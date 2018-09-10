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За 5 млн рублей отремонтируют отделение пульмонологии ЦГБ Бердска

Средств, выделенных из областного бюджета, хватит на ремонт кровли, первого этажа и установку видеонаблюдения.

10.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: "Гражданского патруля" Нет комментариев

За 5 млн рублей отремонтируют отделение пульмонологии ЦГБ Бердска

Из-за дырявой кровли пульмонологию заливало водой

Отремонтируют крышу в пульмонологическом отделении горбольницы Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», участники общественной организации «Гражданский патруль» весной этого года обратили внимание на то, что в отделении пульмонологии бердской ЦГБ со стен и потолка на головы сыплется отсыревшая штукатурка, течет вода, стекая не только на пациентов и персонал, но и электропроводку. «Гражданский патруль» обратился к министру здравоохранения Новосибирской области с просьбой провести проверку по факту несоблюдения санитарных норм в медицинском учреждении.

Минздрав региона признал, что больница нуждается в ремонте и разработал сметную документацию для устранения дефектов и ремонта кровли здания, а также обратился в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области с просьбой выделить дополнительные средства для ремонта кровли здания.

— Пройдет аукцион 17 сентября на внутренние работы в пульмонологии, и в конце сентября пройдут торги по кровли. Нам область выделила порядка 5 млн рублей. Денег хватило на ремонт кровли, первого этажа и установку видеонаблюдения, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач горбольницы Юрий Краморов.


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