Поваренная соль исчезнет из продажи в России

С 2019 года с полок магазинов исчезнет соль с наименованием «поваренная», ее заменит «пищевая». Об этом «Известиям» сообщили в ассоциации «Руспродсоюз», которая объединяет всех крупнейших отечественных производителей соли. В начале сентября вступил в силу новый ГОСТ на соль, который и предполагает такие изменения. Производители уже подготовили новый дизайн упаковки, по их словам, компании уверены, это не повлечет увеличения цены товара.

С 1 сентября вступил в силу новый ГОСТ «Соль пищевая. Общие технические условия», следует из информации на официальном портале Росстандарта. Согласно правилам, из наименования продукции исключается слово «поваренная», как традиционно называли в России соль. Как рассказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, все отечественные производители изготавливают соль по стандарту, на импортную продукцию приходится 1%.

— Согласно ГОСТу, вместо не совсем корректного наименования «поваренная», применяемого по традиции для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано «Соль пищевая», — отметил Дмитрий Востриков. — Далее в зависимости от происхождения соли ее качества и способа производства она будет именоваться «морской», «молотой», «экстра» и так далее.

Он пояснил, что термин «поваренная» фактически не является характеристикой продукта и искажает смысл его названия. «Поваренной принято считать соль, полученную путем солеварения, на практике сейчас только выварочная соль проходит стадию технологического процесса выварки», — отметил Дмитрий Востриков, заметив, что определение «поваренная» не может относиться к остальным видам пищевой соли.

Новый ГОСТ был опубликован в мае 2018 года, и в продажу уже поступает продукт, выпущенный по новому стандарту. Полностью «поваренная соль» исчезнет с прилавков через три-пять месяцев. Как пояснили «Известиям» в «Руспродсоюзе», в магазинах сейчас распродаются товарные остатки старой соли. На складах у производителей также еще осталась старая продукция, которую нужно реализовать. Но выпускать соль по старому ГОСТу производители с 1 сентября не могут.

По словам исполнительного директора «Руспродсоюза», цена на обновленную соль не изменится. Коммерческий директор компании «Руссоль» Алексей Булычев рассказал «Известиям», что изменения упаковки были незначительными, поэтому дополнительных средств на новый дизайн не тратилось. Он отметил, что упаковочные материалы закупаются планово в зависимости от объемов производства и компания подготовилась к переходу на новый ГОСТ.

Новая упаковка соли и исчезновение с нее слова «поваренная» никак не отразится на продажах продукции, уверен и глава Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он подчеркнул, что потребители больше реагируют на качества соли и в меньшей степени на дополнительные надписи на упаковке.

Вступивший в силу новый ГОСТ на соль также предполагает использование единственно возможной добавки — йода. Речь идет о йодате калия, тогда как до этого стандарт допускал и йодид калия. Практика использования йодата показала, что срок годности продукции увеличивается с 9–12 месяцев до 18, заметили в «Руспродсоюзе». Тогда как фактически массовая доля йода в соли сохраняется в течение 24 месяцев.

В Роскачестве «Известиям» сообщили, что часто на полках отечественных магазинов встречалась соль с йодидом калия, который дешевле. «При этом важно отметить, что доля йодирующих добавок в себестоимости соли слишком мала, чтобы отразиться на цене», — отметили в организации. Так что и эти изменения не сделают продукцию дороже.

Источник: Известия