За 5 млн рублей отремонтируют отделение пульмонологии ЦГБ Бердска

Отремонтируют крышу в пульмонологическом отделении горбольницы Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», участники общественной организации «Гражданский патруль» весной этого года обратили внимание на то, что в отделении пульмонологии бердской ЦГБ со стен и потолка на головы сыплется отсыревшая штукатурка, течет вода, стекая не только на пациентов и персонал, но и электропроводку. «Гражданский патруль» обратился к министру здравоохранения Новосибирской области с просьбой провести проверку по факту несоблюдения санитарных норм в медицинском учреждении.

Минздрав региона признал, что больница нуждается в ремонте и разработал сметную документацию для устранения дефектов и ремонта кровли здания, а также обратился в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области с просьбой выделить дополнительные средства для ремонта кровли здания.

— Пройдет аукцион 17 сентября на внутренние работы в пульмонологии, и в конце сентября пройдут торги по кровли. Нам область выделила порядка 5 млн рублей. Денег хватило на ремонт кровли, первого этажа и установку видеонаблюдения, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач горбольницы Юрий Краморов.