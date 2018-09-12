КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Срочно продам комнату
Срочно продам квартиру студию
Продам 1-ю квартиру
продам двухкомнатную
продам
Продам 89139475128
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Холостые мужчины преобладают над незамужними женщинами по численности в России

Орешкин: доллар рухнет при остановке оттока капитала из России

Опасная воронка разрастается возле многоэтажки в центре Бердска

Утонули пассажиры слетевшего в водоем ВАЗа в Новосибирской области

Группу «Чистильщиков» в «деле Скрипалей» выявили спецслужбы Великобритании

Украинского эксперта выгнали с передачи НТВ

Затопленную фекалиями дорогу засыпали щебнем в Бердске

Проект новосибирского научного центра с участием Бердска представили на ВЭФ-2018

Эксперт: ограничить выплату пенсий 2-3 годами, все равно многие не доживут до нее

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Очередное дно пробито медициной нашей страны. Нет вакцины от полиомиелита?

Такая же ситуация и в Новосибирске. Подскажите, пожалуйста, что делать?

12.09.2018 5 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:
Очередное дно пробито медициной нашей страны. В Бердске уже несколько месяцев нет вакцины от полиомиелита. В детской поликлинике просто говорят, что прививочного материала нет и не известно, когда будет. Такая же ситуация и в Новосибирске. Подскажите, пожалуйста, что делать? Сколько можно это терпеть? Когда будет вакцина?


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru Холостые мужчины преобладают над незамужними женщинами по численности в России Убившему 19 женщин маньяку из Новосибирска отменили пожизненный срок

(5) Комментариев

  1. Аноним

    Ответ смотрите в гугле по «Без прививки? В России не хватает вакцины от полиомиелита» =)

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    » В Бердске уже несколько месяцев нет вакцины от полиомиелита.»
    Она еще в прошлом году закончилась…
    Может, вам поможет эта ссылка:
    » Проблемы начались после того, как Всемирная организация здравоохранения выступила против применения так называемой «живой» вакцины от полиомиелита — это те самые красные капли, которые спасали от болезни несколько поколений детей. И все-таки в XXI веке препарат признали несовершенным. Крайне редко, но прививка сама вызывала паралич у тех, кто получал микродозу живого вируса.
    Теперь ученые разработали новую вакцину — инактивированную. Другими словами, с убитым вирусом полиомиелита. Она легче переносится и безопасна даже для детей с ДЦП. Но в мире всего два производителя, которые ее выпускают: в Бельгии и во Франции.
    Разрабатывать инактивированную вакцину четыре года назад начали и в России. Препарат уже проходит испытания на животных. Но обеспечить им российских малышей ученые смогут не раньше 2019 года.»
    но — «В поликлиники уже начали закупать многокомпонентную вакцину от дифтерии, столбняка, коклюша — в нее входит и полиомиелит. Препарат не подойдет малышам, которые уже получили прививку АКДС: она содержит те же вирусы. Остальных можно смело прививать.» http://www.ntv.ru/novosti/1949470/

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Аноним

    То же самое и в прошлом году было: http://www.ntv.ru/novosti/1949470/
    «Проблемы начались после того, как Всемирная организация здравоохранения выступила против применения так называемой «живой» вакцины от полиомиелита — это те самые красные капли, которые спасали от болезни несколько поколений детей. И все-таки в XXI веке препарат признали несовершенным.»
    Ощущение, что ВОЗ продвинули своих производителей, создав искусственный ажиотаж: на всех не хватает и значит можно накручивать цену *CRAZY*

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    В. Соловьёв о депутатских пенсиях =)
    От модератора. Второе предупреждение. Воздержитесь от спама.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика