Очередное дно пробито медициной нашей страны. Нет вакцины от полиомиелита?

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Ответ смотрите в гугле по «Без прививки? В России не хватает вакцины от полиомиелита»
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Да и другие ссылки есть.
На дно никак не похоже. Просто временные затруднения, вызванные объективными причинами.
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» В Бердске уже несколько месяцев нет вакцины от полиомиелита.»
Она еще в прошлом году закончилась…
Может, вам поможет эта ссылка:
» Проблемы начались после того, как Всемирная организация здравоохранения выступила против применения так называемой «живой» вакцины от полиомиелита — это те самые красные капли, которые спасали от болезни несколько поколений детей. И все-таки в XXI веке препарат признали несовершенным. Крайне редко, но прививка сама вызывала паралич у тех, кто получал микродозу живого вируса.
Теперь ученые разработали новую вакцину — инактивированную. Другими словами, с убитым вирусом полиомиелита. Она легче переносится и безопасна даже для детей с ДЦП. Но в мире всего два производителя, которые ее выпускают: в Бельгии и во Франции.
Разрабатывать инактивированную вакцину четыре года назад начали и в России. Препарат уже проходит испытания на животных. Но обеспечить им российских малышей ученые смогут не раньше 2019 года.»
но — «В поликлиники уже начали закупать многокомпонентную вакцину от дифтерии, столбняка, коклюша — в нее входит и полиомиелит. Препарат не подойдет малышам, которые уже получили прививку АКДС: она содержит те же вирусы. Остальных можно смело прививать.» http://www.ntv.ru/novosti/1949470/
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То же самое и в прошлом году было: http://www.ntv.ru/novosti/1949470/
«Проблемы начались после того, как Всемирная организация здравоохранения выступила против применения так называемой «живой» вакцины от полиомиелита — это те самые красные капли, которые спасали от болезни несколько поколений детей. И все-таки в XXI веке препарат признали несовершенным.»
Ощущение, что ВОЗ продвинули своих производителей, создав искусственный ажиотаж: на всех не хватает и значит можно накручивать цену
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В. Соловьёв о депутатских пенсиях
От модератора. Второе предупреждение. Воздержитесь от спама.
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