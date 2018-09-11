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Из-за массовой болезни детей Роспотребнадзор закрыл группу в детсаду №27 Бердска

В управлении образования считают, что этому послужил холод в группе. Мэр объехал детские сады Бердска и выяснил, что температурный режим соответствует норме.

11.09.2018 5 коммент.

Из за массовой болезни детей Роспотребнадзор закрыл группу в детсаду №27 Бердска

В спальнях детских садов температурный режим соответствует норме

Сегодня, 11 сентября, на аппаратном совещании в мэрии Бердска начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова доложила, что Роспотребнадзор приостановил работу одной группы детского сада Бердска.

— В прошедшую пятницу мы провели мониторинг температурного режима в наших учреждениях. На понедельник 10 сентября в 4 учреждениях температура в группах детских садов была 18 градусов. Я сегодня вынуждена констатировать , что в одной группе дошкольного учреждения № 27 заболели 7 детей. По требованиям Роспотребнадзора мы работу этой группы приостанавливаем. Все наши системы готовы с понедельника. Нам в тепле, конечно было бы комфортнее, — рассказала Жанна Леонидовна.

Мэр Бердска Евгений Шестернин сообщил, что сегодня с утра он объехал детские сады:

— Я разговаривал с родителями и воспитателями. Посмотрел, что температура в группах детсадов соответствует 19-22 градуса. Понятно, что после выходных в группах холоднее. Но температурный режим сейчас соответствует норме. Есть моменты , которые не связаны с отоплением. Так же практика показала, что когда отопление включено открываются окна и в итоге — простуда.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Таскать меньше надо своих детей по летним местам отдыха.Не в садах они простывают,а в понедельник приходят уже заболевшими

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  2. Аноним

    И окна закрывать в садах ,а то постоянно стоят на проветривании по снипу.

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  3. Gurs

    Мэр проехал, мэр выяснил… Что вам еще, блин, мамочки, надо…?! Вывод — сами виноваты. Точка! Вопрос закрыт…

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  4. Аноним

    В саду очень холодно, пастели ледяные, пол ледяной, дети как капусты одеты. Не издевайтесь над детьми, включите отопление!!!!!!!!!

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  5. Аноним

    на мой взгляд в садах холодно. воспитатель сегодня была в 2-х кофтах. дети в штанах,кофтах….давно уже пора включить отопление!!!!

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