Из-за массовой болезни детей Роспотребнадзор закрыл группу в детсаду №27 Бердска

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Таскать меньше надо своих детей по летним местам отдыха.Не в садах они простывают,а в понедельник приходят уже заболевшими
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И окна закрывать в садах ,а то постоянно стоят на проветривании по снипу.
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Мэр проехал, мэр выяснил… Что вам еще, блин, мамочки, надо…?! Вывод — сами виноваты. Точка! Вопрос закрыт…
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В саду очень холодно, пастели ледяные, пол ледяной, дети как капусты одеты. Не издевайтесь над детьми, включите отопление!!!!!!!!!
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на мой взгляд в садах холодно. воспитатель сегодня была в 2-х кофтах. дети в штанах,кофтах….давно уже пора включить отопление!!!!
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