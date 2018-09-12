КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Срочно продам комнату
Срочно продам квартиру студию
Продам 1-ю квартиру
продам двухкомнатную
продам
Продам 89139475128
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Холостые мужчины преобладают над незамужними женщинами по численности в России

Орешкин: доллар рухнет при остановке оттока капитала из России

Опасная воронка разрастается возле многоэтажки в центре Бердска

Утонули пассажиры слетевшего в водоем ВАЗа в Новосибирской области

Группу «Чистильщиков» в «деле Скрипалей» выявили спецслужбы Великобритании

Украинского эксперта выгнали с передачи НТВ

Затопленную фекалиями дорогу засыпали щебнем в Бердске

Проект новосибирского научного центра с участием Бердска представили на ВЭФ-2018

Эксперт: ограничить выплату пенсий 2-3 годами, все равно многие не доживут до нее

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Утонули пассажиры слетевшего в водоем ВАЗа в Новосибирской области

За рулем «Жигулей» находился 19 летний водитель. Он сумел выбраться из тонущего авто. Его задержали полицейские.

12.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Утонули пассажиры слетевшего в водоем ВАЗа в Новосибирской области

Виновному в смертельном ДТП грозит до 7 лет тюрьмы

По факту ДТП в Коченевском районе возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в среду.

10 сентября в 23.00 в селе Поваренка Коченевского района 19-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21060, двигался по насыпной дороге и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в водоем. В результате ДТП погибли пассажиры – двое мужчин в возрасте 46 и 59 лет. Водитель транспортного средства, который сумел покинуть салон, был установлен и задержан сотрудниками полиции по месту жительства.

Следователем отдела МВД России по Коченевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru Холостые мужчины преобладают над незамужними женщинами по численности в России Убившему 19 женщин маньяку из Новосибирска отменили пожизненный срок

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика