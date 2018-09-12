Видео: Хочу смотреть «Полный контакт» Владимира Соловьева о пенсионной реформе на «Курьере»!

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Спасибо, Галина Владимировна…!
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и разбаньте еще аккаунт «Gurs», пожалуйста…
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Что за бред? Если частная организация не желает бесплатно помогать вам распространять информацию, это не является цензурой. Покупайте рекламное место и размещайте всё, что не противоречит закону о рекламе.
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Это как вы называете «частная организация», вообще то, главный информационный орган города Бердска, с населением сто тысяч, Карл, сто! человек….
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И?
Ну, во-первых, главный-не главный — это ещё надо разобраться, превышает ли доля «Курьера» как веб-сайта 50% местного рынка информационных сайтов.
Во-вторых, всем этим бердчанам доступны как ютуб, так и телевизор, где эту самую передачу показывают. И количество людей, которые пользуются ютубом или которые смотрят телевизор и которые могут без каких-либо проблем посмотреть эту передачу, сильно превышает количество посетителей этого веб-сайта. Уже это не позволяет вам даже заикаться о какой-либо цензуре.
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не стал слушать…
Соловьев всегда может говорить противоположные вещи , смотря где он находится..а вы не знали такую особенность «соловьиного помета»?)
Чего стоит недавние передачи Соловьева после выступления Путина о пенсионной реформе …И? куда девался прежний пафос правдорубца?
В таком формате – когда и ведущий, и гости открыто захлебываются от восторга, соревнуясь в самых лизоблюдских комплиментах одному человеку – российская пропаганда еще не работала.))
Самое поразительное, что все эти перлы гости Соловьева произносят с самым серьезным выражением лица, без стеснения и улыбки: «Он любит не только детей, а любит вообще всех людей», «Что, медведь дурак, что ли? Если он Путина увидит, он будет вести себя прилично».
если управленческий, экономический и политический кризис прикрывают пропагандистским маразмом , в этой стране давно что то не так …
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Полная версия этой передачи. https://www.youtube.com/watch?v=_J35BLKVsDs&t=1324s
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Соловьев приспособленец.путину пусть начитает про балы
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