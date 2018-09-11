Фото: Зачем триммером по траве в канун зимы?

Пообещал сделать «отбивную» из Навального в видеообращении глава Росгвардии
Из-за низкого рейтинга не взяли в 10 класс ученика в гимназию в Новосибирске
Мэр Бердска: если есть понятие «бесхозный», то ничего бесхозного у нас быть не должно
Мощь страны: Маневры «Восток-2018» начались на Дальнем Востоке
Пенсионная реформа: о чем промолчал Путин в своем обращении к нации
Дачники испортили явку на выборах губернатора в Бердске
В хищении 22 млн рублей по сговору подозревает СК главу минздрава Камчатки
Орешкин: через год доллар будет стоить 63 рубля
По 1 руб. 40 коп. выплатили за август вожатым лагеря «Красная горка» в Бердске
На Советской тоже такая же ситуация.Покос травы начинают в 8 утра именно под окнами жилых домов
1 1
Покос травы, которую не успели скосить летом….
0 2
И на Микрорайоне всё скосили до земли . Зачем? Через две недели снег обещают и заморозки.
0 2
Чаще всего именно такой подход предпочитается у нас: осенью отросшую траву можно уже не косить — всё равно заляжет под снегом. А весной грязный снег тоже можно не вывозить — сам растает. В результате — в дурняке селятся клещи. А грязный снег — источник заболеваний.
Лично мне такой бардак претит . Итак, всё у нас на самотёк — куда кривая вывезет. Жить по правилам гораздо приятнее и здоровее.
2 0