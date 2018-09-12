В жутком ДТП с большегрузом чудом выжили водитель и пассажирка Toyota Camry под Новосибирском

Водитель и пассажир легковой иномарка чудом выжили в столкновении с большегрузом в Новосибирской области, сообщил в среду АСТ-54.

Авария произошла днем 12 сентября на трассе недалеко от Болотного со стороны Новосибирска. Водитель фуры не успел затормозить перед Toyota Camry Gracia и впечатал седан во впереди стоящий контейнеровоз.

Как сообщили очевидцы, водитель и женщина-пассажир из «Камри» остались живы. Им понадобилась помощь медиков.