Утонули пассажиры слетевшего в водоем ВАЗа в Новосибирской области

По факту ДТП в Коченевском районе возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в среду.

10 сентября в 23.00 в селе Поваренка Коченевского района 19-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21060, двигался по насыпной дороге и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в водоем. В результате ДТП погибли пассажиры – двое мужчин в возрасте 46 и 59 лет. Водитель транспортного средства, который сумел покинуть салон, был установлен и задержан сотрудниками полиции по месту жительства.

Следователем отдела МВД России по Коченевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.