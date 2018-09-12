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Погиб дальнобойщик из Татарстана на трассе «Иртыш» под Новосибирском

Фура DAF, перевозившая бутылки, врезалась в попутно двигавшийся грузовик Volvo, которым управлял житель Новокузнецка. Труп из раздавленной кабины извлекали спасатели.(ФОТО)

12.09.2018 Фото: АСС по НСО Нет комментариев

Погиб дальнобойщик из Татарстана на трассе Иртыш под Новосибирском

Кабина грузовика — всмятку

В Чановском районе в результате столкновения двух грузовых автомобилей погиб один из водителей, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

10 сентября в 16.55 на 1075-м км автодороги Р-254 «Иртыш» 51-летний житель Республики Татарстан, управляя грузовым автомобилем «Даф», двигался в сторону Новосибирска. В пути следования он, не выдержав дистанции, совершил наезд на впереди двигавшийся в попутном направлении грузовой автомобиль «Вольво» под управлением 50-летнего жителя Новокузнецка.

В результате аварии водитель грузовика «Даф» от полученных травм скончался на месте.

Погиб дальнобойщик из Татарстана на трассе Иртыш под Новосибирском

На месте жуткого ДТП

Сотрудники аварийно-спасательной службы Чановского района извлекли тело погибшего из кабины автомобиля с помощью специального оборудования. Водитель «Вольво» также получил травмы, но от госпитализации отказался.

Кабины грузовиков разворочены,  а груз одной из машин – пустые стеклянные бутылки – высыпался на проезжую часть.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, отметили в полицейском ведомстве.

Погиб дальнобойщик из Татарстана на трассе Иртыш под Новосибирском


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