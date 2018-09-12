Видео: Хочу смотреть «Полный контакт» Владимира Соловьева о пенсионной реформе на «Курьере»!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Ув. г-жа Коморникова, материалы ссылкой на федеральный телеканал «ВЕСТИ 24», в частности передача В. Соловьёва «Полный контакт», неоднократно блокируются. Это нарушение ст. 29 Конституции РФ. Если, это не внутренняя политика Вашего издания, то прошу, Вас, разобраться с этим недоразумением. Копии этого письма (с изменениями) будут направлены на эл.адреса В. Соловьёва и государственный телеканал «РОССИЯ 1»



От редактора: Алексей, я разобралась. Специально для вас.