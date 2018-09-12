Когда начнется отопительный сезон в Бердске?

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Что за народ пошел. Меня сегодня заинтересовал вопрос отопления, первое что мне пришло в голову я позвонила главному дежурному города Бердска, там мне буквально за 30 секунд все сказали. Так же информация есть на административных сайтах.
Но вам же проще написать, потом сидеть ждать пока разместят, потом когда ответят
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Чем позже подключат, тем лучше.
И так духота эта за лето надоела….
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с 15.09.18.
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