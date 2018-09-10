КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За 150 тыс. рублей и 6 дней построила «капитальный» дом дочь экс-начальника полиции Бердска

Единороссы забрали большинство депутатских мандатов и кресло губернатора в Новосибирской области

За 5 млн рублей отремонтируют отделение пульмонологии ЦГБ Бердска

Поваренная соль исчезнет из продажи в России

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Травникова выбрал Бердск губернатором Новосибирской области

Националисты прошли в парламент Швеции

Неравенство полов по сроку жизни лидирует в России

Невозможно оплатить услуги ЖКХ по адресу в Бердске

Трамп может ударить по российским силам в Сирии‍

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Невозможно оплатить услуги ЖКХ по адресу в Бердске

Представители УК называют ситуацию форс-мажором. В «Расчетно-кассовом центре» Бердска обещают восстановить сервисы «Сбербанк-Онлайн» и «Система город» в ближайшее время.

10.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Невозможно оплатить услуги ЖКХ по адресу в Бердске

Очереди в РКЦ появляются в начале каждого месяца

На протяжении 10 дней бердчане не могут произвести оплату платежей за коммунальные услуги посредством сервисов «Сбербанк-Онлайн» и «Системы город». Представители управляющих компаний называют инцидент своеобразным форс-мажором: в 18 кассах РКЦ Бердска появляются очереди по оплате за коммунальные услуги.

Заместитель директора расчетно-кассового центра Бердска Татьяна Грекова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что все усилия на восстановление работы этих сервисов брошены:

— Мы работаем над этим, надеемся в ближайшее время восстановить работу сервисов. В ООО РКЦ пообещали, что в ближайшее время полноценная работа сервисов будет восстановлена.Задержку с оперативным исправлением проблемы объяснили передачей полномочий по взаимодействию с данной системой другому представителю ООО «РКЦ». Представитель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане могут оплачивать жилищно-коммунальные и хозяйственные платежи посредством «Сбербанка»: — Прием платежей через каналы Сбербанка в пользу жилищных организаций Бердска, обслуживающихся в ООО «РКЦ» Бердска, осуществляется в рамках договора банка с ООО «РКЦ». С 24 августа работа по договору приостановлена в связи с отсутствием соответствующих полномочий у руководителя ООО «РКЦ». В связи с этим прием платежей в пользу компаний, оказывающих услуги ЖКХ в Бердске, в рамках договора временно не осуществляется. Вместе с тем, у клиента сохраняется возможность провести оплату по реквизитам организации одним из способов: через интернет-банк «Сбербанк-онлайн», мобильное приложение с использованием вкладки «Оплата по реквизитам», в отделении банка и через устройства самообслуживания — банкоматы и терминалы. Напомним, 24 августа следственный отдел СКР Бердска возбудил уголовное дело в отношении генерального директора бердского РКЦ Марины Глазковой. Ей инкриминируют растрату муниципальных денег с бывшим директором комбината-бытовых услуг Александром Кожиным. По версии следствия муниципальному предприятию Бердска причинен ущерб в особо крупном размере в размере 9 894 379 рублей. До 21 октября Марина Глазкова находится под домашним арестом.

Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пять минут из жизни Бердска: ливануло! За 150 тыс. рублей и 6 дней построила «капитальный» дом дочь экс-начальника полиции Бердска Единороссы забрали большинство депутатских мандатов и кресло губернатора в Новосибирской области

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика