КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 89139475128
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Летний турнир по биатлону определил лучших стреляющих лыжников Бердска

Без бесплатного зоопарка санатория «Сибиряк» рискуют остаться жители Бердска

22 тыс. рублей в месяц получают в среднем молодые специалисты в России

«Дзюба» обыграл «Черышева» на «Кубке будущего» в Бердске

Туманы накрывают ночью и утром Бердск

Стобалльница о Бердске: уютный городок, открытые люди, заботливый мэр

Из-за массовой болезни детей Роспотребнадзор закрыл группу в детсаду №27 Бердска

Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Насмерть сбила неизвестную женщину автоледи на Lexus RX330 из Бердска

Выдавать кредит суммой не выше 50% дохода семьи хотят в России

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


22 тыс. рублей в месяц получают в среднем молодые специалисты в России

Больше всего молодые люди получают на Крайнем Севере и в Москве. Наиболее прибыльные отрасли — добыча полезных ископаемых, финансы и страхование.

11.09.2018 Фото: pixabay Один комментарий

22 тыс. рублей в месяц получают в среднем молодые специалисты в России
Средняя зарплата специалистов в возрасте 21–25 лет в России составляет 22 тыс. руб.

Молодые специалисты в России получают в среднем 22,1 тыс. руб. Это следует из результатов исследования Сбербанка с июля 2017 по июнь 2018 года, с которыми ознакомился РБК.

Из данных Сбербанка следует, что в начале своего карьерного пути молодые люди в возрасте 21 года работают в среднем за 14,8 тыс. руб. в месяц, но в течение первых пяти лет работы их заработок увеличивается на 17% ежегодно и к 25 годам составляет 27,7 тыс. руб.

Исследование выявило также серьезную разницу в зарплатах молодых специалистов в различных регионах России. Наиболее высоким уровень средних зарплат молодежи на старте карьеры оказался в Чукотском автономном округе — там предприятия готовы предложить 21-летним специалистам оклад в 28,3 тыс. руб. в месяц — и в Чечне (27 тыс. руб.) Высокие зарплаты новичкам также платят в Магаданской области и на Камчатке (26,3 тыс. руб.)

И к 25 годам выше всего зарплаты у молодежи в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока: самый большой среднегодовой прирост в Магаданской области составляет 20,04%, а к 25 годам молодые специалисты получают в регионах 54,6 тыс. руб. Не сильно отстает от нее Чукотка: среднегодовой прирост 17,7%, зарплата 54,2 тыс. руб.

В Москве 21-летнему работнику платят 20 тыс. руб., 25-летнему — 40 тыс. руб. В Санкт-Петербурге — 21 тыс. и 30,7 тыс. руб. соответственно.

Самые низкие зарплаты 25-летние россияне получают в Республике Северная Осетия — Алания (в среднем 16,5 тыс. руб.), в Карачаево-Черкесии (16,9 тыс. руб.) и в Алтайском крае (18,2 тыс. руб.).

Как свидетельствуют данные Сбербанка, наиболее перспективными для молодежи отраслями экономики является добыча полезных ​ископаемых (30 тыс. на старте, 44 тыс. руб. — к 25 годам), а также сфера страхования и финансов (26,8 тыс. и 37,6 тыс. руб. соответственно).

В сфере образования зарплаты молодых специалистов, по данным Сбербанка, растут особенно быстро: если в 21 год молодому специалисту готовы предложить рабочее место с окладом в 6,6 тыс. руб., то уже к 25 годам эта цифра вырастает до 20 тыс. руб. — это самый большой годовой прирост (31,7%) из всех проанализированных отраслей. Также хорошие перспективы открываются перед теми, кто выбирает сферу госуправления, безопасности и социального обеспечения: 16 тыс. руб. на старте и 29,1 тыс. руб. к 25 годам, прирост 15,8% в год. В строительстве и транспортной отрасли заработок относительно высокий сразу — 30 тыс. руб., но он остается таким без изменений на протяжении нескольких лет.

Аналитики изучили и влияние дополнительного образования на уровень доходов. Они пришли к выводу, что средняя зарплата россиянина, который подписан на онлайн-курсы, в среднем в 2,5 раза выше, чем у тех, кто обходится без них. Первые получают ежемесячно 77,1 тыс. руб., вторые — 30,3 тыс. руб.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата всего работающего населения в России составляет 42,5 тыс. руб. Самые высокие зарплаты получают в Ямало-Ненецком автономном округе (100,6 тыс. руб.), самые низкие — у жителей Алтайского края (24,3 тыс. руб.).

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Летний турнир по биатлону определил лучших стреляющих лыжников Бердска На грязь со стройплощадки жалуется бердчанин Без бесплатного зоопарка санатория «Сибиряк» рискуют остаться жители Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    :-D :-D :-D 314 баксов!!!Богато живем.В Германии пособие безработным платят более 1000 евро *LOL* чтоб вам жить на одну зарплату *BRAVO*

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика