Насмерть сбила неизвестную женщину автоледи на Lexus RX330 из Бердска

Летний турнир по биатлону определил лучших стреляющих лыжников Бердска
Без бесплатного зоопарка санатория «Сибиряк» рискуют остаться жители Бердска
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«Дзюба» обыграл «Черышева» на «Кубке будущего» в Бердске
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Стобалльница о Бердске: уютный городок, открытые люди, заботливый мэр
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