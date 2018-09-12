Проект новосибирского научного центра с участием Бердска представили на ВЭФ-2018

Новая модель развития Новосибирского научного центра, отвечающая современным вызовам, позволит модернизировать научную инфраструктуру территории, создать среду комфортную для жизни и работы. Опытом разработки пилотной модели развития территории с повышенной концентрацией научных исследований и разработок — проекта Академгородок 2.0 — во время пленарной дискуссии «Форпосты науки, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Создавая будущее сегодня», которая состоялась в рамках ВЭФ-2018, поделился врио заместителя губернатора Новосибирской области Андрей Жуков.

Такая модель необходима для привлечения средств и партнеров для реализации новых научных проектов, создания и развития инжиниринговых центров и высокотехнологичных бизнесов, создания новой среды обитания для генерации знаний и их коммерциализации.

Ранее о работе над проектом Академгородок 2.0 глава региона Андрей Травников доложил президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в Новосибирскую область.

В Указе президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» среди заявленных задач есть такая: обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, и в число пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных областях научно-технологического развития.

Новосибирская область обладает комплексом уникальных условий и компетенций, необходимых для развития высокотехнологичных секторов экономики. Во-первых, это уже существующий научный центр мирового уровня самого широкого профиля. Во-вторых, регион является одним из ведущих образовательных центров России.

В области создана и успешно функционирует инновационная инфраструктура. Накоплен серьезный опыт взаимодействия с правительством Российской Федерации, федеральными министерствами по поддержке высокотехнологичных проектов, в том числе проектов внедрения в производство научных разработок.

Новая модель развития Новосибирского научного центра, отвечающая современным вызовам и позволяющая модернизировать научную инфраструктуру и среду обитания, разрабатывается по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Все проекты, все необходимые документы уже подготовлены и направлены в Правительство РФ на рассмотрение. После обсуждения с экспертами из федеральных ведомств, в срок до 30 сентября, в соответствии с Поручением Президента РФ от 18 апреля текущего года, проект будет представлен на рассмотрение в Администрацию Президента РФ.

Реализация проекта Академгородок 2.0 даст мощный толчок развитию науки и технологий индустрии не только Новосибирской области, но и всей страны.

В дискуссии также участвовали лауреат Нобелевской премии мира, член Совета директоров Европейского средиземноморского центра климатических изменений профессор Университета Тушия (Италия) Рикардо Валентино, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Андрей Карпин, Президент Российской Академии наук Александр Сергеев и другие. Эксперты обсудили: что ожидает науку в ближайшем будущем? Каков будет ее характер, как будет выглядеть научная картина мира, какие отрасли получат наибольшее развитие, какие возможные изобретения и открытия произойдут в дальнейшем? С чем связаны такие высокие темпы развития научного знания в последнее время? И ряд других вопросов.

Напомним, что в работе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 11 по 13 сентября, по поручению главы региона Андрея Травникова принимает участие делегация Новосибирской области. Среди основных задач делегации — презентация экономического потенциала нашего региона, изучение лучших российских и международных практик по развитию государственно-частного партнерства, научных центров, сферы образования, цифрового транспорта и т.д.

Члены делегации Новосибирской области также провели ряд встреч с представителями Правительства РФ, крупных госкорпораций, Фондов, например, с АО «РЖД», Российским Фондом прямых инвестиций.