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В жутком ДТП с большегрузом чудом выжили водитель и пассажирка Toyota Camry под Новосибирском

Ехавшая сзади легковой иномарки фура не успела затормозить и впечатала седан в стоящий впереди контейнеровоз. «Тойота» разбита вдребезги.(ФОТО)

12.09.2018 Фото: АСТ-54 Нет комментариев

В жутком ДТП с большегрузом чудом выжили водитель и пассажирка Toyota Camry под Новосибирском

На месте ДТП

Водитель и пассажир легковой иномарка чудом выжили в столкновении с большегрузом в Новосибирской области, сообщил в среду АСТ-54.

Авария произошла днем 12 сентября на трассе недалеко от Болотного со стороны Новосибирска. Водитель фуры не успел затормозить перед Toyota Camry Gracia и впечатал седан во впереди стоящий контейнеровоз.

Как сообщили очевидцы, водитель и женщина-пассажир из «Камри» остались живы. Им понадобилась помощь медиков.

В жутком ДТП с большегрузом чудом выжили водитель и пассажирка Toyota Camry под Новосибирском


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