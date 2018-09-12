Из-за безобразной уличной торговли не пройти по главной улице Бердска

О «безобразиях в уличной торговле» напомнили мэру Бердска Евгению Шестернину старейшины города на последнем заседании своего Совета.

— Все что касается бабушек с их продукцией, откровенно говорю, я не стал узурпировать. Нравится-не нравится… Ну, вот так. А если говорить о том ряде, где не пройдешь, то дело не в бабушках. Я хочу разобраться и понять, и у меня есть на то основания… А вообще этот павильон овощной законно стоит на ул. Ленина? — заявил в ответ Шестернин.

По его мнению, территория возле магазина предназначена для других целей — для парковки. А ее там нет — сплошная торговля. Глава высказался против несанкционированной торговли по всей главной улице Бердска. Но торговое место на пересечении улиц Ленина и Красная Сибирь предпринимателя Валерия Кавина особенно возмущает градоначальника.

— Он считает, что это нормально, чтобы фруктами торговали с улицы, на убогих деревянных прилавках. Это в 21-м веке. Он почему-то считает, что может разрешать «украшать» таким образом город, — высказался Евгений Анатольевич.

Он отметил, что накануне разговаривал с предпринимателем по телефону. И считает, что «сознание должно быть у человека, если мы любим свой город»:

— Если мы так демонстрируем свою любовь, думаю, это не очень правильно, надо по-другому демонстрировать.

По словам Шестернина, 1 сентября в центре Бердске открылся сельскохозяйственный рынок, которого нет во многих городах и которым можно гордиться. В скором времени и в Микрорайоне появится обширная торговая зона.

— Мы с депутатами городского совета выезжали, поставили перед собой задачу: там нужно сделать комплексный проект застройки. Здесь остановки, здесь павильоны, здесь магазины. Нельзя в одном дворе создать парковочное пространство, а в другом… хаос. Потихоньку будем наводить порядок, — заверил старейшин мэр Бердска.

Автор видео Анастасия Солодкова

