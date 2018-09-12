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Видео: Хочу смотреть «Полный контакт» Владимира Соловьева о пенсионной реформе на «Курьере»!

Копии этого письма (с изменениями) будут направлены на эл.адреса В. Соловьёва и государственный телеканал «РОССИЯ 1».

12.09.2018 8 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:

Ув. г-жа Коморникова, материалы ссылкой на федеральный телеканал «ВЕСТИ 24», в частности передача В. Соловьёва «Полный контакт», неоднократно блокируются. Это нарушение ст. 29 Конституции РФ. Если, это не внутренняя политика Вашего издания, то прошу, Вас, разобраться с этим недоразумением. Копии этого письма (с изменениями) будут направлены на эл.адреса В. Соловьёва и государственный телеканал «РОССИЯ 1»

От редактора: Алексей, я разобралась. Специально для вас.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Спасибо, Галина Владимировна…!

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    и разбаньте еще аккаунт «Gurs», пожалуйста…

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    Что за бред? Если частная организация не желает бесплатно помогать вам распространять информацию, это не является цензурой. Покупайте рекламное место и размещайте всё, что не противоречит закону о рекламе.

    Thumb up 1 Thumb down 3

    • Gurs

      Это как вы называете «частная организация», вообще то, главный информационный орган города Бердска, с населением сто тысяч, Карл, сто! человек….

      Thumb up 2 Thumb down 4

      • Аноним

        И?

        Ну, во-первых, главный-не главный — это ещё надо разобраться, превышает ли доля «Курьера» как веб-сайта 50% местного рынка информационных сайтов.

        Во-вторых, всем этим бердчанам доступны как ютуб, так и телевизор, где эту самую передачу показывают. И количество людей, которые пользуются ютубом или которые смотрят телевизор и которые могут без каких-либо проблем посмотреть эту передачу, сильно превышает количество посетителей этого веб-сайта. Уже это не позволяет вам даже заикаться о какой-либо цензуре.

        Thumb up 2 Thumb down 1

  4. Аноним

    не стал слушать…
    Соловьев всегда может говорить противоположные вещи , смотря где он находится..а вы не знали такую особенность «соловьиного помета»?)
    Чего стоит недавние передачи Соловьева после выступления Путина о пенсионной реформе …И? куда девался прежний пафос правдорубца?
    В таком формате – когда и ведущий, и гости открыто захлебываются от восторга, соревнуясь в самых лизоблюдских комплиментах одному человеку – российская пропаганда еще не работала.))
    Самое поразительное, что все эти перлы гости Соловьева произносят с самым серьезным выражением лица, без стеснения и улыбки: «Он любит не только детей, а любит вообще всех людей», «Что, медведь дурак, что ли? Если он Путина увидит, он будет вести себя прилично». :-D
    если управленческий, экономический и политический кризис прикрывают пропагандистским маразмом , в этой стране давно что то не так …

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  6. Новый мэр

    Соловьев приспособленец.путину пусть начитает про балы

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