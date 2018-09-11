Дачники испортили явку на выборах губернатора в Бердске

О том как прошли выборы на пост губернатора Новосибирской области рассказала председатель ТИК Наталья Фокина сегодня, 11 сентября, на расширенном совещании при главе Бердска.

— В городе Бердска приняли участие в выборах 19 685 человек, что составляет 23,6 %. Если сравнить выборы губернатора в 2014 году, то тогда приняли участие в голосовании почти 28% избирателей. Для сравнения: в городе Искитиме явка составила 25,5%, в городе Оби — 22,4%, в Новосибирске явка избирателей составила 21,2%. По предварительным итогам в общем явка избирателей по Новосибирской области составила 29 %,

Максимальная явка по избирательным участкам была в пансионате ветеранов имени Калинина — 92%. В Микрорайоне проголосовали от 28 до 33,5 %, в центре Бердска на выборы губернатора области явились 32% бердчан. Минимальную явку составили жители частного сектора улицы Озёрной, микрорайона Юго-Восточного и Раздольного. Выборы прошли в штатном режиме, без каких-либо нарушений, — сообщила Наталья Валерьевна.

Председатель ТИК отметила, что сделать выбор впервые должны были 450 бердчан. Однако проголосовали всего 131 юных избирателей, что составляет 28, 8%. Кроме того, на избирательный участок явились всего лишь 10% из 21 371 бердчанина в возрасте от 18 до 35 лет.

Наталья Валерьевна отметила, что жителям отдалённых районов Бердска приходится добираться до избирательных участков, так как зданий на территории микрорайонов, в которых можно было бы разместить избирательный участок нет. Мэр Бердска Евгений Шестернин предложил создать мобильные избирательные участки, которые по опыту прошлых выборов увеличивали явку бердских избирателей.

— По информации председателей избирательных округов поступали некоторые вопросы и нарекания по поводу транспорта микрорайона Белокаменного. Хотя все объявления были, — выявили недочеты в организации проведения выборов председатель ТИК.

Мэр Бердска поручил произвести более глубокий анализ прошедших выборов и разобраться с транспортной логистикой, чтобы те, кто хочет голосовать, мог это сделать.

— В связи с тем, что погода испортилась, дачники собирали свой урожай и поэтому видимо не пришли на выборы. Осеннее время сложновато для проведения выборов, — предположил Евгений Анатольевич.

Наталья Фокина отметила, что данный вопрос прорабатывается: после выборов президента вынесут предложение о переносе даты выборов, что может способствовать увеличению явки избирателей на голосование.