналы, почистила и отправила Антона на рентген. А он пришел домой уже с залеченным зубом. А хирург так и вовсе сказала, что к ней он уже пришел вообще без зуба. Хотя в приемном покое зуб не смогли удалить. Антошка еще рассказывал, что девушка была молодая и худенькая и ей не хватило сил вырвать зуб. Ему надрезали десну, чтобы гной вышел, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Виктория Ермоленко.

По ее словам, недавно она вспомнила, что в доме хранится медицинская карточка, с которой Антон пришел от хирурга.

— Меня прямо осенило, я вспомнила про эту карточку. Я ходила к следователю и показала эту карту. Суд приобщил ее к делу, однако и ЦГБ предоставила карту, а эту назвала вкладышем, — отметила Виктория Анатольевна.

Защитник Ермоленко, адвокат Максим Колесников ходатайствовал в суде о проведении медэкспертизы в Санкт-Петербурге.

— Экспертиза стоит 150 тыс. рублей. Но, конечно, все против оплаты и Санкт-Петербурга, мол, далеко, можно и поблизости — в Алтайском крае, Омске, Красноярске. Областники вообще хотят повести экспертизу у себя. Деньги больницы платить не хотят, — акцентировала истица.

Прокурор поддержал ходатайство о проведении медэкспертизы в Санкт-Петербурге, уточнила Ермоленко.

Хотя у Виктории Анатольевны нет денег на проведение экспертизы, она готова взять кредит для этой цели. Нужно идти до конца, уверина Ермоленко.

На следующий день после суда стало известно о судебном решении. Проведение судебной экспертизы назначили в Международном бюро судебных экспертиз оценки и медиации города Новосибирска по ул. Александра Невского, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 12 сентября Виктория Ермоленко. Ждать результатов независимой экспертизы придется от 1 до 2 месяцев.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Как то жаль и ту и другую сторону.Вроде и доктора не плохо делают свою работу и потерпевшая сторона вроде не виновата.Опять же все произошло в обл больнице,может у парня все же были проблемы со здоровьем.А так хочется,чтобы мальчишка оклемался

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