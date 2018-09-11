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Минкульт ограничивает прокат зарубежных фильмов ради зрителей

Министерство предлагает снизить количество ежедневных показов каждого иностранного фильма в кинотеатре до 35%, что пойдет на пользу российского кинематографа.

11.09.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

Минкульт ограничивает прокат зарубежных фильмов ради зрителей

Мэри Пикфорд

Минкультуры РФ предлагает с января 2019 года ограничить количество ежедневных показов каждого иностранного фильма в кинотеатре до 35 процентов.

«Министерство культуры РФ разработало ряд поправок в законодательство, направленных на ограничение процента ежедневных сеансов одного фильма в кинотеатрах. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Предлагается внести изменения в статью о госрегулировании показов в фильмов в кинотеатрах.

«Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня», — говорится в документе.

При этом если речь идет о кинотеатрах с одним кинозалом, то тогда при ограничении в 35% от общего числа сеансов всех фильмов следует брать в расчёт один месяц.

«Нарушение демонстратором фильма требований, установленных настоящей статьей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Требования частей первой и второй настоящей статьи не распространяются на национальные фильмы», — говорится в документе.

В пресс-службе «Интерфаксу» пояснили, что предполагается, что контроль по реализации инициативы будет осуществлять Роспотребнадзор, так как затрагиваются права потребителей.

«Информация о количестве сеансов конкретного фильма, необходимая Роспотребнадзору, будет предоставляться из ЕАИС. Данная мера позволит обеспечить многообразие демонстрируемых фильмов и создать благоприятные условия для развития российской кинематографии», — заметили в ведомстве.

Ранее кинопрокатчики обвиняли Минкультуры в том, что оно неоднократно раздвигало релизы зарубежных и отечественных фильмов в пользу последних. Под российские премьеры выделялись более выгодные даты, например, длинные праздничные выходные. Кинопрокатчики, заявляли, что такая политика приносит им убытки. Однако ряд российских режиссеров, актеров, продюсеров подписали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву в поддержку позиции Минкультуры и министра Владимира Мединского по защите интересов отечественного кинематографа.

Источник: Интерфакс


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Вот кто-нибудь смотрит наше, российское кино в кинотеатре? Мне оно и задаром не надо.

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