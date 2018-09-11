Предлагаю просто отменить законом добавки к пенсии депутатам

Пообещал сделать «отбивную» из Навального в видеообращении глава Росгвардии
Из-за низкого рейтинга не взяли в 10 класс ученика в гимназию в Новосибирске
Мэр Бердска: если есть понятие «бесхозный», то ничего бесхозного у нас быть не должно
Мощь страны: Маневры «Восток-2018» начались на Дальнем Востоке
Пенсионная реформа: о чем промолчал Путин в своем обращении к нации
Дачники испортили явку на выборах губернатора в Бердске
В хищении 22 млн рублей по сговору подозревает СК главу минздрава Камчатки
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