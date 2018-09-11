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Дачники испортили явку на выборах губернатора в Бердске

Сбор урожая, отдаленность микрорайонов от избирательных участков и несовершенство транспортной логистики повлияли на низкую явку бердчан на итоги выборов. Мэр предложил создать мобильные пункты голосования.

11.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 11 коммент.

Дачники испортили явку на выборах губернатора в Бердске

О том как прошли выборы на пост губернатора Новосибирской области рассказала председатель ТИК Наталья Фокина сегодня, 11 сентября, на расширенном совещании при главе Бердска.

— В городе Бердска приняли участие в выборах 19 685 человек, что составляет 23,6 %. Если сравнить выборы губернатора в 2014 году, то тогда приняли участие в голосовании почти 28% избирателей. Для сравнения: в городе Искитиме явка составила 25,5%, в городе Оби — 22,4%, в Новосибирске явка избирателей составила 21,2%. По предварительным итогам в общем явка избирателей по Новосибирской области составила 29 %,

Максимальная явка по избирательным участкам была в пансионате ветеранов имени Калинина — 92%. В Микрорайоне проголосовали от 28 до 33,5 %, в центре Бердска на выборы губернатора области явились 32% бердчан. Минимальную явку составили жители частного сектора улицы Озёрной, микрорайона Юго-Восточного и Раздольного. Выборы прошли в штатном режиме, без каких-либо нарушений, — сообщила Наталья Валерьевна.

Председатель ТИК отметила, что сделать выбор впервые должны были 450 бердчан. Однако проголосовали всего 131 юных избирателей, что составляет 28, 8%. Кроме того, на избирательный участок явились всего лишь 10% из 21 371 бердчанина в возрасте от 18 до 35 лет.

Наталья Валерьевна отметила, что жителям отдалённых районов Бердска приходится добираться до избирательных участков, так как зданий на территории микрорайонов, в которых можно было бы разместить избирательный участок нет. Мэр Бердска Евгений Шестернин предложил создать мобильные избирательные участки, которые по опыту прошлых выборов увеличивали явку бердских избирателей.

— По информации председателей избирательных округов поступали некоторые вопросы и нарекания по поводу транспорта микрорайона Белокаменного. Хотя все объявления были, — выявили недочеты в организации проведения выборов председатель ТИК.

Мэр Бердска поручил произвести более глубокий анализ прошедших выборов и разобраться с транспортной логистикой, чтобы те, кто хочет голосовать, мог это сделать.

— В связи с тем, что погода испортилась, дачники собирали свой урожай и поэтому видимо не пришли на выборы. Осеннее время сложновато для проведения выборов, — предположил Евгений Анатольевич.

Наталья Фокина отметила, что данный вопрос прорабатывается: после выборов президента вынесут предложение о переносе даты выборов, что может способствовать увеличению явки избирателей на голосование.


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(11) Комментариев

  1. Истмат

    Виноваты дачники (тм). ТакЪ. :-D

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    • Аноним

      обычный бред ЕР, просто за них никто уже голосовать не хочет. Если бы не «нагнули» Локтя он бы выиграл в первом туре в одни ворота. Поэтому его и ……

      Thumb up 13 Thumb down 2

  2. Аноним

    Вся сила в дачниках , повысить им налог, и распинать всю ихнюю капусту , которую они продают возле остановки .

    Thumb up 17 Thumb down 0

  3. Аноним

    Глубокий анализ… %)

    Thumb up 9 Thumb down 0

  4. Аноним

    Из за плохой погоды дачники копопали чипсы , ну и логика .

    Thumb up 4 Thumb down 0

  5. Алексей

    Судя по тексту и заголовку то минимальная явка была у жителей частного сектора, потому что они уехали на дачи %)

    Thumb up 11 Thumb down 0

  6. Алексей

    Плохая явка — потому что у людей нет реального выбора.

    Thumb up 19 Thumb down 0

  7. Поросёнок Пётр

    Сдаётся, что дело вовсе не в дачниках ;) Хотя, я конечно же могу ошибаться, в них окаянных :(

    Thumb up 7 Thumb down 0

  8. Аноним

    Ну то,что транспорт невозможно было дождаться ни по городу ни с дач Автобусы ходили отвратительно-их просто не было.С дач днем невозможно было уехать Днем около 2 часов не было автобуса Интересно было бы послушать г-жу Бороздину,где у нее были автобусы и почему такой разрыв между ними.Хотя догадываюсь-автобусы были на линии ,а ГЛОНАС их почему-то не видел.Г-жа Бороздина,почему водители маршрутных автобусов возят свои семейства на дачи?В то время,как пассажиры ожидают транспорт на остановках

    Thumb up 7 Thumb down 0

  9. Аноним

    ДА.заговарили наконец о автобусах на дачи,а почему вы так не беспокоились когда мы умоляли принять меры и пустить автобусы на дачи. Первый рейс был .представляете 9 июня ,а потом еще 2 нидели не ходили .И какую капусту вы пишите нужно распинать ,пинайте ,она не успела вырасти ,так как рейсов не было до 9 июня в,конечно не на водозабор,где у депутатов элитные дачи ,а в другие общества. Поищите причину другую. А это просто Отнас не чего не зависит. Выборы это шоу и деньги на них в никуда.

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