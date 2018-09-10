Невозможно оплатить услуги ЖКХ по адресу в Бердске

На протяжении 10 дней бердчане не могут произвести оплату платежей за коммунальные услуги посредством сервисов «Сбербанк-Онлайн» и «Системы город». Представители управляющих компаний называют инцидент своеобразным форс-мажором: в 18 кассах РКЦ Бердска появляются очереди по оплате за коммунальные услуги.
Заместитель директора расчетно-кассового центра Бердска Татьяна Грекова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что все усилия на восстановление работы этих сервисов брошены:
— Мы работаем над этим, надеемся в ближайшее время восстановить работу сервисов.
В ООО РКЦ пообещали, что в ближайшее время полноценная работа сервисов будет восстановлена.Задержку с оперативным исправлением проблемы объяснили передачей полномочий по взаимодействию с данной системой другому представителю ООО «РКЦ».
Представитель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане могут оплачивать жилищно-коммунальные и хозяйственные платежи посредством «Сбербанка»:
— Прием платежей через каналы Сбербанка в пользу жилищных организаций Бердска, обслуживающихся в ООО «РКЦ» Бердска, осуществляется в рамках договора банка с ООО «РКЦ». С 24 августа работа по договору приостановлена в связи с отсутствием соответствующих полномочий у руководителя ООО «РКЦ». В связи с этим прием платежей в пользу компаний, оказывающих услуги ЖКХ в Бердске, в рамках договора временно не осуществляется.
Вместе с тем, у клиента сохраняется возможность провести оплату по реквизитам организации одним из способов: через интернет-банк «Сбербанк-онлайн», мобильное приложение с использованием вкладки «Оплата по реквизитам», в отделении банка и через устройства самообслуживания — банкоматы и терминалы.
Напомним, 24 августа следственный отдел СКР Бердска возбудил уголовное дело в отношении генерального директора бердского РКЦ Марины Глазковой. Ей инкриминируют растрату муниципальных денег с бывшим директором комбината-бытовых услуг Александром Кожиным. По версии следствия муниципальному предприятию Бердска причинен ущерб в особо крупном размере в размере 9 894 379 рублей. До 21 октября Марина Глазкова находится под домашним арестом.
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