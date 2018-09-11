Стобалльница о Бердске: уютный городок, открытые люди, заботливый мэр

100-бальница по русскому языку Ксения Гражданникова, выпускница школы №2 «Спектр», поделилась секретом успешной учебы и рассказала о своих планах.

О своем результате девушка узнала на сайте. Компьютер долго не грузил. И в это время я молилась: «Хотя бы 80 баллов!». Когда увидела цифру 100, сразу не поверила. Проверила еще 10 раз. Друзья написали, что я молодец, мама похвалила. Мне было очень приятно, — вспоминает медалистка.

Медаль «За особые успехи в учении» и высокий бал по ЕГЭ она связывает с усиленными занятиями, профессионализмом педагогов и поддержкой близких.

Любимые учителя

— Учителя умеют заинтересовать предметом, доступно объясняют и дают алгоритмы, как все быстро запомнить, — признается Ксения. — Важно, что они понимают и уважают учеников. Если ты что-то не понял на уроке, обязательно выделят время и все объяснят.

Чтобы получить медаль, она и сама старалась. Очень. На учебу в школе и уроки порою уходило по 12 часов в день.

— Для хорошего знания русского языка нужно принять, что ты его не знаешь. Нужно очень много запоминать и учить. Знать четко правила и исключения из них. На одной интуиции на ЕГЭ не вырулить, — убеждена 100-бальница.

Чтобы хорошо учиться, по мнению бердчанки, необходимо четкое планирование. Она с утра расписывала все по пунктикам. Когда учиться, когда гулять, когда убираться. Умение концентрироваться девушка черпала на занятиях йогой. Чтобы мыслить хорошо, нужно тело разминать. Асаны помогают отключиться, собраться, успокоиться, что важно особенно при подготовке к экзаменам.

Любимый город

Лучший отдых для выпускницы — побыть в одиночестве, посмотреть любимый боевичок «Крепкий орешек-4». Или почитать книгу. В числе любимых «Человек-амфибия» за необычную любовную историю.

Зарядиться позитивом помогают прогулки.

Девушка родилась и большую часть жизни прожила в Академгородке, но к Бердску относится с большой теплотой.

— Уютный городок, открытые доброжелательный люди, заботливый мэр. Уровень образования у нас один из самых высоких в Новосибирской области, — считает бердчанка.

Любимые горы

Ксении хорошо даются не только гуманитарные предметы. Она призер олимпиад по физике, математике и географии. Точные науки в числе ее любимых. Здесь есть система. Она обожает решать задачки.18-летняя девушка свою дальнейшую жизнь планирует связать с геологией.

— Я всю жизнь готова ходить по горам, даже бесплатно. Сидеть целыми днями за компьютером не мое. Лет через 10 я, возможно, уеду в горную местность, открою хостел и буду водить туристов. Наверное, я буду замужем. У меня нет идеала. Идеального мужчину ты можешь никогда не встретить, а упустишь настоящего, хорошего человека,- добавляет она.