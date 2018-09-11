Туманы накрывают ночью и утром Бердск

В Новосибирской области в ночные и утренние часы возможны туманы, которые осенью особенно часто образуются на пониженных участках местности, вблизи и непосредственно на водоемах, а также на заболоченной местности. Спасатели просят жителей проявлять бдительность на трассах и акваториях. Предельно осторожными следует быть и тем, кто отправляется на поиски дикоросов.

Из-за тумана видимость сильно ухудшается, что может спровоцировать рост серьезных происшествий на дорогах, реках и озерах. Кроме того, при тумане легко заблудиться собирателям дикорастущих грибов и ягод.

Эксперты рекомендуют в условиях тумана автомобилистам адекватно оценивать дорожные факторы, снижать скорость движения до 10- 20 километров в час, не совершать лишних перестроений и обгонов, не допускать запотевания лобового стекла. Судоводителям вообще не рекомендуется выходить в туман в плавание на маломерных судах. Густой туман безопаснее переждать, а не пытаться быстрее объехать или обойти.

— Туманы уже активно появляются в утренние часы на реке Обь и по всей акватории Новосибирского водохранилища. Судоводителям при тумане не рекомендуется отправляться в плавание, нужно повременить с выходом на водоем. Если же туман застал в пути, то нужно подыскать место у берега для безопасного отстоя судна. Важное правило для судоводителей маломерных судов: при условиях ограниченной видимости запрещается вообще выходить на судовой ход, — предупредил начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов.

Источник: МЧС по НСО