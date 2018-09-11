КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 89139475128
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Летний турнир по биатлону определил лучших стреляющих лыжников Бердска

Без бесплатного зоопарка санатория «Сибиряк» рискуют остаться жители Бердска

22 тыс. рублей в месяц получают в среднем молодые специалисты в России

«Дзюба» обыграл «Черышева» на «Кубке будущего» в Бердске

Туманы накрывают ночью и утром Бердск

Стобалльница о Бердске: уютный городок, открытые люди, заботливый мэр

Из-за массовой болезни детей Роспотребнадзор закрыл группу в детсаду №27 Бердска

Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Насмерть сбила неизвестную женщину автоледи на Lexus RX330 из Бердска

Выдавать кредит суммой не выше 50% дохода семьи хотят в России

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

По адресу: Бердск, ул.Ленина, 38 в редакции «Курьер.Среда.Бердск» горожане смогут так же распечатать текст, отсканировать документы с распознанием, составить резюме. (ПРАЙС-ЛИСТ)

11.09.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюмеДорогие бердчане, так как к нам часто обращаются за услугами по сканированию, копированию и т.д., мы решили спрос удовлетворить. Поэтому если вы окажетесь рядом с Ленина,38 и вам будут необходимы названные услуги — милости просим!

Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр)
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр)
Сканирование документа, фото
Сканирование текст с распознаванием, без форматирования
Сканирование текст с распознаванием, с форматированием
Отправка/прием файлов по электронной почте
Отправка/прием файлов с веб-сайтов
Запись файлов на флеш-карту
Набор текста (А4 формат)
Составление резюме
Рассылка резюме до 5 адресов
Отправка факса (1 страница)
Отправка факса по межгороду (1 страница)

Прайс-лист

Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона прогон 5 руб.
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр) стр. 5 руб. от 1шт. до 50 шт.
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр) стр. 4,5 руб. от 51 шт.
Сканирование документа, фото шт. 40руб. До А4 формата
Сканирование текст с распознаванием, без форматирования стр. 30руб. До А4 формата
Сканирование текст с распознаванием, с форматированием Стр. 50руб. До А4 формата
Отправка/прием файлов по электронной почте файл 15руб. До 10Мб
Отправка/прием файлов с веб-сайтов файл 20руб. До 10Мб
Запись файлов на флеш-карту шт. 15р. Флеш-карта Ваша
Набор текста (А4 формат) Стр. 100р.
Составление резюме Стр. 100р.
Рассылка резюме до 5 адресов 75р.
Отправка факса (1 страница) Бердск 30р.
Отправка факса по межгороду (1 страница) 60р.

 

Мы ждем вас по адресу: Бердск, ул.Ленина, 38, вход с дальнего торца здания, отдельный вход. Работаем ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных. Понедельник и среда с 7.30 до 18.00
Тел: 8(383-41) 2-70-12, 8-913-204-85-02.

На правах рекламы


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Летний турнир по биатлону определил лучших стреляющих лыжников Бердска На грязь со стройплощадки жалуется бердчанин Без бесплатного зоопарка санатория «Сибиряк» рискуют остаться жители Бердска

Комментирование закрыто.

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика