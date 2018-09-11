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Предлагаю просто отменить законом добавки к пенсии депутатам

Несправедливость в том, что ушедшим до них на пенсии добавки получают, а уходящие на пенсию впредь не будут получать.

11.09.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексин:
По телепрограмме прозвучало сообщение о том, что депутаты, а их поддерживают и члены правительства, считают о том, что будет несправедливо лишить уходящих на пенсию депутатов добавок к пенсиям за исполнение обязанностей депутата. Несправедливость в том, что ушедшим до них на пенсии добавки получают, а уходящие на пенсию впредь не будут получать. Также депутаты предлагают на личный отказ от этих добавок. Считаю, что это эмоции и личная заинтересованность. Поэтому добавки к пенсии депутатам, уходящим на пенсию в будущем надо отменить и это будет справедливо. Ведь на пенсию уходили мужчины в 60 лет, женщины в 55 лет, а будут уходить соответственно в 65 лет и в 60 лет. Почему же такой подход справедливый, а добавки отменить депутатам несправедливо? Противоречие. Предлагаю просто отменить законом добавки к пенсии депутатам.


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