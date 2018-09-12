Первый снег пошел в Бердске. Очень мелкий и едва различимый. Старики называют его зазимком и говорят, что ровно через 40 дней снег окончательно покроет землю и больше не растает. По народным приметам, день этот выпадет на 21 октября. Значит, зима нынче наступит очень рано.

В полдень 12 сентября градусник показывал температуру воздуха +6 градусов, хотя по ощущениям на улице было гораздо холоднее.

По прогнозам синоптиков, сегодня и ожидается снег с дождем, дневная температура не превысит отметки в 7 градусов. Завтра, 13 сентября, ожидаются кратковременные дожди и повышение температуры до +11 градусов. 14 сентября станет еще теплее, при переменной облачности воздух прогреется до 16 градусов.