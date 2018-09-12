Из-за безобразной уличной торговли не пройти по главной улице Бердска

Александр Бояркин, активный член бердского Совета старейшин
О «безобразиях в уличной торговле» напомнили мэру Бердска Евгению Шестернину старейшины города на последнем заседании своего Совета.
— Все что касается бабушек с их продукцией, откровенно говорю, я не стал узурпировать. Нравится-не нравится… Ну, вот так. А если говорить о том ряде, где не пройдешь, то дело не в бабушках. Я хочу разобраться и понять, и у меня есть на то основания… А вообще этот павильон овощной законно стоит на ул. Ленина? — заявил в ответ Шестернин.
По его мнению, территория возле магазина предназначена для других целей — для парковки. А ее там нет — сплошная торговля. Глава высказался против несанкционированной торговли по всей главной улице Бердска. Но торговое место на пересечении улиц Ленина и Красная Сибирь предпринимателя Валерия Кавина особенно возмущает градоначальника.
— Он считает, что это нормально, чтобы фруктами торговали с улицы, на убогих деревянных прилавках. Это в 21-м веке. Он почему-то считает, что может разрешать «украшать» таким образом город, — высказался Евгений Анатольевич.
Он отметил, что накануне разговаривал с предпринимателем по телефону. И считает, что «сознание должно быть у человека, если мы любим свой город»:
— Если мы так демонстрируем свою любовь, думаю, это не очень правильно, надо по-другому демонстрировать.
По словам Шестернина, 1 сентября в центре Бердске открылся сельскохозяйственный рынок, которого нет во многих городах и которым можно гордиться. В скором времени и в Микрорайоне появится обширная торговая зона.
— Мы с депутатами городского совета выезжали, поставили перед собой задачу: там нужно сделать комплексный проект застройки. Здесь остановки, здесь павильоны, здесь магазины. Нельзя в одном дворе создать парковочное пространство, а в другом… хаос. Потихоньку будем наводить порядок, — заверил старейшин мэр Бердска.
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Теплой дай в дома, а они про торгашей.Хорошо что хоть Украину и Сирию не обсуждали
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Уличную торговлю курирует «некий» отдел в администрации г. Бердска…..
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Шестеренкин ты че нашел с кем мериться одним местом. Ты убери лужи которые образуются после дождя например на переходе от остина к алексеевскому там невозможно пройти после дождя не намочив ноги или посмотри на старые качели и песочницу на северном куда ты за лето более 10 раз выезжал ты че прицепился к фруктовиком они ничегоплохого не делают. Да выйди ты наконкц из своей камри и походи пешком и посмотри сколько загаженной муниципальной терриори в бердске тебе че окурки стаканчики и фруктовики покоя не дают. Бесишь уже. Езжай в свой новосибирск и решай тампроблемы своего родногт города а мы уже здесь сами разбиремся. Надоел уже многим.
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Считаю, что для лиц достигших 60 летнего возраста, право избирать и избираться, должно быть приостановлено.
Желающие восстановить право избирать и избираться, должны каждые пол года проходить осмотр у психиатра, а также сдавать тесты.
А то знаете ли, маразм зашкаливает.
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