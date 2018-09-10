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Избили до смерти незнакомца и посадили умирать в Infiniti посетители бара «Доски» в Новосибирске

Где спрятали труп, следствию неизвестно. Чуть раньше 27-летний зачинщик смертельной драки из-за конфликта на дороге выбил глаз водителю автомобиля KIA UM.

10.09.2018 Один комментарий

Избили до смерти незнакомца и посадили умирать в Infiniti посетители бара Доски в Новосибирске

Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного

В суд направлено уголовное дело об убийстве в ходе конфликта у бара «Доски» в Новосибирске, сообщили в понедельник, 10 сентября, в облпрокуратуре.

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 27-летнего жителя Новосибирска. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в убийстве), также предъявлено другу подельника (23-летнему новосибирцу).

Следствием установлено, что в ночное время 20 сентября 2017 года компания мужчин находилась в баре «Доски», расположенном в Ленинском районе Новосибирска. Там они праздновали день рождения одного из них. Около этого клуба между именинником и ранее незнакомым ему мужчиной произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый, по версии следствия, решил совершить убийство.

Конфликт продолжился в машине марки «Инфинити FX35», в которой обвиняемый стал наносить по голове потерпевшему множественные удары кулаками и рукоятью травматического пистолета.

-В один момент потерпевшему удалось выбежать из машины, но обвиняемый и его друг, также находившийся в машине, догнали его и с целью причинения смерти стали вместе наносить удары руками и ногами по голове и телу, пока тот не потерял сознание. После этого они вдвоем перенесли потерпевшего в машину, где он скончался. Труп скрыли в неустановленном следствием месте на территории Новосибирска.

Обвиняемые вину в совершении убийства не признали. Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Кроме того, 27-летний житель Новосибирска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствием установлено, что 25 июля 2017 года из-за конфликтной дорожной ситуации на ул. Петухова обвиняемый, управляя автомобилем BMW, избил водителя автомобиля марки KIA UM, причинив тому тяжкий вред здоровью.

41-летний потерпевший в результате драки потерял зрение на один глаз. Санкцией ч. 1 ст. 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения.


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(1) Комментарий

  1. Местный

    Что за бешенная собака, такую на месте только пристрелить.

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