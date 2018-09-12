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Орешкин: доллар рухнет при остановке оттока капитала из России

Глава Минэкономразвития отметил, что, хотя глобальный кризис уже накрыл ряд развивающихся стран, Россия имеет достаточный запас прочности.

12.09.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Орешкин: доллар рухнет при остановке оттока капитала из России

Максим Орешкин

Равновесный курс рубля при условии отсутствия покупок валюты для Минфина и при текущей цене на нефть в 78 долларов за баррель находится на отметке около 50 рублей за доллар, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.

В начале недели валюты обновляли максимумы с марта 2016 года — доллар был выше 70 рублей, евро — выше 81 рубля. Однако в среду они скорректировались вниз.

Ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, заявил Орешкин. По его мнению, как только отток прекратится, тенденция развернется в обратную сторону.

«И если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно», — добавил он.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что не видит ни одной причины для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 рубля за доллар.

«Платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс — около одного процента ВВП профицит, внешний долг — умеренный», — напомнил он.

При этом глава Минэкономразвития отметил, что, хотя глобальный кризис уже накрыл ряд развивающихся стран, Россия имеет достаточный запас прочности.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.


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