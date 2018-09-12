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Освободят от взносов в Пенсионный фонд нянь и репетиторов

Если самозанятый хочет социальную пенсию на пять лет позже, он может не платить вообще никаких взносов в ПФ.

12.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Освободят от взносов в Пенсионный фонд нянь и репетиторов

Самозанятые смогут сэкономить

Налоговая ставка в рамках нового режима для самозанятых составит 4%, в нее будет входить взнос по ОМС, при этом власти не планируют включать в этот режим и делать обязательными для самозанятых взносы в Пенсионный фонд. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

«Налоговая служба выступает за низкую ставку, ниже чем по УСН (упрощенная система налогообложения для малого бизнеса. — Прим. ред.)», — подчеркнул он, выступая на сессии по налоговому администрированию на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава ФНС добавил, что власти не намерены требовать от самозанятых обязательной уплаты взносов пенсионного страхования. «Если он хочет социальную пенсию на пять лет позже, он может не платить вообще никаких взносов в Пенсионный фонд. Что многие и делают», — уточнил Мишустин.

Налоговый режим для самозанятых
Ранее Минфин предложил ввести в России специальный налоговый режим для самозанятых граждан — без регистрации в налоговых органах и сдачи какой-либо отчетности в ФНС. Воспользоваться этим режимом можно будет, просто установив специальное приложение на смартфоне. Распространяться он будет на малый бизнес с оборотом не более 2,4 миллиона рублей в год. Главная цель законопроекта — легализация самозанятых.
Инициатива уже согласована со всеми министерствами внутри правительства, но пока не оформлена в виде законопроекта. Глава службы обещал представить его широкой публике в январе 2019 года.

Прежде чем налоговый режим начнет применяться на всей территории России, власти протестируют его в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

Источник: РИА Новости


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