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Трамп может ударить по российским силам в Сирии‍

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Трамп может ударить по российским силам в Сирии‍

В Пентагоне заявили, что президент США еще не решил, что будет считаться поводом для военной реакции против Асада.

10.09.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

Трамп может ударить по российским силам в Сирии‍

Пентагон

Президент США Дональд Трамп обдумывает, будут ли американские силы наносить удары по российским и иранским военным в Сирии в случае атаки против правительственных сил САР, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

Источники газеты заявили, что президент Сирии Башар Асад «одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного оплота повстанцев в стране», которой считается провинция Идлиб. Это может спровоцировать ответный удар американских вооруженных сил, добавляет издание.

«Пентагон разрабатывает военные сценарии, но господин Трамп еще не решил, что именно будет считаться поводом для военного ответа и будут ли США атаковать российские или иранские военные силы, помогающие господину Асаду в Сирии», — пишет газета со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Официальные лица не смогли подтвердить изданию, что США прибегнут к авиаударам по Сирии в случае атаки с использованием отравляющих веществ. По данным газеты, вместо военных ударов Вашингтон может использовать точечные экономические санкции против сирийских чиновников.

«Мы не говорили, что США будут использовать военную силу в ответ на атаку. У нас в распоряжении есть политические инструменты, у нас есть экономические инструменты. Существует ряд разных ответов, которые мы можем дать, если Асад сделает этот опрометчивый опасный шаг», — рассказал один из высокопоставленных источников газеты в Белом доме.

Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии. Три страны ранее уже наносили удары по сирийским правительственным объектам, называя это ответом на химатаки.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Костя

    Вряд ли Трамп решится на такое. :-D Просто устрашающая пропаганда. Но нашим товарищам, исполняющим свой интернациональный долг (за деньги) в Сирии не позавидуешь. Помирать за каких-то арабов ? Нет уж — не стоит того, ребята! :(

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