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Холостые мужчины преобладают над незамужними женщинами по численности в России
Орешкин: доллар рухнет при остановке оттока капитала из России
Опасная воронка разрастается возле многоэтажки в центре Бердска
Утонули пассажиры слетевшего в водоем ВАЗа в Новосибирской области
Группу «Чистильщиков» в «деле Скрипалей» выявили спецслужбы Великобритании
Украинского эксперта выгнали с передачи НТВ
Затопленную фекалиями дорогу засыпали щебнем в Бердске
Проект новосибирского научного центра с участием Бердска представили на ВЭФ-2018
Эксперт: ограничить выплату пенсий 2-3 годами, все равно многие не доживут до нее