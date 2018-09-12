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Холостые мужчины преобладают над незамужними женщинами по численности в России

В опросе ВЦИОМ отмечается, что 50% жителей страны состоят в официальном браке, 10% живут вместе, но не узаконили свои отношения.

12.09.2018 Фото: Википедии Нет комментариев

Холостые мужчины преобладают над незамужними женщинами по численности в России

Не все пары спешат в ЗАГС

Около 16% опрошенных мужчин в России не состоят в браке, незамужних женщин всего 7%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

«Женатых мужчин больше (54%), чем замужних женщин (47%), но и холостых мужчин (16%) также больше, чем незамужних дам (7%)», — отмечается в исследовании.

Согласно опросу, 62% россиян находятся в «серьезных» отношениях. Так, 50% жителей России состоят в официальном браке, 10% живут вместе, но не узаконили свои отношения. Всего 2% опрошенных встречаются более одного года и не живут вместе.

30% россиян, состоящих в романтических отношениях, встретили свою пару в компании знакомых и друзей, еще 20% опрошенных познакомились на работе. В числе других мест знакомства: учебное заведение — 13%, парк — 11%, концерт — 6%. В сосцестях свою пару встретили всего 5% респондентов.

«В эффективность интернета как площадки для знакомств чаще верят мужчины (6%),они же более активны в использовании большинства средств поиска «второй половины», — говорится в исследовании.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21 августа 2018 года, в нем приняли участие жители России в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью с 1,6 тыс. респондентов по случайной выборке. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.


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