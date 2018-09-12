Опасная воронка разрастается возле многоэтажки в центре Бердска

Разрастаются на глазах два провала рядом с многоквартирными домами, находящимися на обслуживании УК «Вербена» в Бердске.

— Один провал в асфальтовом покрытии на Гагарина, 2. Вся вода, которая идет из частного сектора, ул. Красноармейской, поступает в эту большую яму. Провал образовался недалеко от входной группы многоквартирного дома. Он увеличивается прямо на глазах. Фотографии были отправлены. И еще провал на Первомайской, 21. У нас там беда. Такая же ситуация. На газонной части большой провал, дальше он идет на асфальтовое покрытие. Приезжали из КБУ два раза, засыпали. После дождя образуется еще большая воронка, провал увеличивается, — рассказала на штабе по подготовке к отопительному сезону руководитель УК «Вербена» Ирина Деминцева.

По словам техдиректора КБУ Ирины Корниевской, информация о данных провалах к ней поступила 11 сентября. Данный вопрос она взяла под свой контроль, отметила Корниевская.