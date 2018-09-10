Неравенство полов по сроку жизни лидирует в России

Разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин в России является самой большой в мире, говорится в исследовании «Бремя болезней в России с 1980 по 2016 год», опубликованном в журнале The Lancet.

Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни в России в промежутке с 1980 по 2016 год была зафиксирована в 1994 году. Тогда для обоих полов она составляла 63,7 года.

К 2016 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин поднялась до 65,4 года, однако для женщин этот показатель достиг исторического максимума — 76,2 года. Гендерный диспаритет составил почти 11 лет, и он, по данным издания, является самым большим в мире.

В 2016 году 59,2% смертей среди мужчин в возрасте 15–49 лет и 46,8% у женщин были связаны с неблагоприятными поведенческими факторами, такими как употребление алкоголя, наркотиков и курение, говорится в исследовании.

В целом с 1980 по 2016 год смертность от всех причин в России снизилась на 16,5%, однако в этот период имели место также и периоды резкого увеличения смертности. Детская смертность с 2000 по 2016 год снизилась на 57,5%, а в целом за охваченный исследованием интервал она сократилась на 71,4%.

Тем не менее исследователи отметили, что «по сравнению со странами с аналогичными уровнями социально-демографического индекса показатели смертности и инвалидности в России остаются высокими, а ожидаемая продолжительность жизни низкая».

В майском указе президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (а к 2030 году — до 80 лет).

В июле главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в России поднимется с нынешних 73 до 80 лет. Однако она уточнила, что значительный разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин все равно сохранится.

​«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мужчин и женщин на 2018 год составляет 73,5 года. Прогнозируется, что к 2030 году она возрастет до 80,1 года. Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 года, о женщинах — 83,7 года», — сказала она.

Она также рассказала, что, по результатам исследований, россияне стали медленнее стареть: когнитивные функции 50-летнего человека в 2003 году соответствуют когнитивным функциям 58-летнего человека в 2013 году.

Источник: РБК