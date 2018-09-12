Фото первоклассников опубликовал «Курьер. Среда. Бердск»

До 7 сентября «Курьер. Среда. Бердск» принимал фотографии для публикации в проекте «Первоклассник-2018».

Редакция не смогла побывать на всех линейках во всех школах. Поэтому обратилась к родителям первоклассников – ОБЩЕЕ фото класса первого дня школы и позже купите газету с вашим любимым сыном или дочкой!

Мы дарим вам проект «Первоклассник-2018» в газете «Курьер. Среда. Бердск» №33 от 12 сентября.

В 2016, 2017 годах у нас уже был опыт такого проекта, когда фото классов первоклассников мы публиковали на страницах газеты, а в мае этого года – в журнале «Выпускник-2017/2018». Альбомы первоклассников 2016, 2017 годов размещены в группе ВКонтакте.

Если что-то осталось не ясным, звоните — 2-15-51.