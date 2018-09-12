Эксперт: ограничить выплату пенсий 2-3 годами, все равно многие не доживут до нее

Президент известного в стране IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров считает, что пенсия по старости должна быть приравнена к пенсии по инвалидности и основная масса населения должна не жить на эти скромные средства, а «доживать» до смерти — «год-два, максимум три года».

Своим видением устройства пенсионной системы он поделился во время онлайн-конференции «Пенсионная система: непопулярная реформа от популярного лидера», которая прошла на сайте инвесткомпании «Финам». Ответы на вопросы Алексея Захарова оказались, пожалуй, самыми яркими. Znak.com выбрал самые дискуссионные моменты выступления эксперта.

Не «достойная старость», а «дожитие»

Надо договориться для начала о том, что должна представлять собой пенсия по старости. Давайте решим, что пенсия по старости равна пенсии по инвалидности. То есть пенсию по старости государство начинает выплачивать в том случае, если человек физически не способен работать.

Возможность получения статуса «пенсионера по старости» определяется медицинской комиссией.

Перечень заболеваний, определяющих «старость», утверждается Минздравом и пересматривается, допустим, один раз в пять лет. Это та социальная пенсия, которая должна обеспечить «дожитие». Год-два, максимум три — для основной массы людей. Не «достойную старость», а именно «дожитие». Такие выплаты обеспечивают скромный рацион питания, оплату ЖКХ, приобретение лекарств… и не предусматривают покупку, например, одежды и товаров длительного пользования. Кто-то получит такую пенсию в 30 лет. Основная масса — около сегодняшних 70 лет. Некоторые — ближе к 85. Счастливое меньшинство — никогда.

Перед старостью все равны — и экс-президент, и вор-рецидивист

Надо договориться о том, что никаких льготных категорий для пенсий по старости у нас не существует. Перед старостью все равны. Бывший президент РФ и вор-рецидивист, прокуроры и ткачихи, работники вредных производств и актеры театров. Пенсия по старости одинакова для всех и обеспечивает скромное «дожитие»: бывшему президенту, премьеру, прокурору, полицейскому, участнику боевых действий и матери двоих детей, прожившей всю жизнь домохозяйкой.

Размер этой пенсии одинаков для всех. Возможны региональные различия.

В Москве размер [пенсии. — Прим. ред.] чуть меньше (продукты и лекарства дешевле). В отдаленных регионах Крайнего Севера — чуть выше (если аспирин и картошку вертолетом завозим). В остальных случаях — полная уравниловка и социальная справедливость. Пострадало здоровье в борьбе с преступностью или в горячей точке (в горячем цеху или зоне военных действий)? Вот пенсия по старости = инвалидности. Всю жизнь в тяжелой борьбе с преступностью или в зоне боевых действий, но на здоровье это не отразилось? Так это же счастье! При чем тут пенсия? Давайте согласимся, что это справедливо.

А покупка электоральной лояльности отдельных многочисленных категорий граждан за счет средств пенсионного фонда — это тупо покупка голосов избирателей, к пенсионной системе не имеющая ни малейшего отношения.

И тут нам сразу станет легче. И пенсионному фонду тоже. И вообще всем. Многие, очень многие не доживут до пенсии по старости. Ничего страшного в этом нет. Но тот, кому она действительно необходима, получит ее тогда, когда это действительно нужно. Не после смерти, а до. Для того чтобы дожить достойно. Дожить. Год, два… максимум три. Некоторые проживут дольше. Значительно дольше. Но их количество будет статистически незначимым. Эта пенсия (ее часть) формируется за счет отчисления в пенсионный фонд всех работающих. Увеличиваются отчисления — увеличивается средний размер пенсии по старости. Уменьшаются — уменьшаются. Автоматически. Цифры пересчитываются ежегодно.

«Смерть» идеологии пенсионной системы

Цель, которую так или иначе преследует текущая реформа, — уменьшить дыру в пенсионном фонде. Ни единого шанса решить проблему отсутствия денег в пенсионной системе текущая реформа не имеет. Сама идеология пенсионной системы, в которой молодые поколения своими взносами содержат стариков, работала очень недолго и де-факто давно умерла во всем мире. В том числе и у нас. Молодежи больше не будет. Ее будет только меньше.

Об уголовной ответственности за увольнение перед пенсией

Утопические предложения типа ужесточения наказаний для работодателей при увольнении сотрудников предпенсионного возраста, вплоть до уголовного (!!!) лежат вообще за гранью понимания. В случае принятия решений о дополнительной законодательной «защите» любой категории граждан, эта категория граждан попадает в тяжелейшую ситуацию — людей этой категории работодатели крайне неохотно берут на работу. Им отказывают чаще всего под разными предлогами. Сейчас, например, дополнительной законодательной защитой пользуются беременные женщины. Уволить беременную невозможно ни при каких условиях. Результат? Плачевный для беременных. При малейшей возможности не брать на работу беременную — не берут.

А если вдруг что-то? Уволить будет невозможно. Соответственно, даже от отличных специалистов, если они беременные, работодатели шарахаются. При такой «защите», гарантирую, 99,9% людей предпенсионного возраста, потерявших работу по разным причинам, новую не найдут никогда, даже будучи суперспецами, востребованными рынком.

Долгожители не уходят на пенсию

Увеличение пенсионного возраста автоматически приведет к увеличению средней продолжительности жизни населения. Что уже и произошло в развитых странах Европы, например. Медицина и ее достижения здесь не очень при чем. Активный образ жизни — а ежедневная необходимость выходить на работу и есть основная часть этого образа жизни — значительно продлевает продолжительность этой самой жизни. Здоровой в том числе. И на продолжительность жизни сейчас влияет больше, чем медицина.

Реальные долгожители на пенсию не уходили никогда. Они до последней возможности вели и ведут тот образ жизни, который начали вести в молодости: пасут овец, учат студентов, играют в театре, стоят у станка… Английская королева тяжело пашет на должности «английской королевы» — это и продлевает ей жизнь. Работа (активная жизнь) до самой смерти — это норма в здоровом обществе, а не исключение из правил. Праздность и понимание собственной ненужности после выхода на пенсию сводят в могилу быстрее, чем рак, Паркинсон, Альцгеймер и все остальные заболевания вместе взятые. Часто выход на пенсию является толчком к появлению этих заболеваний, а вовсе не абстрактный «пенсионный возраст».