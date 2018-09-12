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Путин не поверил в низкую зарплату судостроителей Приморья

Президент во время визита на предприятие «Звезда» услышал от рабочих о средней зарплате, не совпавшей с данными отдела кадров. Стенограмму разговора с сайта Кремля удалили вскоре после публикации.

12.09.2018 Фото: kremlin.ru 12 коммент.

Путин не поверил в низкую зарплату судостроителей Приморья

Владимир Путин посетил ​судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье и пообщался с местными рабочими. Во время общения президента с сотрудниками отдела кадров и сами рабочие разошлись в оценке размера средней зарплаты на предприятии. Видео встречи размещено на сайте Кремля.

Дальневосточный завод «Звезда» является ведущим предприятием по ремонту подлодок Тихоокеанского флота. В 2009 году на заводе был заложен новый судостроительный комплекс, на который и приехал Владимир Путин. На новой верфи президент принял участие в закладке танкера «Санкт-Петербург» класса «Афрамакс». Вместе с ним на церемонии присутствовал глава «Роснефти» Игорь Сечин. После торжественной церемонии на танкере Путин и Сечин направились к рабочим.

Изначально на сайте Кремля была также размещена стенограмма общения главы государства с работниками предприятия. Однако, как заметила «Новая газета», позднее расшифровка разговора была удалена. Тем не менее она сохранилась в кеше Google.

Путин подошел к рабочим и обратился к ним: «Здравствуйте! Как вам поживается? Как работается?». «Прекрасно работается, хорошо», — ответили президенту из толпы. Путин задал вопрос о зарплате стоящей перед ним женщине. Она, замявшись, сказала, что она «начальник» и получает 100 тыс. руб. «А средняя на предприятии примерно какая? Около 90 [тыс. руб.]?» — спросил Путин. В это время из толпы послышались отдельные реплики с возражениями: «Нет, что вы! 30–40 тыс.», — сказала работница, стоявшая за президентом.

Этим замечаниям из толпы президент удивился. «30–40 — это как по краю, — отметил глава государства. — Я знаю: в крае средняя — 40». После короткой паузы в разговор вновь вмешалась женщина, беседовавшая с президентом: «Средняя, отдел кадров говорит, — 70 тыс.». «Ну, отдел кадров знает», — сказал Путин.

После удаления стенограммы разговора с рабочими на сайте Кремля сохранилась сама видеозапись и сообщение пресс-службы о посещении президентом предприятия. «Владимир Путин кратко пообщался с рабочими. Президент отметил уникальность строящегося судостроительного комплекса и реализуемых здесь производственных проектов. В ходе беседы глава государства также указал на необходимость своевременного решения социальных вопросов, касающихся, в частности, строительства жилья, детских садов, школ в регионе», — описывался в сообщении разговор главы государства с рабочими.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России составляет 42,4 тыс. руб. Самые высокие зарплаты, по данным статистического ведомства, выплачиваются в северных регионах и в Москве: в Ямало-Ненецком автономном округе россияне получают в среднем 100,6 тыс. руб. в месяц; в Чукотском автономном округе — 98,4 тыс. руб.; Москва и Магаданская область оказались в рейтинге на третьем месте — 82,4 тыс. руб.

Вместе с тем Росстат зафиксировал большой разброс уровня зарплат по регионам: так, в Ивановской области, на расстоянии примерно 200 км от Москвы, средняя зарплата составляет уже 24,9 тыс. руб. Самый низкий уровень средней зарплаты в России установился в Алтайском крае (24,3 тыс. руб.) и в Карачаево-Черкесии (24,6 тыс. руб.).

Источник: РБК


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(12) Комментариев

  1. Gurs

    Я бы тоже не поверил

    Thumb up 6 Thumb down 2

  2. Новый мэр

    Сценарий нарушили, *IN LOVE*

    Thumb up 8 Thumb down 2

  3. Поросёнок Пётр

    Диалог у Путина с рабочими конечно шикарный в лучших традициях официальных новостей, я бы конечно ещё добавил восторженных эмоций, ну ладно и так сойдёт. А ещё вспомнился старый советский анекдот.
    Брежнев встречается с народом: «Как живете?»
    «Хорошо живем», — отвечает народ. «А будете жить еще лучше», — шуткой на шутку ответил Леонид Ильич.

    Thumb up 4 Thumb down 3

  4. Аноним

    Версия. Не нарушили сценарий, ответили честно. Но субъективно.
    Не хотят люди признаваться что их зарплата ниже среднего. Особенно не молодёжь. Если зарплата не айс, «у меня средняя», и все тут. Вон у бабы Нюры пенсия ещё ниже. И у моей коллеги такая же зарплата как у меня. Все, значит средняя.
    Если эта женщина получает 30-40, то так и ответила, вот, среднее. Хотя реальная средняя может быть и 70, почему нет.
    Повторюсь, это версия.

    Thumb up 3 Thumb down 2

  5. Аноним

    http://www.kremlin.ru/events/president/news/58521
    Видео встречи на «Звезде».
    Интересно,
    намного интереснее поросячих испражнений.

    Thumb up 3 Thumb down 6

  6. Аноним

    Кстати, тут не устают повторять что сейчас никаких производств в стране не строится. Вот вам, пожалуйста, пример.

    Thumb up 7 Thumb down 1

    • Аноним

      Да уж, полный цикл судостроения с тоннажем 350 тыс тонн-
      это неплохо. А уж на нашем ДВ — это просто здорово.

      Thumb up 0 Thumb down 1

      • Аноним

        Тут надо знать одну вещь, в Новосибирской области после распада СССР сложилась ситуация когда промпроизводство упало и составляет всего 25% ВВП, причём из него немалая доля в производстве тепла.

        Это не всей стране так как у нас..

        Ну и ещё момент, вот говорят сейчас в Бердске производств нет. А раньше что тут было. Вега выпускал радиотехнику, да. Бэмз бритву. Швейная фабрика что-то шила (что интересно).

        Остальное неизвестно что. Бэмз военка. Химзавод.. удобрения?
        Что производили то кроме перечисленного?
        На электробритвы ныне не такой спрос. У радиотехники его почти нет. Химзавод как был так остался вроде.

        Производить товары надо уметь, а в СССР этого не умели по нынешним критериям.
        И что забавно, восстанавливать нечего. Не нужно это никому..

        Thumb up 0 Thumb down 0

  7. Андрей

    Я работаю в федеральном охранном предприятии и получаю 15 тысяч рублей (службу несём с оружием), моя жена работает в санатории Волжские Дали ОАО РЖД и получает 12 тысяч рублей в месяц (мы живём в Саратове). Путин вообще никому кроме Росстата не верит? Пусть спросит у меня, я ему расчётку свою покажу. На эти деньги нужно заплатить за квартиру (зимой 8 т.р.), оплатить ТВ, интернет и мобильную связь, ездить каждый день на транспорте на работу и ещё поесть нужно каждый день! О чём Президент вообще говорит? Он очень далёк от народа, если не верит гражданам которые честно рассказывают о своих зарплатах. Он во всём видит подвох со стороны США. А это не так.

    Thumb up 3 Thumb down 1

    • Аноним

      «Он во всём видит подвох со стороны США. А это не так.»

      Вам безусловно виднее.
      Кстати, вам на коммуналку субсидия, наверное, полагается. Почему не упомянули?

      Thumb up 0 Thumb down 1

  8. Аноним

    Зачем президенту верить или не верить гражданам?
    Если ему это на самом деле интересно — запросит
    зарплатные ведомости из бухгалтерии.
    Это правильный путь — ибо есть удивительные персонажи,
    которым для хорошего самочувствия нужно выглядеть нищим и убогим. Например — всякие доплаты к ставке искренне считать не доходом а неким подарком, о котором и говорить то не стоит.
    А также есть персонажи, которые считают сидение на табуретке охранника достойным высокой оплаты.
    Я — высококвалифицированный инженер, получаю примерно 55тыс и считаю указанную зарплату охранного сидельца
    вполне справедливой. Я всю жизнь
    учился своему ремеслу и достоин получать хотя бы втрое больше сторожа. Естественно, если бы наша страна была богаче, тогда и я и сторожа получали бы больше благ.

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