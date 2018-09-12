Срок летнего отключения горячей воды сократят до трех дней

Сроки летнего отключения горячей воды могут сократить до 3 дней через год, рассказал газете «Коммерсант» замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис.

По его словам, уже сейчас в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней.

«Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды», — приводит издание его слова.

На сегодняшний день нормативный срок летнего отключения горячей воды в России составляет 14 дней, в Москве он несколько меньше — 10 дней.

Источник: РИА Новости