Пенсионная реформа: о чем промолчал Путин в своем обращении к нации

Политтехнолог Виталий Шапран был депутатом горсовета Бердска
Бывший депутат горсовета Бердска и политтехнолог Виталий Шапран провел свой анализ происходящего вокруг пенсионной реформы. Приводим его мысли и выводы.
Дословно
Всё лето 2018 года российский народ обсуждал внезапно свалившуюся на него пенсионную реформу. Законопроект об увеличении пенсионного возраста был втайне подготовлен Правительством РФ, после чего фракция «Единая Россия» скоропостижно утвердила закон в Госдуме. Правда – лишь в первом чтении. После бурного возмущения оппозиции – как системной, так и несистемной – окончательное принятие пенсионной реформы отложили до проведения в сентябре региональных и местных выборов.
На распутье трёх дорог
Пока народ роптал и ждал, что президент Владимир Путин образумит своё правительство и подчинённую ему партию, политики и аналитики высказывали полярно противоположные суждения о предстоящей реформе.
Говорящие головы на федеральных телеканалах убеждали граждан России, что пенсионная реформа в предложенном правительством виде – это единственный способ обеспечить стабильное существование пенсионной системы в стране. Мол, надо идти только вправо, снимая с государства социальные обязательства. Дошло до того, что председатель Государственной Думы Володин самолично стал запугивать нынешних и будущих пенсионеров возможной отменой государственных пенсий из-за бюджетного дефицита. Впрочем, через пару дней он пошёл взад пятки, но слово не воробей — люди его угрозу хорошо запомнили. Вместе с тем, проведение пенсионной реформы в правительственном варианте представлялось как залог будущего благоденствия пенсионеров.
Левые политики и экономисты, напротив, требовали полного отказа от пенсионной реформы, зато предлагали раскулачить российских миллиардеров и на вырученные деньги содержать Пенсионный фонд. В частности, настаивали на введении для богатых сограждан пропорциональной шкалы подоходного налога – чем выше личные доходы, тем выше процент. Ну, чтоб было как в Европе.
Остались прежние претензии к бензиновым и газовым олигархам. Также возникла идея об изъятии сверхприбылей у предприятий химической и металлургической промышленности, которые за последнее время, не ударив палец о палец, круто наварились вследствие резкого роста биржевых котировок на их продукцию.
Вместе с тем, продолжались призывы к началу системной, а не показушной борьбы с коррупцией, пронизывающей вертикаль власти сверху донизу и пожирающей львиную долю госбюджета. И наконец, левые убеждены, что окончательное решение по пенсионной реформе нужно принимать только путём проведения всенародного референдума.
Естественно, не обошлось и без апологетов всемирного заговора. Они давно подозревают российское руководство в следовании тайным указаниям мировой закулисы, а теперь и вовсе в этом убеждены. Дескать, проведение пенсионной реформы по рецепту правительства в итоге приведёт к тихому вымиранию русского народа, что позволит закулисе безо всякой войны захватить наши природные ресурсы. Следовательно, по мнению конспирологов, вначале надо разогнать либеральное прозападное правительство, тут же набрать новых министров из числа патриотов — и уж потом обсуждать, нужна ли нам пенсионная реформа. И если нужна, то в каком виде.
«Золотая малина» за режиссуру
Самое интересное, что в каждой из трёх вышеупомянутых точек зрения есть свой здравый смысл. Путину только и оставалось хотя бы частично соединить их воедино и доложить народу своё окончательное решение. Однако Президент в течение нескольких месяцев никак не комментировал пенсионные инициативы правительства, тем самым совершив сразу несколько стратегических ошибок. Его молчание оказалось фальшивым золотом.
Во-первых, нерешительность Путина повлекла за собой резкое падение президентского рейтинга (по данным государственного ВЦИОМ – на 14%), что поставило под сомнение его право единолично принимать подобные судьбоносные решения.
Во-вторых, всё это время российские граждане жили без пастыря, оказавшись в заложниках у политических радикалов разных мастей, которым отнюдь не нужна золотая пенсионная середина, а нужны великие потрясения.
И в-третьих, молчание Путина нанесло тяжёлый удар по авторитету правящей партии «Единая Россия», принявшей на себя всю ответственность за пенсионные инициативы правительства. Причём рядовых членов и депутатов «Единой России» фактически ломали через колено, по всей стране, добиваясь от них полного одобрямса. Когда же Путин, наконец, выступил с прямым обращением к народу (это произошло 29 августа), то он просто добил ЕР, заявив о недопустимости повышения пенсионного возраста женщин до 63 лет: «Так не пойдёт, конечно, это неправильно».
Понятно, такое послабление для женщин было рассчитано заранее, чтобы попробовать сохранить за президентом моральный статус отца нации, но единороссов-то об этом не предупредили. Плюс к тому, Президент предложил ещё несколько существенных поправок к закону, как бы одёргивая не в меру разошедшихся депутатов ЕР и членов Правительства РФ. Спектакль, конечно, но в этом политическом представлении депутатам от ЕР была уготовлена роль мальчишей-плохишей.
Кстати, в моральном и политическом выигрыше оказались те немногочисленные депутаты ЕР в Госдуме, которые набрались смелости не отдать свои голоса за принятие правительственного законопроекта. Один депутат проголосовал против (Наталья Поклонская) и восемь депутатов под разным предлогами не явились на голосование. Между прочим, в числе восьми «саботажников» оказался и новосибирец Виктор Игнатов, в очередной раз проявивший свою способность политического предвидения. Конечно, после смягчающих реформу предложений Путина, а может, и принятия некоторых поправок оппозиции, внутрипартийная единороссовская фронда проголосует-таки за повышение пенсионного возраста. А остальное – пусть Путин решает.
Ямщик, не гони лошадей…
Увы, даже с внесёнными Путиным правками закон о пенсионной реформе носит характер шоковой терапии. Но справедливости ради отметим, что президентский хрен всё же слаще правительственной горчицы. Так, помимо сокращения на три года женского пенсионного возраста (в сравнении с предлагаемым правительством), в послании Путина содержатся и другие важные послабления для граждан предпенсионного возраста и многодетных матерей. Ну, по принципу: если хочешь осчастливить народ, то надо вначале отнять у него всё, а потом вернуть половину. Но в послании Президента и половины нет.
Более того, миллионы граждан, ждавших от Президента милости, вообще получили дырки от бубликов. К примеру, для женщин некоторых предпенсионных возрастов срок выхода на пенсию вообще не изменился. Если уж говорить напрямую, то россияне обоих полов, которым по пока ещё действующим нормам до пенсии оставалось менее пяти лет (кроме многодетных матерей), крепко обиделись на Путина. Хуже того, в связи с новыми реформами практически в нищете и голоде окажутся те пожилые россияне, которых по старости лет выпрут с работы, но и государственную пенсию им платить не будут ещё несколько бесконечных лет. Никого из них не убаюкивают заклинания, что работодателям строго-настрого запретят увольнять сотрудников предпенсионного возраста. Словом, куда ни кинь – всюду клин.
Вместе с тем, стоит всерьёз отнестись к предупреждению Путина о возникших демографических проблемах, ставящих под угрозу функционирование пенсионной системы в её сегодняшнем виде. Президент считает, что в сложившейся ситуации бездействие недопустимо – оно угрожает будущей стабильности общества и безопасности страны. Такими аргументами Путин обычно не разбрасывается.
Но есть «но», причём не одно. Да, повышение пенсионного возраста – это действительно назревшая необходимость, с этим в трезвом уме не поспоришь. Однако дьявол, как известно, прячется в деталях, а в данном случае — в сроках проведения реформы. Причём проводить такую реформу изначально надо было на условиях полной открытости, семь раз отмерив и предотвратив возможные несправедливости в отношении различных групп населения. Впрочем, и сейчас ещё не поздно притормозить коней. Откуда такая скрытность и спешка, господа? Столько лет эту реформу не проводили – можно ещё несколько месяцев, а то и год потерпеть.
Кроме того, при проведении столь жёсткой реформы должны учитываться не только экономическая целесообразность, но и социальная справедливость. А также солидарная ответственность всего общества за финансовое наполнение Пенсионного фонда РФ.
Вот только со справедливостью и общественной солидарностью в послании Президента большие проблемы. Он методично, пункт за пунктом, отбил ряд предложений левых политиков и экономистов, касающихся увеличения финансовой нагрузки на олигархов. Таким образом, все тяготы пенсионной реформы возложены Путиным на народ, а миллиардеры-олигархи снова остались в шоколаде.
Рука МВФ
Это всё, уважаемые друзья, что можно вкратце сказать о видимой части пенсионной реформы в России. Теперь давайте рассмотрим её невидимую часть – конечно, в меру наших знаний и возможностей.
Судя по всему (в том числе, и по чрезмерно затянувшемуся молчанию), Путин был вполне искренен, когда говорил, что ни один из предлагаемых правительством вариантов проведения пенсионной реформы ему не нравится. Тем не менее, он на эту реформу пошёл, пусть даже и в несколько ослабленном виде. Видимо, конспирологи в какой-то степени правы — в этом вопросе не обошлось без влияния Международного валютного фонда (МВФ).
Во всяком случае, ещё в прошлом году, 10.07.2017 г., на вэбсайте Постоянного представительства МВФ в РФ http://www.imf.org/ru/Countries/ResRep/RUS был размещён доклад «Российская Федерация. Консультации 2017 года в соответствии со Статьей IV. Пресс-релиз и доклад персонала; Доклад МВФ по стране № 17/197». Желающие могут его скачать и внимательно ознакомиться. Это солидный многостраничный документ, который был подготовлен специалистами МВФ по итогам консультаций, проходивших в Москве с 10 по 20 мая прошлого года. Сразу отметим, как и сказано в преамбуле доклада, что в качестве консультантов миссии МВФ выступали: министр финансов Силуанов, министр экономики Орешкин, председатель Центрального банка Набиуллина, другие высокопоставленные должностные лица и представители финансовых, научных и коммерческих организаций.
И до чего же специалисты МВФ и высшие руководители экономического блока правительства и Центрального банка РФ договорились? Много до чего, в том числе, и до пенсионной реформы. На странице 14 данного доклада изложена позиция официальных органов РФ (цитата):
«Хотя утверждение пенсионной реформы может произойти только через некоторое время после президентских выборов, они (Силуанов, Орешкин, Набиуллина и др.) обсудили три набора мер, которые могут быть рассмотрены: i) повышение и выравнивание установленных в законодательстве пенсионных возрастов; ii) уменьшение пенсионных пособий в случае раннего выхода на пенсию; iii) сокращение пенсионных выплат для пенсионеров, не достигших обязательного пенсионного возраста».
Тем, кто понял суть навязываемых России пенсионных реформ, рекомендую перечитать весь комплекс предлагаемых мер ещё один раз, а кто не понял – перечитать три раза. Очень трезвит. Отдельно отметим, что авторы доклада и официальные лица России задумали столь жестокую пенсионную реформу ещё в прошлом году. Причём они заранее планировали, что проводить её в жизнь будут после весенних президентских выборов 2018 года. Что и было сделано. Всё рассчитано вполне цинично, по правилам политтехнологий.
Заодно зафиксируем факт, что вышеназванные отечественные идеологи либеральной пенсионной реформы остались при своих должностях и после переизбрания Владимира Путина. В эту же компанию вернулся экономист-либерал Алексей Кудрин, назначенный новым-старым президентом на весьма значимую должность председателя Счётной палаты РФ. Это тот самый «отставной» Кудрин, который по распоряжению Путина возглавлял так называемый Центр стратегических разработок, готовивший пакетные предложения по реализации пенсионных предложений МВФ. Это тот самый Кудрин, которому ещё в 2010 году в Вашингтоне на сессии МФВ и Всемирного банка была вручена награда как лучшему в мире министру финансов года. Всё возвращается на круги своя.
Своя игра по чужим правилам
Шут их знает, каковы истинные цели МВФ, когда они навязывают нам пенсионную реформу их образца. Тем более, Россия с 2005 года ничего не должна МВФ и, казалось бы, никак от него не зависит. Так что же – объявлять Путина и его правительство предателями российского народа? Нелогично. На пресловутом Западе все, кому не лень, уже лет десять как записали нынешнего Президента России в разряд русских самодержцев и врагов либеральной цивилизации. К тому же, реальные пружины и рычаги глобальной мировой политики и экономики нам с вами неведомы. И тем более бессмысленно предполагать, что рядовые граждане могут избрать или сместить президента. До Бога высоко, до царя далеко.
Понятно, что Владимир Путин в 2000-м году стал Президентом Всея Руси с согласия не только российских олигархов, но и мировой элиты (или закулисы – это кому как нравится). Также понятно, что предварительно Путина повязали кучей тайных обязательств, чтоб не вздумал играть в свою игру. Но и в этом тоже нет ничего нового. Руководитель любой страны, как и директор любого предприятия, повязан и ограничен неисчислимым множеством уз, которые в большинстве своём существовали до него и будут существовать после него. И тут уж зависит от ума, воли, опыта и таланта руководителя, какие из пут он сумеет разрубить, с какими смирится, а какие из них сможет использовать во благо своей страны.
Здесь уместно вспомнить, что Путин – мастер спорта СССР по самбо и дзюдо. А в дзюдо и джиу-джитсу есть основополагающий принцип «Поддаться, чтобы победить». Так что цыплят по осени считают. Помните, каким ледяным душем для англосаксов и их вассалов стала мюнхенская речь Путина в 2007 году? Та самая речь, в которой он заявил о начале конца однополярного американского мира и о том, что Россию более не устраивает роль ржавой баржи, идущей на буксире в кильватере США. Дескать, спасибо за всё, но дальше мы пойдём своим ходом и своим путём.
То есть, первые два срока путинского правления Россия вместе с ним сосредотачивалась и копила силы, чтобы, наконец, посметь заново заявить свои права на значимое место в мире. Потом последовали признание Россией новых государств Южная Осетия и Абхазия, воссоединение с Крымом, поддержка Донбасса, военное участие в сирийских событиях. Плюс к тому, создание ШОС и БРИКС.
Чтобы не допустить окончательного укрепления и возвышения России правители Запада обложили нас всевозможными санкциями, с которыми тоже надо как-то справляться. А ведь у самозваных властителей мира в запасе ещё есть отключение нашей страны от международной платёжной системы СВИФТ, аресты или блокирование долларовых банковских счетов и много чего ещё.
Предупреждая подобные запредельные санкции, чреватые горячей войной, Владимир Путин 1 марта сего года в послании Федеральному Собранию РФ довёл до сведения российского народа и всего мира (включая заокеанских «партнёров»), что наша страна втихаря совершила технологический прорыв в вооружениях, опередив даже США. Тем самым он как бы провёл красную черту, дальше которой Россия терпеть не будет. В полном соответствии с известным высказыванием Черчилля: «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор».
При всём при том, Путин, как и президент любой другой страны, и поныне не волен поступать так, как ему заблагорассудится. Даже «железный канцлер» Бисмарк признавал, что «политика есть искусство возможного». И если по неведомой нам причине Президент России пока вынужден прислушиваться к МВФ, контролируемому США, значит, так тому и быть. Мир слишком сложен и взаимосвязан – и до войны в любом случае лучше не доводить.
За сохранение России в нулевых годах от полного развала (вслед за СССР), за возвращение Крыма, за возрождение и перевооружение армии – за всё это Путину при жизни можно памятник поставить. Поэтому ура-патриоты пусть немного поостынут. Хотя и претензий у народа к своему лидеру тоже порядком накопилось.
Как бы то ни было, ход глобальных событий мы с вами изменить не в силах. Остаётся уповать на Бога и на самих себя. И ещё — на действующего Президента России. Помните, как завершил своё послание по пенсионной реформе Владимир Путин: «Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием».
Мы вас поняли, господин Президент — мы давно научились читать между строк. Надеемся, что и вы всех нас поймёте.
Хороший анализ….
Но в конце можно было и не лизать …)
Шапран мог бы поинтересоваться расследованиями испанской прокуратуры, узнал бы о причинах враждебного отношения запада к Путину с другой стороны…
Лучше сравнивать несколько источников информации с разных сторон, чтобы иметь более полный взгляд на вроде бы очевидные вещи…
Что касается якобы пенсионной «реформы», то всё разложено по полочкам …я бы добавил одно — очень подло принимать такую «реформу» в условиях нынешнего экономического кризиса и нарастающих санкций ….
Более чем вероятно введение обещанных очередных амерских санкций в ноябре — а они бьют уже не только по олигархам, а по широкому кругу экспорта -импорта , что скажется на многих повседневных вещах…Рублю предрекают дальнейшее падение ….Не говоря уж о грядущем повышении ндс, налогов, тарифов, цен…Наши реформы бьют не слабее западных санкций , как минимум..
В общем, «отнестись с пониманием » к путинской пенсионной реформе не получится…
Этой подлой реформой кинули весь народ….
Единственно — я очень верю в карму ..Всё возвращается обратно — рано или поздно …Так что кремлевским категорически не завидую )
135 11
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://shtrafyrus.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
1 15
в дополнение к статье предлагаю посмотреть чудесное видео с народной песней «Президент одобрил пенсионную реформу»
https://vk.com/video30218241_456239345
3 2
В биологическом не мире жутко отрицательной(агрессивной) не цивилизации самым мощнейшим двигателем прогресса является алчность(война), и именно в период войн активно подскакивает прогресс в создании и совершенствовании жутких вооружений, при помощи которых уроды алчные грабят населения территорий, создают законы грабящие трудящихся, грабят с помощью вооружений соседей ближних и с помощью вооружений угрожают дальним, и в конечном итоге выращивается не Человек гуманный, но зверь алчный, убийца таких отрицательных не цивилизаций в биологических не мирах во Вселенной.
1 2
Буржуйская власть по своей природе не может служить простым работягам. У нее классическая задача — угнетение Трудящихся. Об этом знал каждый гражданин СССР, но рожденные дерьмократией этого не изучали в школе.
76 13
Путин что дебил не понимает что всю россию продал.И Ждёт каких то инвесторов
40 7
Ничего он не ждёт. Братков вокруг себя рассадил и откармливает. Они его опора. И они же его опасность если вдруг что не так. До россиян ему как до лампочки. Специальная армия во главе с бывшим охранником создана чтобы только не допустить простых смертных до драгоценного тела.
59 5
Любая власть должна «угнетать» трудящихся. А точнее подпитывать. Должна у населения быть мотивация к работе.
Когда есть уравниловка, мотивация понижена. Вот как в СССР было, работай, не работай, зарплата одна и та же.
5 37
Чего врать то, я в СССР проработал 25 лет со сдельной оплатой труда, ни какой уравниловки, что сделал то и получал, когда по молодости работал дальнобойщиком за месяц выходило 350-1500 рублей. как поработаешь, а на уборке за счёт командировочных и прогрессивной оплаты труда выходило больше 2000 рублей, командировочные составляли 25% от средней зарплаты последних двух месяцев…
25 0
Допустил ошибку командировочные не 25%, а 75%
5 1
Полностью согласен,кто хотел работать,тот зарабатывал,сейчас многие тоже хотят работать и зарабатывать,только вот с работой большие проблемы,нет её работы даже у молодёжи,что уж про предпенсионников говорить,подло грабит народ-это воровское правительство.
23 0
кстати,на фоне статьи Шапрана интересно бы узнать о возможном политическом будущем нашей страны ..
говорят, политическое будущее страны надо смотреть по её элите …)
тут можно было бы привести краткий анализ от политолога, профессора МГИМО Валерия Соловья:
(Резюме обсуждений, интенсивно идущих последнее время)
1. Нерв предстоящего пятилетия — транзит системы «Россия» в новое состояние. Главное в ходе транзита — сохранить положение, привилегии и активы ключевой группы элиты.
2. Трансфер верховной власти не самоцель, а инструмент (хотя и ключевой) успешного транзита. Важны не личности, а конфигурация государственной власти, которая обеспечит транзит.
3. Поскольку транзит проходит в условиях нарастающего дефицита ресурсов, усиливающегося внешнего давления и роста внутреннего напряжения, то может оказаться весьма жестким.
4.Тем более, что в ходе транзита должна быть решена задача превращения общества в «новую нефть» — источник ресурсов для элиты. Пенсионная реформа — первый важный шаг в этом направлении.
5. Даже имитационная демократия становится избыточной, ненужной и чреватой рисками. На смену ей должна прийти система «служивых людей».
6. Ускорится превращение властвующая группы в сословие — закрытое и находящееся вне действующей правовой системы.
7. Императив внешнего противостояния (которое может продлиться как минимум пятилетие, а скорее всего — дольше) требует централизации и огосударствления экономики.
8. Для удобства управления необходимо в несколько раз сократить число субъектов федерации посредством их объединения, а для контроля над обществом ввести государственную идеологию.
9. Властвующая элита уверена в своей способности сохранить контроль над обществом и не допустить вызова с его стороны.
10. Активная фаза транзита начнется в 2020-2021 годах.(с)
27 4
Нынешняя правящая элита сформировалась из пламенного союза псевдокоммунистов-приспособленцев и сотрудников КГБ 70-ых годов, с видными представителями криминального мира 80-90-ых, что говорит о её качестве, пока эта прогнившая прослойка не вымрет, ничего в нашей стране качественно не изменится, да, они всё активнее передают свои активы детям, но, я может быть наивно конечно полагаю, но надеюсь, что дети будут лучше родителей.
44 16
А что это за профессия — политтехнолог и где он её приобрел,кто мне может это сказать??? Я вот также могу сказать про Поросёнка Петю,что он политтехнолог,так как он тут как тут,когда пошла речь про политику — хотя ясно,что нигде он не состоял и не в какой партии участие не принимал,может только последнее время пошёл к НАвальному или в «Яблоко»,а может в организацию «Рога и копыта». Единственное,что я могу и хочу вам сказать,что «как вы ребята не садитесь,а все в музыканты не годитесь».Это я о том,что политологов из вас явно не получилось………
Человек —-
8 36
а какой еще реакции Человекошаман хотел?
людям повысили возраст дожития,подняли налоги, ндс, тарифы, придумали новые поборы и всё это на фоне падающего рубля, проблем с работой, ухудшения медицины, образования — и они теперь от этого «счастья» должны благодарить президента и правительство?
52 6
По мнению Шамана — да. «Не убили сразу — поклонитесь в ножки и целуйте ручки. А то ишь!…. Мы таких как вы в 37-ом…………..»
24 3
Штамп токаря на твоей голове посмертно , не берёшь.
2 2
Нужно не спешить комментировать данную статью. Целесообразно подождать человека с сердечками. Он разложит что и как
3 8
Подлые времена подлые реформы, а дядя Вова заботится о нас убогих. » Кровавая» экономика при Сталине:
пенсию платили даже во время войны
индустриализация — 2 пятилетки
отмена продуктовых карточек — 1947г.
восстановление до военного уровня производства -1949г.
полет Гагарина — 1961, первая АЭС,первый атомный ледокол,
ежегодное понижение цен на товары 1й необходимости……
И ещё много чего. А сегодняшнее правительство научилось
только крысить народное достояние.
86 8
Обидно за страну.Такая великая история и народ.А в финале—кучка шелудивых в Кремле -бестолковых и воров.у коих чес урвать и уехать где сдохнут все равно.
50 6
Тогда народ загнули в каральку и под угрозами уголовного преследования или просто расправы заставили работать за кусок хлеба с водой. Работали даже зэки, за пайку, устлали костями всю Россию.
Пенсий тогда не было, какие пенсии. Голод был. Нехватки в его и вся. Карточки. Деньги на селе в принципе не платили, зерно на поесть иногда выдавали.
И вот значит вы, сытые, с дивана в тёплой квартире не слезающие, с теплотой вспоминаете о тех временах и кричите что у вас украли ваши(!) блага, и что наше правительство ничего не может?
8 37
Поэтому и плакал народ , когда узнал что Сталин умер…
7 0
Про МВФ это «бабушка на двое сказала» Главное вранье ЕД и путина, что у нас демографический спад. Но любой гражданин, если он не живет в москве или питере скажет — у нас 3/4 молодежи сидит без работы. А та у кого она есть получает 12000-15000рублей. При таких зарплатах какие могут быть отчисления в ПФ. При этом ПФ выдал Газпрому 32млрд. на погашение долга перед украиной. Чем теперь эту дыру закрыть? Средняя продолжительность жизни российского пенсионера- 63-65 лет- статистика по регионам. А многие не доживают до пенсии т.е. до 60 лет. Пора эту кормушку для правительства и олигархов ЗАКРЫВАТЬ. Во всех странах европы пенсионные отчисления поступают на счет в государственные банки. Человек знает сколько у него пенсионных накоплений, если он не дожил до пенсии то эта сумма передается его родственникам. А у нас- хотят чтобы человек умер у станка, а пенсионые его личные накопления осели в карманах правительства и олигархов.
89 6
от и не вранье.
Логард спецеально приезжала именно за этим в Питер на экономический форум.Для понимания сути вопроса.
40 процентов экономики рф это дебет и кредет во внешней торговле.На него содержатся мега лополиси с их бидзенесими и прочей шелухой.
4 7
Производство нет роста..Экономика нет роста.
Политика концентрированное выражение экономики.
За все отвечает ЕД.Р. формирующая политическую и законо-
дательную деятельность.с которой не справилась.
Чтобы отвлечь от провала своей политики и удержаться
ей нужна пенсионная реформа.Недоросли и неумехи.
Не умеете не беритесь. Будьте хоть честны.
29 4
«Не умеете не беритесь. Будьте хоть честны.»
А кто умеет. Беларусь? Казахстан? Украина, Прибалтика? Кто.
Ааа, вы умеете.. ну да, таких как вы больше нигде нет, вы же уникальные.
4 29
Написано, переписано, все будто бы правильно, да только ничего это не меняет. Путина и его власть уже не хотят не только пенсионеры, но и остальная часть простого народа. Вскрылась сущность этой власти, он не с народом а с теми, кто присвоил себе право на ресурсы и качает их в свою пользу для обогащения. Что уж говорить о коррупции,именно при Путине, расцвела малина так, что не припомню, когда такое было.
69 4
взято из соцсетей :
Предположим, человек получает 20 000 руб. С них платится 22% налога на нужды пенсионного обеспечения, это 4400. В год это 52 800. Умножаем на 43 года ( в среднем после ВУЗа человек начинает работать в 22 года и заканчивает теперь в 65). Итого: 2 270 400. После выхода на пенсию мужчина живет до 67.5 лет (средний возраст), то есть 2.7 года. Выходит, что его пенсия должна быть 840 888 руб. Но такой пенсии ни у кого нет, даже у силовиков. Выходит, что государство обворовывает человека. Раньше оно обворовывало его меньше, так как пенсионный возраст был на 5 лет ниже. Теперь возраст подняли. Если вы не получаете пенсию в размере 840 888 руб, то вы ИДИОТ, который всю жизнь платил деньги государству, которое вас тупо поимело и отдало вам лишь жалкие крохи из того что вы ему перечислили за годы работы.
59 5
Аноним —06.46 Странно,какие-то Михаилы,правдорубы,Гамаки и Анонимы встают в 5 утра и начинают печатать свои статьи здесь,на этом сайте.Вот у меня сразу и возникает к ним вопрос — а откуда вы ребята такие ранние,не у кого не возникло подозрений???
И ещё,Аноним —06.46,вы противоречите себе и нас вводите в заблуждение:»в среднем после вуза человек начинает работать в 22 года и заканчивает теперь в 65″.
Во-первых,средний возраст жизни людей/мужчин увеличился/смотрите статистику,а если он,вообще,ведёт здоровый образ жизни — то он сам хозяин своему здоровью/если где-то сам раньше по ошибке не надорвал его/.И второе — при новой системе пенсии никто не будет у тебя забирать оставшиеся после тебя деньги,их отдадут твоим родственникам,только не забудь составить завещание.А Михаилу рекомендую не так резко отзываться о правительстве/крысачить/,потому что при Сталине вы не жили и поэтому не знаете и не могли знаять наяву как тяжело было народу с куском хлеба и кучей детей.Так что,всем успокоится и за работу.Политологи нашлись,ладно бы ещю МГИМО закончили…
Человек —-
3 65
«средний возраст жизни людей/мужчин увеличился/смотрите статистику,»
а хорошо Человекошаману из Германии про это писать , правда?)
а статистику лучше смотреть прямо на нашем бердском кладбище , по годам ….есть статьи от региональных журналистов-блогеров, которые не поленились сходить по своим местным кладбищам, в разных регионах России…Особенно удручают данные из Центральной России и восточной Сибири -Дальнего Востока..
Чего уж блевадам -центрам доверять? они нам и рост зарплат у учителей -медиков рисовали, и снижение цен, и экономический прорыв .. Что то мы это в своих карманах не нашли..))
40 4
Аноним — 13.44 Вот вопрос к вам,откуда вы взяли что я из Германии,а??? Как говорил мой любимй поэт Вл.Высоцкий:»Аргументы вынь да положь!» А так,опять одни завихрения у тебя в голове и лапша на ушах:»статистику лучше смотреть прямо на нашем бердском кладбище…».Вот и спроси у тех людей,у которых скончался тот,или иной человек — и ты выявишь,почему они сами себя сводят в могилу:одни от боярышника,другие от наркоты,третьи от алкоголя,четвертые от болезней…Так что,Аноним,запомни и выучи намертво себе навсегда,что Секрет Счастья только тогда становится твой,если ты никогда не сравниваешь с другими своё здоровье,свою жену и свою запрплату — потому что,если начнёшь сравнивать,то у других всегда что-то найдётся лушее…Вам понятно? Здоровье,з/п,жена.
Человек —-
5 40
Где то по ошибке не подорвали?!ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ?90-е годы даже Путин прировнял к военным годам нищета убивает без пуль ,стажа нет хотя все вкалывали.Твари !!!у рожденных в 70-тых не было молодости нормальной учебы,свадьбы в трениках, страховые сгорели дали 5 000 хлеба купили в 18 лет!!!А теперь еще и старость отбирают-не жили богато не фиг начинать?В чем наша проблема?Много нас родилось?-Не всех покосило?Отработанный материал на помойку?Мы с собой прихватим помирать так с музыкой!!!Живешь и думаешь только о детях внуках,как поможешь им своей то жизни НЕ БЫЛО!!!И тут на тебе ….
6 1
товарное наполнение рубля пожалуйте при пенсиях в
840 888 руб..скажем в булочках хлебушка.
4 3
Такого тупо подсчёта ещё не видел, спасибо.
2 3
«Бердский политтехнолог» звучит, конечно, гордо. Ещё бы он в чём-то убедил своими штамповками из советских газет. И — хором: «Суровые годы уходят,
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят,
Они будут то же трудны» (с).
6 10
чтобы народ перестал думать, как выжить на существующую пенсию, Путин с правительством перевели проблему в другую плоскость : как вообще до неё дожить..? ))
64 4
Приятно осознавать, что остались ещё трезвомыслящие люди в России. Согласен с Автором. Увы, Путин не всесилен , на него давят со всех сторон, и к сожалению он вынужден с этими силами считаться(пока). Его главная задача избежать гражданской войны, которуюта всеми силами пытаются развязать в России пропиндосские засланцы. Кто то усиленно пытается раскачать лодку, загнать народ на баррикады. Наших горлопанов, в том числе из простого народа Киевский майдан ничему не научил. Купленные активисты разводят людей как лохов, с призывами выходить на протестные акции. Кому это выгодно? В вацапе от гнилых роликов уже тошнит. Дальше носа своего ничего видеть не способны. Стадо оно и есть стадо.
6 52
А по частям посмотреть? Начнем с самолета…. Выберем старушку Меркель и дядю Вову…. Какой самолет у Меркель и у дяди Вовы? Далее зарплата Меркель не превышает десятикратный размер зарплаты по стране и двадцатикратный размер у дяди Вовы…. И так во всем…
46 5
ну да…Вопрос доходы жителя Бона и жителя мюнхена во сколько раз отличаются?
7 1
Меркель живет в обычной многоэтажке президент Нидерландов(одна из сильнейших экономик)ходит по городу с рюкзачком без охраны.Наши баре загнали нас в чувство вины-мы бездари не на что не способные поэтому все так плохо!!!
7 0
Это все здорово. Здорово, когда дела в некоторых таковы что власти там могут себе позволить такую спокойную жизнь. Только где они и где мы. У нас игил с прочими террористами. Есть сумашедшие которые способны на покушения и иногда они случаются.
Слишком большая страна у нас. Кстати, американский президент с рюкзачком тож по улицам не ходит.
0 3
А стадо в нашей необъятной Родине состоит, как в мультике из баранов, козлов провокаторов и волков и если два последних сословия не удалить, наша страна превратится в пустыню.
7 3
Я вас правильно понял: что бы «…избежать гражданской войны..» надо было повысить пенсионный возраст???
21 1
«Его главная задача избежать гражданской войны..
Кто то усиленно пытается раскачать лодку, загнать народ на баррикады.»
И кто бы это мог быть?))) Не тот ли, кто объявил эту пенсионную «реформу», чье правительство подняло ндс, налоги, тарифы для населения, а олигархов освободило от большинства налогов ?
Не он, нет? )) А, так это проклятый госдеп пишет нам повышение возраста дожития,ндс и налогов ) и загоняет «народ на баррикады»….
ну ну….)
51 3
революцию свершил не ленин, а тот кто отдал приказ стрелять в людей на шествии в 1905 и на ленском растреле!
7 1
глупость от незнания, а незнание от лени. Изучайте историю и не несите бред.
1 1
Относился к Борису Немцову неоднозначно,но оказывается не такой он и глупый был как нам его рисовали.То что мы сейчас наблюдаем, ему было очевидно ещё давно.Посмотрите интересное видео в .т.ч и про пенсии там есть https://www.youtube.com/watch?v=arb51HiXhFg
16 7
Политолог Шапран ? Увидел только?
10 2
«Народный» политолог, тк про олигархов, оставшихся в шоколаде, и закулисное влияние МВФ речь ведёт
3 0
Ктож митрича пустит на проверку баланса
банка развития франции?
Вот представте митрич заходит к Блинову
и говорит господин Блинов..тута пенсиешку надобно поднять ветеранам химзаводу..Прогресивная налога…
от чего он митричу скажет? Куда пошлет?
Даже если у митрича скажем..Мандат и наган за поясом.
1 2
Или вы в серьез считаете что олигархи москвы отличаются от бердских бизнесменов?
соцеально ответственней?
готовы содержать стариков?..
святая простота всех этих размышлений…
11 1
«Олигархи» и так содержат стариков, их компании платят в бюджет, а бюджет покрывает дефицит ПФ. Кроме того, в их компаниях зарплата неплохая, с неё идут отчисления в ПФ.
2 26
Голубчик вы мой! они кормят в первую голову
фганцию! И никуда им не деться от этого.
от кормешки фганции через газопроводную трубку уренгой помары ужгород ..
с регулярными катаклизмами всему остальному населению..см газовый кризис в рф…
камунальный тероризм в заполярье..
сокращение регионов доноров..
и наконец раскулачивание фондов соц развития…
13 3
Большего бреда в жизни не слыхал.
5 3
Я тоже! Но это только часть
заголовков газет после энерго кризиса 2016 года!
2 3
От кто устроил энерго коризис в запорлярье?
1 3
Кто раскулачил апатиты?
ась? Кормильца поильци?
Кто повысил цены на бензин в посевную?
6 3
Но стоило налоговой службе франции пошевелить пальчиком.
Родина в опасности!…
Карауль грабють…
3 2
«Анализ» — не о чём. Опять выходит, что виноваты злобный МВФ и «либералы». Глаза разуйте, в стране засилие спецслужб и силовиков, подмявших под себя бизнес и зачистивших политическое пространство и СМИ. Все ветви власти — законодательная, судебная , исполнительная заменены одним аппаратом Кремля и выполняют, что им скажут. Так кто это сделал?
31 4
экономические реформы.
флаг над домиком советов.
и виталь митрич…
но мы то знаем что этот остров не обитаем.
3 2
Начали вроде заздравие, а закончили православием и платформой НОДа с циничным клоуном-лжецом во главе. И при этом вроде бы «сам» совсем даже не «работяга», которому вся эта политика до лампочки — были бы деньги на пожрать и на пиво…
В общем… печально всё. Выродились окончательно — снизу доверху. Тупиковая ветвь эволюции и первые в очереди на отбраковку.
8 2
Пришли к власти в 90е бандито-номенклатуро-силовики которые ни одного дня не знают как произвести какую либо продукцию Просто тупые Отчего рушатся Саяно-Шушенские ГЭС а Президент у них главный
17 5
В Царской России в думе сидели ученые , доктора наук , а сейчас спортсмены и артисты .
16 2
народное творчество о «пенсионной реформе» ):
Голый по пояс мужчина в маске президента РФ Владимира Путина проехал по Невскому проспекту на повозке, запряженной людьми предпенсионного возраста. Таким образом участники движения «Весна» показали «честное изображение» пенсионной реформы.
«Бедные и уставшие люди тянут непосильную ношу без отдыха, в то время как власти прохлаждаются, разворовывают бюджет и погоняют людей новыми законами, налогами и ограничениями», — сказано в паблике движения «Весна» во «ВКонтакте».
Также в акции приняли участие активисты «Открытой России», Демократического Петербурга и Петербургской Солидарности.
Как сообщает «Собака.ru» со ссылкой на очевидца, человек в маске Путина бил предпенсионеров хлыстом и разбрасывал по проспекту мелочь.
https://vk.com/omtv_vk?w=wall-159588004_255809
фото события доставляют ))
11 2
Уууу…Ом тэве..ну ктоб сомневался что эти энтелектуальные
монстры не выдавят из себя некий перл..
их уровень болтать следующими лозунгами..
рашка какашка..гууугууу.
это потолок мозговой деятельности оных типков…
ну еще флешмобчик какой..в силу одноклеточности..
рукарынка..свабадабизнеса ..
лоло!!!…
4 10
chost-yar zero…
1 3
Завтра не забудьте вспомнить про партию едросов, геноциде собственного народа когда будете голосовать..
16 4
Что, опять 10% за бабу ягу будут голосовать
2 8
Голикова отметилась очередным бредом :»К 2024 году средний размер пенсий составит 20 с небольшим тысяч рублей, это означает, что увеличение пенсий за этот период произойдет выше, чем показатели инфляции,
https://ria.ru/society/20180907/1528069092.html
Во 1х, до этого времени доживут «не только лишь все». ))
а во 2х, обещать в будущем можно все что угодно ….Путин как то пообещал 25 млн новых рабочих мест , да еще высокотехнологичных,.. и ничего ..) Этих рабочих мест не было и нет , но зачем мануфактурной российской экономике, в которой сверлят дырки в космических кораблях и замазывают их клеем «Момент», высокотехнологичные рабочие места? ) Вас покормили обещаниями и буде с вас ))
И в 3х, Голикова упирает на то, что рост будет идти выше инфляции. Это вранье….Тот же бакс, на который все завязано, вырос за месяц более чем на 10 %, а она о каких-то цифрах в рублях (которые они никак не контролируют) говорит.Параметры инфляции можно сейчас заложить любые, но какие они будут к 25 году — не знает никто. Страна в штопоре, уже нынешние показатели не выдерживаются. Экономика разваливается на глазах. Обещать на 6 лет вперед в таких условиях — полнейшая безответственность.
И зачем грабить миллионы людей и отодвигать выход на пенсию, чтобы так по-нищенски набросить оставшимся? Грабили людей не для того, чтобы им лучше было. Грабили просто потому, чтобы прикрыть тот факт, что пенсионные накопления уже разворованы и промотаны. И за счет тех, кого кинули с пенсией, это воровство банально перекрыли. Воры вообще не заморачиваются со сложными схемами. Сумку подрезал — и делай ноги.
28 3
Мне эти тексты напоминают действия обезьяны в автомобиле. Посади ее туда, вроде за руль берётся, за рычаги дергает, даж кепку таксиста наденет, то есть видит и знает что в автомобиле есть. Но слаженно управляться с этим не может а доехать куда то подавно..
8 3
это бы пол беды.
Это авто набито умными пасажирами.
дающими этой обезьяне кучу дельных советов…
Хотя и знают что колеса давно сперли бензин слили..а звук работающего мотора это клоун сидящий в багажнике издает…
за то что ему позволяют тибзить у макаки бананы…
а эфект движения потому как по встречке проходит гонка париж докар…
7 2
«в моральном и политическом выигрыше оказались те немногочисленные депутаты ЕР …. , которые набрались смелости не отдать свои голоса за принятие правительственного законопроекта»
Это про наших депутатов-приспособленцев? Они нежданно негаданно оказались между молотом и наковальней. Скажешь что реформа нужна, не изберут, бизнес пропал; скажешь что не нужна, из ЕР попрут, и опять же не изберут и бизнес пропал.
Не зная какой вариант выбрать, они засунули голову в песок и решили подождать, будь что будет.
А теперь они, оказывается, настоящие герои?
16 1
мнения политологов:
— Политика, которая раньше не требовала прямого наступления олигархии на интересы большинства, теперь ее требует. И мы видим, что Путин приносит интересы большинства в жертву олигархии не задумываясь.
Мы же помним, как в начале года было обещание властей компенсировать олигархам их потери из-за санкций. Теперь возникший в связи с этим дефицит ресурсов пытаются восполнить за счет пенсионеров. Это очевидно классовое решение…
Поддерживать эту реформу могут только те, кто вообще ничего не понимает. Думаю, в реальности против реформы вовсе не 50, а все 95 процентов. Даже действующие пенсионеры, хотя их реформа не коснется, и то беспокоятся. У них же дети, внуки, они понимают, что это чистой воды ограбление. Их на мякине не проведешь.
-Теперь за все негативные последствия реформы Путин несет личную ответственность. Дистанцироваться уже не получится. Но это не просто смелое стремление, как сразу же заговорили прокремлевские политологи, а неизбежность. Если можно было бы бросить на амбразуру какого-нибудь Медведева или Володина, Путин с радостью бы это сделал. Но они уже не годятся: все другие члены команды уже почти банкроты с нулевым политическим капиталом.
— Когда Путин выступал, он приводил статистику, что у нас на одного пенсионера приходится 1,2 работающих. Но это не так. По данным Росстата, соотношение один к двум. Но цифру 1,2 можно получить, только если признать, что у нас 35−40 процентов зарплат находятся в серой зоне и с них не платятся взносы.
Если бы они увеличили собираемость пенсионных взносов хотя бы на 40 процентов, это уже закрыло бы дефицит в Пенсионном фонде, который в 2018 году составляет 650 млрд рублей. А если собирать все, то можно собрать 2,5 трлн рублей. Но власти про эту проблему не говорят вообще. Почему?
Потому что власти понимают, что у нас бизнес не доверяет государству. Налоги платить не хотят и считают, что это нормально. А государство эту ситуацию принимает. И Путин, говоря про пенсионную реформу, подтверждает этот консенсус между властью и бизнесом. Мол, бизнес не лезет в политику, а в обмен бизнесу позволяется не платить полностью налоги.
Эта система не эффективна. Бизнес действительно порой неконкурентоспособен. Так, малый бизнес не в состоянии конкурировать с монополиями, розничными сетями. Не пытаясь исправить институциональные проблемы, власти принимают решения, которые в основном идут не в пользу населения. В какой еще стране можно одновременно увеличить НДС и повысить пенсионный возраст?! http://svpressa.ru/politic/article/210123/
17 4
«…Если бы они увеличили собираемость пенсионных взносов хотя бы на 40 процентов…» — это ж РАБОТАТЬ надо А когда ты сидишь на трубе и привык пилить природную ренту — работать неохота!!!
15 2
«это ж РАБОТАТЬ надо»
— легче побузить на несанкционированном митинге.
А работать правда надо. Но, не все хотят.
2 6
Уважаемый, вы о чем ??? Те, кто пилят ренту, по-вашему ходят на несанкционированные митинги ??? Не, ну может 1-2 ходят, типа им мало отпили
2 0
Путин решил, что он слишком много пообещал ):
https://www.rbc.ru/economics/07/09/2018/5b9179f49a79470aaee83635?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Президент предложил сократить период выплаты пособия по безработице до шести месяцев для граждан, уволенных по любым основаниям, кроме случаев, когда причиной увольнения стало нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законом, при условии если они работали до этого не менее полугода (26 недель), а после увольнения не смогли найти работу в течение года. Согласно действующему закону «О занятости населения в РФ», таким безработным гражданам пособие по безработице выплачивается в течение одного года.
Для тех безработных, кто ищет работу впервые и ранее никогда не работал, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины и кто не успел проработать 26 недель, президент предложил сократить период выплаты пособия с текущих шести до трех месяцев.
Одновременно безработные граждане, которые не смогли найти работу за то время, пока они получали пособия, лишаются права на повторное получение выплат. Сейчас законом о занятости такая возможность предусмотрена, но общий период выплат пособия не может превышать двух лет.» (с)
Как видим, все обещания о выплате пособий по безработице и обещания подумать о продуктовых талонах для бедных оказались липой. Напротив, мы видим дальнейшее сворачивание куцых социальных программ.
Есть у меня подозрение, что всё это подается Европе в стиле готовности пойти по пути Украины и начать обеспечивать Европку дешевой рабочей силой.)
16 3
Вы ребята как не садитесь все в музыканты негодитесь. Любимое выражение Марии Ивановны. Эх человек человек…. опять спалилась
2 4
Почти с каждого бюджетного рубля чиновники могут отпилить (и отпиливают) себе на бутерброд с икрой. Но с пенсионеров откат не возьмешь. А трансферт из бюджета в ПФР около 1 трлн. рублей в год!!! Такие деньжищи и МИМО ИХ КАРМАНА!!!! Да они что хочешь в уши нам будут дуть, в т.ч. и про необходимость повышения пенсионного возраста, лишь бы этот поток пустить через себя. Они же бюджетные деньги считают СВОИМИ!!!!
14 3
…… Есть реально три позиции, через которые легко читаются прошлое и будущее страны:…. «мировому закулисью» нужен контроль: сильная страна — это потеря контроля…. у нуворишей проблема преумножения и сохранения капитала: сильная страна для них смертельно опасна: всех достанут и ….. Население, ненавидя чинуш и олигархов, мечтает втайне, занять их места….. И встает совсем простой вопрос — а кому вообще нужна сильная Россия?…..
3 5
Государство ограбило весь народ в 1998, потом ограбило через 10 лет в 2008, потом ограбило уже через 6 лет в 2014, теперь ограбит повышением пенсионного возраста уже через 4 года!!! Судя по тенденции сокращения сроков между грабежами — следующего грабежа можно ожидать уже в 2020 году. Интересно, на что ограбят тогда???
19 4
Гораздо раньше, с 2019 вводятся налоги на сартиры, теплицы, веранды, колодцы и т.д. для дачников в нескольких регионах. Пробный шар, а там и всех охватят!
8 1
Путин умолчал в своём выступлении, что в 2024 году 20 000 рублей минимальной пенсии будет реально меньше чем сейчас 10 000 рублей
5 2
«Понятно, что Владимир Путин в 2000-м году стал Президентом Всея Руси с согласия не только российских олигархов, но и мировой элиты (или закулисы – это кому как нравится). Также понятно, что предварительно Путина повязали кучей тайных обязательств, чтоб не вздумал играть в свою игру.» …
Ну, еще бы, к примеру, взрывы домов в Волгодонске и других городах — достаточные тайные обязательства при «воцарении» сего кандидата.
«Чтобы привести наш план к такому результату, мы будем подстраивать выборы таких президентов, у которых в прошлом есть какое-нибудь нераскрытое тёмное дело, какая-нибудь «панама» тогда они будут верными исполнителями наших предписаний, из боязни разоблачений и из свойственного всякому человеку, достигшему власти, стремления удержать за собою привилегии, преимущества и почёт, связанный со званием президента.» ©
5 1
Не буду о пенсионной реформе, просто скажу экономику страны надо поднимать. вот тогда не будет проблем с пенсиями. Кто у нас проводит реформы, РАО ЕС России — Чубайс, МО РФ Сердюков в простонародье — табурета, Минздрав соцзащита — Зурабов, одиозные личности. к чему бы они не притронулись получается провал, а все они кадровый состав — президента, Только он определяет направления развития, получаем значит все эти провальные реформы были одобрены ИМ. Это и сам президент косвенно подтвердил извиняясь за реформу здравоохранения. А как быть с профессионализмом, да он там и не попахивает, так же и эту реформу провалят. Там млрд. рублей потратили, на эту уже триллионы потратят. Все они из единого гнезда и верить им просто уже нельзя.
7 2
«просто скажу экономику страны надо поднимать. вот тогда не будет проблем с пенсиями»
Без разницы какая экономика, хорошая конечно лучше, но пенсионной проблемы это не касается.
Важно соотношение работающих и пенсионеров. Чем больше работающих на одного пенсионера, тем лучше.
1 3
стесняюсь спросить это при экстенсивном росте эканомики или интенсивном?
экспансивном или ..
впрочем с вами все ясно всем пахать!!!
бабка семка налога цигель цигель айлюлю!!!
забора сарая налога!!!…
тут депутата голодная!!!…
3 1
«всем пахать»
Только труд создает ценности.
А налоги на многочисленных пенсионеров поболее будут чем налоги на сараи. Многократно.
0 1
Стоп стоп..Какие ценности?
При какой организации? Японской?
Американской?.Британской?
Немецкой? Норвежской или вам больше нравится швейцарская?…
2 0
Налоги на гос аппарат поболе налогов
на пенсионеров.Мож государство предложите разогнать?
1 1
порой труд уничтожат ценности.
так устроен человек.
0 1
Есть организация труда.
И организация комерции..За эти буйки вам не прыгнуть сколько бы у вас не было работающих..
2 1
А причём в этом случае соотношение пенсионеров и работающих, если у человека за 40 лет его труда уже вычли из его зарплаты ему на пенсию. Сколько в среднем люди живут после 60 лет? Долго на пенсии живут только те кто ушёл на пенсию в 40-45 лет и как правило у них самая высокая пенсия. Так что эта пенсионная реформа скорее всего не даст ожидаемого результата, если будут также разворовывать фонды.Впрочем наша правящая элита всё это прекрасно понимает, но у них другая задача, как можно больше выкачать из народа средств любыми путями и после этой реформы пенсионеры лучше жить не станут. Жирнее станут только буржуи.
6 1
«если у человека за 40 лет его труда уже вычли из его зарплаты ему на пенсию»
У него вычитали не ему на пенсию, а на пенсию тем пенсионерам.
40 лет назад трое-четверо работающих содержало 1 пенсионера.
При сохранении нынешнего пенсионного возраста через 30 лет, по прогнозам, будет менее одного работающего на 1 пенсионера.
Сколько прикажете вычитать с зарплаты работающего на пенсию тем кто не желает в 55 работать ибо хочет нянчиться с внуками.
Ещё раз напомню, ранее вычитали на четверть пенсионера. В будущем вычитать придётся на более чем одного. Разницу чувствуете?
Поэтому работать надо. Даже если тебе 55.
1 2
вроде где-то видел расчёт, сколько в течении стажа отчисляется(исходя из официальной средней зарплаты) и сколько в итоге получают. Дыкть, там выходило, что один(!) зарабатывает значительно больше чем получает. Причем в несколько раз. То бишь, хватит и на себя и «на того парня».
Значит остальное съедает содержание самого ПФР? А если его разогнать, или хотя бы сильно «оптимизировать», может и хватит этого.
2 1
Не видел таких расчетов.
В ситуации для будущего возьмите эти же расчеты, и умножьте отчисления на 4.
1 1
Сколько заводов погубили? сколько умерло в 90е? сколько не родилось? cколько работающих возрастных уволено? Кто был у власти и кто бы объяснял необходимость!
3 2
Все ответы в интернете. Вы их, похоже, ещё не отыскали, иначе непонятно, почему не желаете принимать действительность.
1 1
За 18 лет у власти можно было и переломить рождаемость кардинально и выйти на соотношение приемлемое. Притом без всякого мат.капитала.Сколько бизнесов за это время отжали чиновничьим рейдерством. Народу подрезали крылья — ну и откуда у него появится желание рожать побольше? Так, галочку поставил: 1-2 родил и досвидос.
1 1
Советский Союз рухнул и по причине того ,что люди устали верить ОБЕЩАНИЯМ руководства страны о светлом будущем!!!!! В Украине пришли к власти силы на волне народного недовольства посылами и обещаниями улучшения жизни и альтернативными обещалками европейского курса!!!! ПУТИНСКИЕ обещания — это МИРАЖ в пустыне!!!! Простым людям нужны — снижение цен и тарифов,укрепление реальное рубля. достойные зарплаты и пенсии.государственные гарантии в безопасности по всем направлениям политики и в экономики(сохранности вкладов,рабочие места.)и военной,и экологической и т.д УСТАЛОСТЬ народа возрастает!!! Металл не выдерживает,так и народ когда то скажет — ХВАТИТ!!!!!
11 2
Мария Ивановна очень любит высоцкого. Человек с сердечками публикуйся уже под настоящими данными Фролова Мария Ивановна мы все тебя узнали
2 1
Почитал тут я комментарии и диву даюсь: граждане! Не выли всей гурьбой голосовали за горячо любимого вами президента? Только честно: и сейчас голосовали — в москве — за собянина, в подмосковье — за воробьева. Или они, по-вашему, при нуле голосов власть узурпировали? Короче — посеяли гав… дерьмо и жрите теперь его до смерти..Только тем, кто голосовал против — становится жутко от того с кем и дальше придется жить.
2 4
Товарищ, а что такое демократия. Это когда есть большинство и меньшинство. Находиться в меньшинстве тож надо уметь, а не в истерике словно бабы биться, как некоторые
1 1
Согласен что находиться в меньшинстве тоже надо уметь. Но вот гложет вопрос, действительно ли это так? Чувствовать постоянно, что держат тебя в дураках как то не очень приятно…
1 1