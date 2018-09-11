Из-за массовой болезни детей Роспотребнадзор закрыл группу в детсаду №27 Бердска

Сегодня, 11 сентября, на аппаратном совещании в мэрии Бердска начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова доложила, что Роспотребнадзор приостановил работу одной группы детского сада Бердска.

— В прошедшую пятницу мы провели мониторинг температурного режима в наших учреждениях. На понедельник 10 сентября в 4 учреждениях температура в группах детских садов была 18 градусов. Я сегодня вынуждена констатировать , что в одной группе дошкольного учреждения № 27 заболели 7 детей. По требованиям Роспотребнадзора мы работу этой группы приостанавливаем. Все наши системы готовы с понедельника. Нам в тепле, конечно было бы комфортнее, — рассказала Жанна Леонидовна.

Мэр Бердска Евгений Шестернин сообщил, что сегодня с утра он объехал детские сады:

— Я разговаривал с родителями и воспитателями. Посмотрел, что температура в группах детсадов соответствует 19-22 градуса. Понятно, что после выходных в группах холоднее. Но температурный режим сейчас соответствует норме. Есть моменты , которые не связаны с отоплением. Так же практика показала, что когда отопление включено открываются окна и в итоге — простуда.