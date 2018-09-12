Путин: Дальний Восток дает прорыв экономике России

Развитие Дальнего Востока дает мощный ресурс для достижения намеченного прорыва в экономике России в целом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Восточного экономического форума.

«Мы видим в этом (в создании центра международного сотрудничества и интеграции на Дальнем Востоке — прим. ТАСС) мощный ресурс для достижения тех стратегических целей, которые мы поставили, для прорывного развития, укрепления конкурентоспособности страны, повышения качества жизни граждан», — сказал Путин.

По словам российского лидера, развитие Дальнего Востока для России — это безусловный приоритет, а все усилия властей направляются на то, чтобы создать здесь мощный центр международного сотрудничества и интеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки и культуры. Путин отметил, что создание такого центра пойдет на пользу прежде всего самим дальневосточникам.

«Мы понимаем всю сложность вызовов, стоящих перед нами, понимаем, что накопившиеся десятилетиями демографические, социальные, экономические и инфраструктурные проблемы Дальневосточного региона невозможно решить сразу, но мы должны это делать, будем это делать и сделаем», — заверил глава государства.

Путин добавил, что современные модели работы с бизнесом, приоритетный государственный подход уже дают результаты, он становится точкой роста, притяжения инвестиций. За последние пять лет промпроизводство региона прибавило почти 22%. На его долю приходится больше четверти прямых иностранных инвестиций в Россию, тогда как еще пять лет назад этот показатель составлял всего около 2%. Глава государства также констатировал, что в рамках специальных механизмом развития региона (ТОРов и свободного порта Владивостока) запущено свыше 130 новых предприятий и создано более 16 тыс. современных рабочих мест в различных сферах.

Президент сообщил о намерении расширить перечень государств, граждане которых будут пользоваться электронными визами для въезда в РФ. «Духу развития и открытости отвечают наши решения об электронных визах для приезда на Дальний Восток, сейчас они действуют для жителей 19 стран, которые могут оформить все документы дистанционно, в упрощенном порядке», — сказал глава государства. Он заявил: «Будем работать над этим и дальше, чтобы число государства, граждане которых могли бы получать электронную визу, чтобы число этих государств росло, в том числе это касается и стран АТЭС».

Электронные визы были введены в 2017 году. Такой документ оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах региона РФ, в который осуществлен въезд. Только в Приморье за несколько месяцев 2017 года по электронным визам въехало 5,5 тыс. иностранцев. Электронная виза выдается бесплатно. Ранее Путин поручал принять закон о распространении режима электронной визы на все международные аэропорты Дальнего Востока.

Программа развития Дальнего Востока до 2025 года

Президент заявил, что поручит правительству подготовить национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года. «Считаю, что нужна национальная программа развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, — сказал российский лидер. — Правительству дано будет поручение подготовить такой документ, сделать это в тесном контакте с дальневосточными регионами, гражданами, бизнесом, общественными и деловыми объединениями».

Глава государства добавил, что намерен утвердить этот документ своим указом. «Программа должна объединить, интегрировать мероприятия наших национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы инфраструктурынх компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов», — сказал Путин. По его словам, документ должен содержать предметные показатели. «Задачи, которые мы обязаны ставить, могут быть только амбициозными, прорывными, опережающими — иначе и не стоит этим заниматься, — подчеркнул глава государства. — Нужно стремиться к тому, чтобы темпы экономического роста российского Дальнего Востока были выше среднемировых». По его словам, речь идет о росте не ниже 6% в год. Путин заявил, что это позволит улучшить качество жизни граждан, увеличить число проживающих в регионе россиян.

Говоря о ключевых направлениях нацпрограммы, Путин назвал среди них обеспечение высокой опережающей динамики в таких сферах, как жилье, ЖКХ, транспортная доступность, здравоохранение, культура и возможности для занятия спортом. По словам президента, нужно предложить особые меры демографического развития и поддержки семей.

Фонд развития Дальнего Востока

По словам Путина, Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) до конца года будет капитализирован на сумму более 8 млрд рублей. «Чтобы поддержать предпринимателей, как российских, так и зарубежных, обеспечить им льготное финансирование, мы намерены пополнить Фонд развития Дальнего Востока уже в этом году более, чем на 8 млрд рублей. Прошу также правительство определиться с докапитализацией фонда на предстоящие три года», — сказал он.

Путин выразил уверенность, что «Дальний Восток способен и должен стать мощным экономическим, индустриальным центром с большим экспортным потенциалом», а для этого не обойтись без предпринимательской энергии, роста малого и среднего бизнеса. По его словам, Дальний Восток по качеству делового климата должен быть конкурентоспособен, как в сравнении с другими регионами России, так и со странами-соседями.

«Чтобы быть привлекательными для наших соседей, — и российская часть этой аудитории прекрасно понимает — нужно идти на шаг впереди. Уже в текущем году четыре из девяти дальневосточных регионов вошли в топ-40 национального рейтинга по качеству инвестиционного климата. Это хорошая динамика, но и работы еще предстоит немало», — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил об инструментах федеральной поддержки бизнеса на Дальнем Востоке, в том числе о возможности для инвесторов ТОРов и свободного порта Владивосток до 2025 года получить и пользоваться десятилетней льготой по страховым взносам. Кроме того, у инвесторов есть гарантия неизменности условий реализации своих проектов, добавил президент.

Инвестиции в развитие Дальнего Востока

Путин предложил подумать, как стимулировать российских экспортеров, пользующихся инфраструктурой Дальнего Востока, вкладывать средства в эффективные социальные и экономические проекты.

«Современная транспортная экспортная инфраструктура должна стать каркасом для создания на Дальнем Востоке качественных рабочих мест, новых производств и предприятий, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе, а может и прежде всего, экспортно-ориентированной продукцию, — это чрезвычайно важно. Нам важно создавать транспортные коридоры, экспортно-ориентированные, но еще важнее развивать собственную экономику, собственное производство. Основные пользователи дальневосточных транспортных коридоров, портов, как правило, это крупные угольные, энергетические компании. Предлагаю подумать, как стимулировать этих российских экспортеров направлять часть своих доходов и в эффективные социальные и экономические проекты на Дальнем Востоке», — сказал Путин.

Президент также поручил правительству и губернаторам проверить использование сельскохозяйственных земель на Дальнем Востоке, поддержать развитие АПК. «Здесь, на Дальнем Востоке, мы видим бурный рост инвестиций в сельхозпроекты, нужно поддержать эти тенденции, в том числе стимулировать ввод в оборот неиспользуемых земель, участков, находящихся под разного рода ограничениями», — сказал он.

«В этой связи прошу правительство, губернаторов российских регионов вплотную заняться этими вопросами, посмотреть, как обстоят дела с использованием сельхозземель в каждом конкретном регионе», — поручил он.

Путин отметил бурный рост инвестиций в сельхозпроекты и призвал поддержать их. Он напомнил, что встречался с иностранными инвесторами, которые проявляли прямой интерес к этому. Путин заявил и о необходимости расширять доступ дальневосточной продукции на зарубежные рынки, в том числе АТР. «Предлагаем нашим китайским, корейским друзьям и партнерам, чей бизнес активно инвестирует в АПК Дальнего Востока вместе поработать над устранением барьеров в торговле продовольствием», — заключил он.

Безопасность в АТР

Глава государства призвал обеспечить безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что необходимо для его развития. «В целом для устойчивого развития нужно обеспечить стабильность, мир и безопасность в АТР, важно не допускать появления новых конфликтов и застарелые споры решаться только на основе диалога», — заявил глава государства. Он заверил, что «именно такой подход, такую конструктивную повестку Россия продвигала и будет продвигать на всех международных площадках, в работе с партнерами по Шанхайской Организации Сотрудничества, АТЭС, АСЕАН, другими региональными объединениями».

При этом Путин отдельно выделил ситуацию на Корейском полуострове. «Хотел бы вернуться к обсуждению трехсторонних проектов в инфраструктуре, энергетике, других областях при участии России, Республики Корея и Корейской Народной Демократической Республики. Для продвижения таких инициатив, прежде всего, необходима нормализация ситуации вокруг Корейского полуострова», — указал он.

«Мы активно развиваем кооперационные и инвестиционные связи с КНР. Сегодня на Дальнем Востоке с участием китайских инвесторов реализуется более 30 проектов с объемом вложений порядка 200 млрд рублей», — отметил российский лидер. Он также заверил, что Москва «настроена на позитивное сотрудничество с японскими партнерами» и пообещал поддержку различным проектам совместной работы. По оценке Путина, «хорошие возможности есть и для продвижения инфраструктурных, энергетических, экологических проектов и с Монголией — нашим давним, надежным партнером». Президент РФ подчеркнул, что «успешно реализуют в России свои проекты и компании из Республики Корея». «Видим большие перспективы для совместной работы с южнокорейским бизнесом именно в дальневосточных регионах», — сказал глава российского государства.

Источник: ТАСС