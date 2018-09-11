Пенсионная реформа: о чем промолчал Путин в своем обращении к нации

Бывший депутат горсовета Бердска и политтехнолог Виталий Шапран провел свой анализ происходящего вокруг пенсионной реформы. Приводим его мысли и выводы.

Дословно

Всё лето 2018 года российский народ обсуждал внезапно свалившуюся на него пенсионную реформу. Законопроект об увеличении пенсионного возраста был втайне подготовлен Правительством РФ, после чего фракция «Единая Россия» скоропостижно утвердила закон в Госдуме. Правда – лишь в первом чтении. После бурного возмущения оппозиции – как системной, так и несистемной – окончательное принятие пенсионной реформы отложили до проведения в сентябре региональных и местных выборов.

На распутье трёх дорог

Пока народ роптал и ждал, что президент Владимир Путин образумит своё правительство и подчинённую ему партию, политики и аналитики высказывали полярно противоположные суждения о предстоящей реформе.

Говорящие головы на федеральных телеканалах убеждали граждан России, что пенсионная реформа в предложенном правительством виде – это единственный способ обеспечить стабильное существование пенсионной системы в стране. Мол, надо идти только вправо, снимая с государства социальные обязательства. Дошло до того, что председатель Государственной Думы Володин самолично стал запугивать нынешних и будущих пенсионеров возможной отменой государственных пенсий из-за бюджетного дефицита. Впрочем, через пару дней он пошёл взад пятки, но слово не воробей — люди его угрозу хорошо запомнили. Вместе с тем, проведение пенсионной реформы в правительственном варианте представлялось как залог будущего благоденствия пенсионеров.

Левые политики и экономисты, напротив, требовали полного отказа от пенсионной реформы, зато предлагали раскулачить российских миллиардеров и на вырученные деньги содержать Пенсионный фонд. В частности, настаивали на введении для богатых сограждан пропорциональной шкалы подоходного налога – чем выше личные доходы, тем выше процент. Ну, чтоб было как в Европе.

Остались прежние претензии к бензиновым и газовым олигархам. Также возникла идея об изъятии сверхприбылей у предприятий химической и металлургической промышленности, которые за последнее время, не ударив палец о палец, круто наварились вследствие резкого роста биржевых котировок на их продукцию.

Вместе с тем, продолжались призывы к началу системной, а не показушной борьбы с коррупцией, пронизывающей вертикаль власти сверху донизу и пожирающей львиную долю госбюджета. И наконец, левые убеждены, что окончательное решение по пенсионной реформе нужно принимать только путём проведения всенародного референдума.

Естественно, не обошлось и без апологетов всемирного заговора. Они давно подозревают российское руководство в следовании тайным указаниям мировой закулисы, а теперь и вовсе в этом убеждены. Дескать, проведение пенсионной реформы по рецепту правительства в итоге приведёт к тихому вымиранию русского народа, что позволит закулисе безо всякой войны захватить наши природные ресурсы. Следовательно, по мнению конспирологов, вначале надо разогнать либеральное прозападное правительство, тут же набрать новых министров из числа патриотов — и уж потом обсуждать, нужна ли нам пенсионная реформа. И если нужна, то в каком виде.

«Золотая малина» за режиссуру

Самое интересное, что в каждой из трёх вышеупомянутых точек зрения есть свой здравый смысл. Путину только и оставалось хотя бы частично соединить их воедино и доложить народу своё окончательное решение. Однако Президент в течение нескольких месяцев никак не комментировал пенсионные инициативы правительства, тем самым совершив сразу несколько стратегических ошибок. Его молчание оказалось фальшивым золотом.

Во-первых, нерешительность Путина повлекла за собой резкое падение президентского рейтинга (по данным государственного ВЦИОМ – на 14%), что поставило под сомнение его право единолично принимать подобные судьбоносные решения.

Во-вторых, всё это время российские граждане жили без пастыря, оказавшись в заложниках у политических радикалов разных мастей, которым отнюдь не нужна золотая пенсионная середина, а нужны великие потрясения.

И в-третьих, молчание Путина нанесло тяжёлый удар по авторитету правящей партии «Единая Россия», принявшей на себя всю ответственность за пенсионные инициативы правительства. Причём рядовых членов и депутатов «Единой России» фактически ломали через колено, по всей стране, добиваясь от них полного одобрямса. Когда же Путин, наконец, выступил с прямым обращением к народу (это произошло 29 августа), то он просто добил ЕР, заявив о недопустимости повышения пенсионного возраста женщин до 63 лет: «Так не пойдёт, конечно, это неправильно».

Понятно, такое послабление для женщин было рассчитано заранее, чтобы попробовать сохранить за президентом моральный статус отца нации, но единороссов-то об этом не предупредили. Плюс к тому, Президент предложил ещё несколько существенных поправок к закону, как бы одёргивая не в меру разошедшихся депутатов ЕР и членов Правительства РФ. Спектакль, конечно, но в этом политическом представлении депутатам от ЕР была уготовлена роль мальчишей-плохишей.

Кстати, в моральном и политическом выигрыше оказались те немногочисленные депутаты ЕР в Госдуме, которые набрались смелости не отдать свои голоса за принятие правительственного законопроекта. Один депутат проголосовал против (Наталья Поклонская) и восемь депутатов под разным предлогами не явились на голосование. Между прочим, в числе восьми «саботажников» оказался и новосибирец Виктор Игнатов, в очередной раз проявивший свою способность политического предвидения. Конечно, после смягчающих реформу предложений Путина, а может, и принятия некоторых поправок оппозиции, внутрипартийная единороссовская фронда проголосует-таки за повышение пенсионного возраста. А остальное – пусть Путин решает.

Ямщик, не гони лошадей…

Увы, даже с внесёнными Путиным правками закон о пенсионной реформе носит характер шоковой терапии. Но справедливости ради отметим, что президентский хрен всё же слаще правительственной горчицы. Так, помимо сокращения на три года женского пенсионного возраста (в сравнении с предлагаемым правительством), в послании Путина содержатся и другие важные послабления для граждан предпенсионного возраста и многодетных матерей. Ну, по принципу: если хочешь осчастливить народ, то надо вначале отнять у него всё, а потом вернуть половину. Но в послании Президента и половины нет.

Более того, миллионы граждан, ждавших от Президента милости, вообще получили дырки от бубликов. К примеру, для женщин некоторых предпенсионных возрастов срок выхода на пенсию вообще не изменился. Если уж говорить напрямую, то россияне обоих полов, которым по пока ещё действующим нормам до пенсии оставалось менее пяти лет (кроме многодетных матерей), крепко обиделись на Путина. Хуже того, в связи с новыми реформами практически в нищете и голоде окажутся те пожилые россияне, которых по старости лет выпрут с работы, но и государственную пенсию им платить не будут ещё несколько бесконечных лет. Никого из них не убаюкивают заклинания, что работодателям строго-настрого запретят увольнять сотрудников предпенсионного возраста. Словом, куда ни кинь – всюду клин.

Вместе с тем, стоит всерьёз отнестись к предупреждению Путина о возникших демографических проблемах, ставящих под угрозу функционирование пенсионной системы в её сегодняшнем виде. Президент считает, что в сложившейся ситуации бездействие недопустимо – оно угрожает будущей стабильности общества и безопасности страны. Такими аргументами Путин обычно не разбрасывается.

Но есть «но», причём не одно. Да, повышение пенсионного возраста – это действительно назревшая необходимость, с этим в трезвом уме не поспоришь. Однако дьявол, как известно, прячется в деталях, а в данном случае — в сроках проведения реформы. Причём проводить такую реформу изначально надо было на условиях полной открытости, семь раз отмерив и предотвратив возможные несправедливости в отношении различных групп населения. Впрочем, и сейчас ещё не поздно притормозить коней. Откуда такая скрытность и спешка, господа? Столько лет эту реформу не проводили – можно ещё несколько месяцев, а то и год потерпеть.

Кроме того, при проведении столь жёсткой реформы должны учитываться не только экономическая целесообразность, но и социальная справедливость. А также солидарная ответственность всего общества за финансовое наполнение Пенсионного фонда РФ.

Вот только со справедливостью и общественной солидарностью в послании Президента большие проблемы. Он методично, пункт за пунктом, отбил ряд предложений левых политиков и экономистов, касающихся увеличения финансовой нагрузки на олигархов. Таким образом, все тяготы пенсионной реформы возложены Путиным на народ, а миллиардеры-олигархи снова остались в шоколаде.

Рука МВФ

Это всё, уважаемые друзья, что можно вкратце сказать о видимой части пенсионной реформы в России. Теперь давайте рассмотрим её невидимую часть – конечно, в меру наших знаний и возможностей.

Судя по всему (в том числе, и по чрезмерно затянувшемуся молчанию), Путин был вполне искренен, когда говорил, что ни один из предлагаемых правительством вариантов проведения пенсионной реформы ему не нравится. Тем не менее, он на эту реформу пошёл, пусть даже и в несколько ослабленном виде. Видимо, конспирологи в какой-то степени правы — в этом вопросе не обошлось без влияния Международного валютного фонда (МВФ).

Во всяком случае, ещё в прошлом году, 10.07.2017 г., на вэбсайте Постоянного представительства МВФ в РФ http://www.imf.org/ru/Countries/ResRep/RUS был размещён доклад «Российская Федерация. Консультации 2017 года в соответствии со Статьей IV. Пресс-релиз и доклад персонала; Доклад МВФ по стране № 17/197». Желающие могут его скачать и внимательно ознакомиться. Это солидный многостраничный документ, который был подготовлен специалистами МВФ по итогам консультаций, проходивших в Москве с 10 по 20 мая прошлого года. Сразу отметим, как и сказано в преамбуле доклада, что в качестве консультантов миссии МВФ выступали: министр финансов Силуанов, министр экономики Орешкин, председатель Центрального банка Набиуллина, другие высокопоставленные должностные лица и представители финансовых, научных и коммерческих организаций.

И до чего же специалисты МВФ и высшие руководители экономического блока правительства и Центрального банка РФ договорились? Много до чего, в том числе, и до пенсионной реформы. На странице 14 данного доклада изложена позиция официальных органов РФ (цитата):

«Хотя утверждение пенсионной реформы может произойти только через некоторое время после президентских выборов, они (Силуанов, Орешкин, Набиуллина и др.) обсудили три набора мер, которые могут быть рассмотрены: i) повышение и выравнивание установленных в законодательстве пенсионных возрастов; ii) уменьшение пенсионных пособий в случае раннего выхода на пенсию; iii) сокращение пенсионных выплат для пенсионеров, не достигших обязательного пенсионного возраста».

Тем, кто понял суть навязываемых России пенсионных реформ, рекомендую перечитать весь комплекс предлагаемых мер ещё один раз, а кто не понял – перечитать три раза. Очень трезвит. Отдельно отметим, что авторы доклада и официальные лица России задумали столь жестокую пенсионную реформу ещё в прошлом году. Причём они заранее планировали, что проводить её в жизнь будут после весенних президентских выборов 2018 года. Что и было сделано. Всё рассчитано вполне цинично, по правилам политтехнологий.

Заодно зафиксируем факт, что вышеназванные отечественные идеологи либеральной пенсионной реформы остались при своих должностях и после переизбрания Владимира Путина. В эту же компанию вернулся экономист-либерал Алексей Кудрин, назначенный новым-старым президентом на весьма значимую должность председателя Счётной палаты РФ. Это тот самый «отставной» Кудрин, который по распоряжению Путина возглавлял так называемый Центр стратегических разработок, готовивший пакетные предложения по реализации пенсионных предложений МВФ. Это тот самый Кудрин, которому ещё в 2010 году в Вашингтоне на сессии МФВ и Всемирного банка была вручена награда как лучшему в мире министру финансов года. Всё возвращается на круги своя.

Своя игра по чужим правилам

Шут их знает, каковы истинные цели МВФ, когда они навязывают нам пенсионную реформу их образца. Тем более, Россия с 2005 года ничего не должна МВФ и, казалось бы, никак от него не зависит. Так что же – объявлять Путина и его правительство предателями российского народа? Нелогично. На пресловутом Западе все, кому не лень, уже лет десять как записали нынешнего Президента России в разряд русских самодержцев и врагов либеральной цивилизации. К тому же, реальные пружины и рычаги глобальной мировой политики и экономики нам с вами неведомы. И тем более бессмысленно предполагать, что рядовые граждане могут избрать или сместить президента. До Бога высоко, до царя далеко.

Понятно, что Владимир Путин в 2000-м году стал Президентом Всея Руси с согласия не только российских олигархов, но и мировой элиты (или закулисы – это кому как нравится). Также понятно, что предварительно Путина повязали кучей тайных обязательств, чтоб не вздумал играть в свою игру. Но и в этом тоже нет ничего нового. Руководитель любой страны, как и директор любого предприятия, повязан и ограничен неисчислимым множеством уз, которые в большинстве своём существовали до него и будут существовать после него. И тут уж зависит от ума, воли, опыта и таланта руководителя, какие из пут он сумеет разрубить, с какими смирится, а какие из них сможет использовать во благо своей страны.

Здесь уместно вспомнить, что Путин – мастер спорта СССР по самбо и дзюдо. А в дзюдо и джиу-джитсу есть основополагающий принцип «Поддаться, чтобы победить». Так что цыплят по осени считают. Помните, каким ледяным душем для англосаксов и их вассалов стала мюнхенская речь Путина в 2007 году? Та самая речь, в которой он заявил о начале конца однополярного американского мира и о том, что Россию более не устраивает роль ржавой баржи, идущей на буксире в кильватере США. Дескать, спасибо за всё, но дальше мы пойдём своим ходом и своим путём.

То есть, первые два срока путинского правления Россия вместе с ним сосредотачивалась и копила силы, чтобы, наконец, посметь заново заявить свои права на значимое место в мире. Потом последовали признание Россией новых государств Южная Осетия и Абхазия, воссоединение с Крымом, поддержка Донбасса, военное участие в сирийских событиях. Плюс к тому, создание ШОС и БРИКС.

Чтобы не допустить окончательного укрепления и возвышения России правители Запада обложили нас всевозможными санкциями, с которыми тоже надо как-то справляться. А ведь у самозваных властителей мира в запасе ещё есть отключение нашей страны от международной платёжной системы СВИФТ, аресты или блокирование долларовых банковских счетов и много чего ещё.

Предупреждая подобные запредельные санкции, чреватые горячей войной, Владимир Путин 1 марта сего года в послании Федеральному Собранию РФ довёл до сведения российского народа и всего мира (включая заокеанских «партнёров»), что наша страна втихаря совершила технологический прорыв в вооружениях, опередив даже США. Тем самым он как бы провёл красную черту, дальше которой Россия терпеть не будет. В полном соответствии с известным высказыванием Черчилля: «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор».

При всём при том, Путин, как и президент любой другой страны, и поныне не волен поступать так, как ему заблагорассудится. Даже «железный канцлер» Бисмарк признавал, что «политика есть искусство возможного». И если по неведомой нам причине Президент России пока вынужден прислушиваться к МВФ, контролируемому США, значит, так тому и быть. Мир слишком сложен и взаимосвязан – и до войны в любом случае лучше не доводить.

За сохранение России в нулевых годах от полного развала (вслед за СССР), за возвращение Крыма, за возрождение и перевооружение армии – за всё это Путину при жизни можно памятник поставить. Поэтому ура-патриоты пусть немного поостынут. Хотя и претензий у народа к своему лидеру тоже порядком накопилось.

Как бы то ни было, ход глобальных событий мы с вами изменить не в силах. Остаётся уповать на Бога и на самих себя. И ещё — на действующего Президента России. Помните, как завершил своё послание по пенсионной реформе Владимир Путин: «Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием».

Мы вас поняли, господин Президент — мы давно научились читать между строк. Надеемся, что и вы всех нас поймёте.