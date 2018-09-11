Из-за низкого рейтинга не взяли в 10 класс ученика в гимназию в Новосибирске

Прокурор Кировского района г. Новосибирска по обращению законного представителя несовершеннолетнего проверил в МАОУ «Гимназия №7 «Сибирская» исполнение законодательства об образовании.

Оказалось, что в июле 2018 года родитель бывшего учащегося гимназии, получившего в июне 2018 года аттестат об основном общем образовании, обратилась с заявлением о приеме ее сына в 10 класс учреждения.

И.о. директора гимназии отказал подростку в приеме его в 10 класс образовательной организации по причине низкого рейтинга успеваемости.

Проверка показала, что такой отказ в приеме несовершеннолетнего был принят руководителем гимназии вопреки законодательству об образовании, без решения комиссии по отбору обучающихся в профильные классы, а также при наличии свободных мест в профильном десятом классе.

Прокурор внес руководителю образовательной организации представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено – ученик зачислен в десятый класс МАОУ «Гимназия №7 «Сибирская» и продолжил обучение, а виновному должностному лицу объявлено замечание.

В отношении и.о. директора гимназии прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование, выразившееся в незаконном отказе в приеме в образовательную организацию).

По постановлению мирового судьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей (постановление судьи не вступило в законную силу).

Кроме того, прокурорской проверкой выявлен факт несоответствия имеющегося в учреждении «Положения о комиссии по набору обучающихся в профильный класс» требованиям приказа регионального Минобрнауки, в связи с чем оно опротестовано, по результатам рассмотрения протеста Положение приведено в соответствие с законом.

Источник: Прокуратура НСО