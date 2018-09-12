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Ростелеком в Новосибирске: километры в помощь детям 

Сотрудники «Ростелекома» в рамках проекта «Бегу и помогаю» стали участниками Сибирского фестиваля бега, посвятив полумарафон детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

12.09.2018 Нет комментариев

Ростелеком в Новосибирске: километры в помощь детям 
Волонтерский проект «Ростелекома» и благотворительного фонда «Линия жизни», стартовал в апреле 2018 года. Вместе с партнером программы помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, школой правильного бега «I LOVE RUNNING», сотрудники компании по всей стране уже пробежали более восьмидесяти тысяч километров.
Для Новосибирска это первый забег проекта «Бегу и помогаю», но в него уже включились несколько десятков сотрудников «Ростелекома»: это и бегуны, и болельщики, которые поддерживают своих коллег на самых продолжительных дистанциях. Все регистрационные взносы организаций-участников перечисляются в фонд для поддержки детей, которым очень нужна любая помощь.
Сотрудники «Ростелекома», зарегистрировавшиеся в программе проекта, с каждым пройденным километром приближают компанию к цели: на общем счетчике необходимо собрать 100 тысяч км, чтобы превратить их в миллион благотворительных рублей.
«Это так здорово и важно, когда сотрудники в процессе тренировок объединяются, совместно тренируются, встречаются на забегах, поддерживают коллег, вовлекают все больше новых сотрудников в этот проект. Мы рады, что «Ростелеком» делает добрые дела и помогает не только детям из благотворительного фонда «Линия Жизни», но и заботится о здоровье и благополучии сотрудников, вовлекая их в спорт», – рассказывает представитель школы правильного бега «I LOVE RUNNING» Наталья Воробьева.
«Я решила участвовать в проекте по двум причинам. Первая – люблю бегать, вторая – когда стоит вопрос о помощи детям или что-то еще, – выбираю поддержку. Даже в какой-то момент на дистанции, когда кроссовки прилипали к раскаленному асфальту, а до финиша было еще далеко, я вспомнила слоган «Бегу и помогаю» на наших футболках, и это дало мне силы продолжить путь», – поделилась Екатерина Митюкова, руководитель направления департамента планирования, продуктов и маркетинга макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
Справка: первый Сибирский фестиваль бега прошел в Новосибирске в 2001 году. Ежегодно он собирает почти 12 тысяч участников, полторы тысячи из которых выходят на полумарафонскую дистанцию (21,1 км). По оценкам организаторов, в текущем году фестиваль собрал несколько десятков тысяч зрителей со всей Сибири.


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