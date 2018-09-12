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Группу «Чистильщиков» в «деле Скрипалей» выявили спецслужбы Великобритании

Помимо россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, о которых ранее сообщали британские правоохранители, входили еще четыре человека.

12.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Группу «Чистильщиков» в «деле Скрипалей» выявили спецслужбы Великобритании
Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравила группа из шести человек под названием «Чистильщики». Об этом сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на источник в британских службах безопасности.

По словам собеседника газеты, в группу, помимо россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, о которых ранее сообщали британские правоохранители, входили еще четыре человека. Петров и Боширов прибыли в аэропорт Гэтвик в Лондоне 2 марта, остальные добрались до Соединенного Королевства примерно в это же время через другие воздушные гавани. Источник подчеркнул, что члены группы использовали данные людей, содержащихся в тюрьмах на территории ЕС, чтобы проникнуть в Великобританию без виз.

Власти Великобритании обвиняют Россию в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». По словам британского премьер-министра Терезы Мэй, Петров и Боширов являются офицерами ГРУ, а их действия «почти наверняка были утверждены на более высоком уровне». Представители Франции, Германии, США и Канады поддержали позицию Соединенного Королевства. В МИД России назвали эти обвинения «издевательством над здравым смыслом».

Британский министр внутренних дел Саджид Джавид 9 сентября заявил о намерении привлечь обвиняемых в отравлении Скрипалей к суду, «если они когда-нибудь покинут территорию России».

Подробнее на РБК


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