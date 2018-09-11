Без бесплатного зоопарка санатория «Сибиряк» рискуют остаться жители Бердска

Сдачу в аренду муниципального земельного участка более 4 га для рекреационной деятельности санаторию «Сибиряк» обсуждали на комитете по промышленности горсовета депутатов в Бердске. Прежде чем это сделать, депутаты решили обсудить данную тему с руководителем санатория, пригласив его на очередное заседание комитета. Так как есть ряд вопросов и некоторые претензии.

Данный участок сейчас входит в состав городских лесов. Стартовая цена аренды составляет 147 тыс. рублей. Ранее санаторий брал его в аренду на 5 лет. Но вот уже год, как срок договора закончился.

У депутатов было немало нареканий к руководству «Сибиряка» по использованию данного участка. Как по вырубке подлеска, так и по незаконным постройкам.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в мае в лесу недалеко от санатория «Сибиряк» подлесок. В лесхозе пояснили, что данная вырубка ведется незаконно.

Директор санатория Николай Харченко отверг информацию о незаконных действиях. По его словам, на все работы, которые ведутся на территории вокруг «Сибиряка», было разрешение и согласование.

По данному нарушению комитет по промышленности обратился в полицию.

Елена Белова представила на комитете ответы на депутатские запросы по вырубке леса. По ее словам, прокуратура сообщила, что депутатское обращение направлено в отдел МВД, полиция сообщает, что запрос перенаправлен в административно-техническую инспекцию, из АТИ пришло письмо, что заявление передано в прокуратуру.

Всю документацию, связанную с вырубкой леса рядом с «Сибиряком», из отдела природных ресурсов изъяла прокуратура. Ущерб от вырубки подлеска составил 65 000 рублей.

Депутаты много говорили и о незаконном строении, «избушке на курьих ножках», построенном «Сибиряком» на муниципальной земле (на берегу речки Раздельной). Сначала свою причастность к данному строению санаторий отрицал, но недавно заявил, что демонтирует домик и вывезет.

Когда встал вопрос, давать ли свое согласие на аренду земельного участка, мнение депутатов комитета по промышленности разделились. В связи с нарушениями на арендуемом участке депутат Елена Белова была против дальнейшей его сдачи «Сибиряку». Другие же депутаты говорили о том, что на данной благоустроенной «Сибиряком» территории, где находится зоопарк, дорожки и так далее, любят гулять с детьми жители Бердска. И вряд ли они обрадуются тому, что этого всего не будет.

В итоге, после продолжительных споров, решили за данный вопрос не голосовать, а еще раз рассмотреть его на комитете, только уже с приглашением руководителя санатория «Сибиряк».

Начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова уверена, что участок нужно сдавать в аренду.

— Санаторий с 2012 года использует данную территорию. Получается, что зоопарк стоит, все есть. Ну, выгоним мы их, и что? Подъезда к этому участку нет — он находится у самого берега. Я думаю, что даже будет негатив от населения. Там гуляет весь Бердск. Где еще люди смогут так погулять? — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Васильевна.

По словам Шерстобитовой, депутаты правы в том, что за данным участком нужен муниципальный контроль, но это не в компетенции управления природными ресурсами.

— Они смотрят в мои глаза, но я муниципальное бюджетное учреждение. У меня в постоянном бессрочном пользовании 1600 га леса. Это они меня контролировать обязаны, где я, к примеру, не убрала сухостой или что-то другое. Но я-то не проверяю. Ни территорию «Сибиряка», ни кого-то другого, кто взял участок в аренду. Это не мои полномочия, а полномочия органов местного самоуправления. Ну отдадут этот участок мне. И что я буду с ним делать без копейки денег? Мы не ведем бизнес, надеемся только на бюджетные средства, — подытожила Шерстобитова.