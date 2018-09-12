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Путин предложил «отравителям» Скрипалей «самим рассказать все» в СМИ

По словам президента, российским властям известны личности подозреваемых — их нашли, это гражданские люди. Путин призвал их выступить в СМИ.

12.09.2018 Фото: кремлин.ру Один комментарий

Путин предложил отравителям Скрипалей самим рассказать все в СМИ

Владимир Путин

Владимир Путин заявил, что российским властям известны личности подозреваемых по делу Скрипалей.

«Мы знаем, кто они такие, мы их нашли», — сказал российский лидер в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он также добавил, что речь идет о гражданских лицах, и выразил надежду, что «они сами появятся, сами все расскажут». «Я хочу к ним обратиться <…>, пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. <…> Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас», — заключил Путин.

Дело Скрипалей
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл «доказательства» ее вины «ошеломляющими». Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

В начале сентября британская сторона предъявила снимки двух «подозреваемых» в отравлении Скрипалей, утверждая, что это два офицера ГРУ — «Александр Петров» и «Руслан Боширов». При этом в Лондоне тут же оговорились, что имена ненастоящие. В Москве заявили, что эти фамилии России «ничего не говорят», и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Вот интересно посмотреть на «Петрова». :-D

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