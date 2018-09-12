Затопленную фекалиями дорогу засыпали щебнем в Бердске

У жителей переулка Урицкого 11 сентября был настоящий праздник. Несколько месяцев они гребли лопатами фекалии, а во вторник помогали трактору разравнивать щебень.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск», утром 25 июня в переулке Урицкого произошел прорыв канализации, в результате чего вниз по улицам хлынул поток сточных вод. Под ударом оказались улицы Краснофлотская и Урицкого. Но на следующий день ситуация только усугубилась. Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» 26 июня побывал на месте прорыва и в затопленных дворах.

Запах нечистот резал глаза и щипал нос уже на подходах к остановке «Баня» от улицы Суворова. Там же прохожих встречали широкие лужи, образовавшиеся от реки сточных вод, которая спустилась с улицы Урицкого.

Автор видео Елена Белоусова



После летней аварии на канализационном коллекторе, которую признали чрезвычайной ситуацией, жители затопленных нечистотами улиц требовали облагородить дорогу — снять верхний слой и засыпать щебнем. И вот через 2,5 месяца их услышали.

Житель пер. Урицкого Владимир Германович говорит, что теперь дорога после щебенения хорошая — «хоть боком катись».

Автор видео Елена Белоусова



— Мы очень рады, что нам восстановили дорогу. Спасибо большое нашей власти. Сколько мы здесь живем, все по грязи ходили. Сейчас с чистой ногой будем ходить, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» местная жительница Татьяна Ладанова.