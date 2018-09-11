Фото: Зачем триммером по траве в канун зимы?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалУтро. Под окном затрещали триммеры… Вопрос к ЖКХ — это надо было? Трава полегла от низких температур, через неделю -воще ляжет.. Зачем и кому это нужно — возить по павшей траве триммером и оплачивать эту работу…?