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Мэр Бердска: если есть понятие «бесхозный», то ничего бесхозного у нас быть не должно

Ремонт бесхозной теплотрассы в Новом поселке начали спустя две недели. Евгений Шестернин отправил управляющего поселка Новый «лечить» трассу.

11.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Ольга Кузнецова Один комментарий

Мэр Бердска: если есть понятие бесхозный, то ничего бесхозного у нас быть не должно

Место порыва теплосети найдено

Утром 11 сентября теплоснабжающая компания Академгородка СО РАН подвезла технику для ремонта бесхозной теплотрассы в Новом поселке, об этом рассказал управляющий поселка Олег Кращук на расширенном заседании при главе Бердска.

— В минувшую пятницу состоялась встреча с представителями теплоснабжающей компании Академгородка СО РАН и директором управляющей компании «Альтернатива» для решения вопроса по ремонту теплотрассы. Сегодня с утра начали проводить ремонтные работы, — доложил Олег Кращук.

Мэр Бердска Евгений Шестернин подчеркнул, что подобных бесхозных объектов в Бердске быть не должно:

— Необходимо в первую очередь снять аварийность, а уже потом решать юридически-правовые вопросы в части передачи имущества. Первая наша задача запустить горячую воду. Я сделал серьезные замечания управляющей компании и Кращуку. Если у нас есть понятие бесхозный, то еще раз объясняю: бесхозного у нас ничего не должно быть, магистралей и так далее. На чьей территории объект находится, тот и является собственником, либо то, что прописано по договору. Я надеюсь, что больше подобных ситуаций не будет.

Мэр Бердска освободил управляющего Олега Кращука с расширенного заседания, чтобы тот держал на контроле работу по восстановлению теплотрассы в Новом поселке.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что порыв бесхозной теплотрассы в Новом поселке, расположенной на территории Барышевского района произошел 29 августа. На протяжении двух недель жители многоквартирного дома были тревогу о том, что не смогут войти в отопительный сезон с порывом теплотрассы. Замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщал, что если управляющая компания Академгородка не возьмет на себя обязательства по ремонту бесхозных тепловых сетей, то ремонт проведут в режиме ЧС.


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(1) Комментарий

  1. маленько знающий

    Ну мэр у нас жгет просто. Уважаемый мэр а вы не в курсе что если обьект не стоит на балансе то его нельзя финансировать за счет бюджета. Это же ведь нарушение. Может сначала надо провести работу по постановке на учет и баланс администрации либо муниципальных контор бесхозные обьекты. Почему тогда за три года вашего мерствования вы этого не сделали а начали заработывать политические очки уже после аварии чтобы показать бердчанам какой вы хороший мэр. Устали уже многие от вашей болтовни.

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