Устранили аварию на бесхозной теплотрассе в Новом поселке Бердска

Запустили 11 сентября горячее водоснабжение в дом №29 по ул. Большевистской в новом поселке Бердска. Об этом на штабе по подготовке к зиме 12 сентября сообщил замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», порыв бесхозной теплотрассы в Новом поселке, расположенной на территории Барышевского района произошел 29 августа. На протяжении двух недель жители многоквартирного дома били тревогу, что не смогут войти в отопительный сезон с порывом теплотрассы. Александр Алексеенко рассказал, что если управляющая компания Академгородка не возьмет на себя обязательства по ремонту бесхозных тепловых сетей, то ремонт проведут в режиме ЧС.

Утром 11 сентября теплоснабжающая компания Академгородка СО РАН подвезла технику для ремонта теплотрассы в Новом поселке.

-Горячее водоснабжение на у. Большевистская, 29, вчера запустили. Остался аварийный кусок порядка 10 метров на дом №4 по ул. Большевистской. Этот кусок тоже находится на бердской территории. Подрядчик своими силами завтра приступает к очистке тепловой камеры и в плановом режиме проведет работу, — рассказал Алексеенко.