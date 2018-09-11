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Насмерть сбила неизвестную женщину автоледи на Lexus RX330 из Бердска

Погибшая в ДТП переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода в Первомайском районе Новосибирска. Она скончалась на месте от травм.

11.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Насмерть сбила неизвестную женщину автоледи на Lexus RX330 из Бердска

Смертельное ДТП совершала бердчанка

В Первомайском районе Новосибирска в ДТП погиб пешеход, сообщили во вторник, 11 сентября в управлении МВД по Новосибирской области.

10 сентября в 20.50 у дома №102 по улице Механической в столице Сибири 35-летняя жительница Бердска, управляя автомобилем «Лексус RX330», совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Неустановленная женщина на вид около 50 лет от полученных травм скончалась на месте. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.


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