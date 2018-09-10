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Не лечат сломанный позвоночник сбитой на «зебре» женщине в больнице Бердска

Врачи бердской ЦГБ ждут приглашение из НИИТО на плановую операцию пострадавшей в ДТП с пожилым водителем «Нивы». Мать сбитой полагает, что операцию затягивают, так как виновный работал в горбольнице.

10.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: ТВК Один комментарий

Не лечат сломанный позвоночник сбитой на зебре женщине в больнице Бердска

Очевидцы происшествия отмечают, что «Нива» протащила сбитую женщину по дороге

Сегодня, 10 сентября, мама сбитой в июле на «зебре» женщины с детской коляской Нина Михайловна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что у Юли сломан позвоночник и семья до сих пор ждет перевода дочери в НИИТО.

— Нам сказали, что сначала необходимо сделать МРТ. После этого Юлю отправят на операцию в НИИТО. Только время идет, а ничего не происходит. Нам то операция нужна, — сокрушается мама Юли.

Нина Михайловна предполагает, что ее дочь не переводят в другую больницу из-за того, что тогда на руках появится выписка из больницы. После этого сотрудники ГАИ передадут материалы дела в следственный комитет, где решится вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя «Нивы».

— У меня есть опрос сотрудников ГАИ этого мужчины, который сбил мою дочь. Его фамилия Зуев. По моим данным, он (бывший) врач. Я напрямую задаю руководству бердской больницы вопросы, связана ли отсрочка операция Юли с этим или нет. Конкретного ответа мне не дают, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Нина Михайловна.

Главврач бердской горбольницы Юрий Краморов пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что пострадавшая идет на поправку, конечно, ей необходимо оперативное вмешательство:

— Женщина стоит в очереди на плановую операцию. Мы ждем приглашение из НИИТО им. Цивьяна Минздрава России. Как только мы его получим, Юлю начнут готовить к операции.

Следователь отдела МВД Бердска Светлана Гусельникова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в течении полугода после ДТП сотрудника ГИБДД должны произвести экспертизу пострадавшей в ДТП и направить дело в подведомственные органы. Она пояснила, что в объяснении на месте происшествия Зуев указал, что он является пенсионером.

Месяц назад «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что сбитую женщину на пешеходном переходе вблизи ТЦ «Орбита» отправят в новосибирский НИИТО им. Цивьяна Минздрава России.

— У женщины отмечается положительная тенденция в состоянии здоровья. Мы направляем ее в НИИТО для обследования позвоночника, — заявлял главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

Напомним, что трагедия произошла 19 июля на пешеходном переходе пересечения улиц Лунная и Космическая 70-летний водитель ВАЗа сбил молодую маму с коляской. Мама пострадавшей девушки рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», что сразу после ДТП ее дочь Юлию ввели в искусственную лекарственную кому. Спустя две недели девушка из нее выкарабкалось.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    да там от врача ничего не осталось.Один алкоголь.Он как врач даже не подошел к сбитой им женщине

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