Очередное дно пробито медициной нашей страны. Нет вакцины от полиомиелита?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаОчередное дно пробито медициной нашей страны. В Бердске уже несколько месяцев нет вакцины от полиомиелита. В детской поликлинике просто говорят, что прививочного материала нет и не известно, когда будет. Такая же ситуация и в Новосибирске. Подскажите, пожалуйста, что делать? Сколько можно это терпеть? Когда будет вакцина?