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Фото: Зачем триммером по траве в канун зимы?

Зачем и кому это нужно — возить по павшей траве триммером и оплачивать эту работу…?

11.09.2018 4 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:
Утро. Под окном затрещали триммеры… Вопрос к ЖКХ — это надо было? Трава полегла от низких температур, через неделю -воще ляжет.. Зачем и кому это нужно — возить по павшей траве триммером и оплачивать эту работу…?

Фото: Зачем триммером по траве в канун зимы?


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    На Советской тоже такая же ситуация.Покос травы начинают в 8 утра именно под окнами жилых домов

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  2. Gurs

    Покос травы, которую не успели скосить летом…. :-D

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  3. м-он 47

    И на Микрорайоне всё скосили до земли . Зачем? Через две недели снег обещают и заморозки.

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  4. Аноним

    Чаще всего именно такой подход предпочитается у нас: осенью отросшую траву можно уже не косить — всё равно заляжет под снегом. А весной грязный снег тоже можно не вывозить — сам растает. В результате — в дурняке селятся клещи. А грязный снег — источник заболеваний.
    Лично мне такой бардак претит ;) . Итак, всё у нас на самотёк — куда кривая вывезет. Жить по правилам гораздо приятнее и здоровее.

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