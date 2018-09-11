В хищении 22 млн рублей по сговору подозревает СК главу минздрава Камчатки

Министр здравоохранения Камчатского края подозревается в растрате, сообщили сегодня, 11 сентября, в главке Следственного комитета РФ.

Следственным управлением СКР по Камчатскому краю на основании результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю и материалов прокуратуры Камчатского края возбуждено уголовное дело в отношении министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко. Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении адвоката и учредителя коммерческой организации. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году министр здравоохранения с целью хищения средств краевого бюджета в особо крупном размере, вверенных министерству в соответствии с Государственной программой Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края» подпрограммой «инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края», вступила в преступный сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. В последующем, в результате преступного сговора, вышеуказанные лица совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме не менее 22 миллионов рублей, осуществив сделку по приобретению по завышенной стоимости нежилых помещений, для нужд ГБУЗ КК «Камчатская городская поликлиника №3». Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

В настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведены обыски и осмотры в жилищах фигурантов по уголовному делу, а также в министерстве здравоохранения Камчатского края, ГБУЗ КК «Камчатская городская поликлиника №3», в Торгово-промышленной палате Камчатского края и коммерческой организации. Подозреваемые задержаны, следствием решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

В производстве следственных действий одновременно было задействовано более 40 следственных и оперативных сотрудников следственного управления СК России по Камчатскому краю и УФСБ России по Камчатскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.