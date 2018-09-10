Националисты прошли в парламент Швеции

Парламентские выборы в Швеции закончены, теперь в Стокгольме начинается игра в покер, на кону которой стоит власть. Успех правой партии «Шведские демократы» обещает проблемный процесс формирования правительства, пишут в унисон ведущие немецкоязычные издания.

Социал-демократы остаются ведущей политической силой в образцовой стране социал-демократии, но теперь есть свои «но», пишет издание SPIEGEL. Социал-демократическая рабочая партия Швеции потеряла каждого десятого избирателя, и этот результат стал худшим со времен Второй мировой войны (28,4% голосов). Но ужасная катастрофа позади: еще в июле казалось, что националисты могут обогнать социал-демократов, однако на выборах они набрали 17,6% и стали третьей по величине силой.

Премьер-министру Стефану Лёвену стоит опасаться за свой пост: если правоцентристский альянс из четырех буржуазно-либеральных партий создаст коалицию с националистами, его свергнут. Уже в ночь выборов представители умеренных консерваторов требовали его отставки.

«К сожалению, этот результат выборов стал поворотным моментом для Швеции и Европы. Национальный популизм находится на подъеме, и это будет препятствовать формированию правительства», — заявил статс-секретарь МИД Германии Михаэль Рот в интервью изданию WELT. По его словам, «Шведские демократы» опираются в своей политике на фейковые новости и антиевропейскую агитацию, а жители Швеции голосуют за них, опираясь на собственные чувства, восприятие и страх потерять идентичность, а не на реальность. А объективная реальность, по мнению Рота, такова: после долгих лет трудностей Швеция является экономически процветающей страной, государством всеобщего благосостояния с низкими преступностью и безработицей. Приняв в 2015 году в разгар миграционного кризиса больше мигрантов, чем Германия, шведские социал-демократы несколько ужесточили миграционную политику. Тем не менее, дискомфорт в обществе нарастает.

С правопопулистами никто не хочет сотрудничать, пишет WELT: таким образом, пятая часть всех отданных голосов будет заморожена. Как умеренные консерваторы, так и социал-демократы до выборов отвергли любое сотрудничество со «Шведскими демократами».

По итогам подсчетов бюллетеней на 6002 из 6004 участков, согласно официальным данным, Социал-демократическая рабочая партия Швеции набрала 28,4% голосов, потеряв 12 депутатских кресел (1,7 млн избирателей). Умеренная коалиционная партия набрала 19,8% голосов и потеряла 13 мест в парламенте (1,2 млн). «Шведские демократы» получили 20 новых мест в рикдаге и набрали 17,6% голосов (1,07 млн).

Подробности: ИА REGNUM